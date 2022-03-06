По меньшей мере 2 погибших и большое количество раненых - россияне обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске. ФОТОрепортаж

Донецкая область снова под обстрелами российских оккупантов.

Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал главы Донецкой ВГА. Под огонь оккупантов попал ряд домов по бульвару Краматорский, больше всего пострадали номера 24, 18, 18-А, 21 и 15.









Сейчас на месте работают правоохранители и эксперты, устанавливая точное количество погибших и раненых. Пострадавшим людям оказывают помощь медики. При необходимости – госпитализируют. Специалисты не дали еще окончательного вывода, какое оружие было применено. Ориентировочно, речь идет о крылатой ракете – вроде такой, которую сбили вчера близ Краматорска наши силы ПВО.

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