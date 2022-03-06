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война (6246) Краматорск (529) обстрел (4783)

По меньшей мере 2 погибших и большое количество раненых - россияне обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Донецкая область снова под обстрелами российских оккупантов.

Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал главы Донецкой ВГА. Под огонь оккупантов попал ряд домов по бульвару Краматорский, больше всего пострадали номера 24, 18, 18-А, 21 и 15.

По меньшей мере 2 погибших и большое количество раненых - россияне обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске 01
По меньшей мере 2 погибших и большое количество раненых - россияне обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске 02
По меньшей мере 2 погибших и большое количество раненых - россияне обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске 03
По меньшей мере 2 погибших и большое количество раненых - россияне обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске 04

Сейчас на месте работают правоохранители и эксперты, устанавливая точное количество погибших и раненых. Пострадавшим людям оказывают помощь медики. При необходимости – госпитализируют. Специалисты не дали еще окончательного вывода, какое оружие было применено. Ориентировочно, речь идет о крылатой ракете – вроде такой, которую сбили вчера близ Краматорска наши силы ПВО.

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кацапы, вы все соучасники преступлений хйла
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06.03.2022 15:47 Ответить
УСІ ВБИВЦІ ЩО ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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06.03.2022 15:47 Ответить
tvari ...
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06.03.2022 15:47 Ответить
Зачем тебе знать?
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06.03.2022 15:58 Ответить
Це часом, як називають місцеві, не мікрорайон "Даманський" неподалік від аеродрому?
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06.03.2022 15:50 Ответить
Нет, аэродром далеко
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06.03.2022 15:54 Ответить
Тоді виходить що стріляли ціленаправлено по житловому сектору.
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06.03.2022 15:57 Ответить
Фильтруйте свои комментарии о местонахождении или Вы- пособники фашистов и корректировщики огня
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06.03.2022 16:03 Ответить
там здається приватний сектор. а тут багатоповерхівки може буть Паркова і бульвар Краматорський.
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06.03.2022 16:12 Ответить
Кацапы говорят - мы выходим, мы говорим что мы против войны. Вы видели попытки русских смести путинскую власть? Нет - их протесты, это убогая показуха. Корчевать россию - это недоразумение должно исчезнуть с лица земли.
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06.03.2022 15:56 Ответить
орки перейшли до тотального терору по всім об'єктам будь-якої інфраструктури та по цивільному населенню
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06.03.2022 16:08 Ответить
 
 