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"Заезженная пластинка": военным ВСУ на телефоны снова приходят угрозы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне отправляют нашим военным сообщения с угрозами. Наверное, более разумных форм общения оккупанты не знают.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает, ссылаясь на пресс-службу Операции объединенных сил в фейсбуке.

"Заезженная пластинка" российских оккупантов

Заезженная пластинка: военным ВСУ на телефоны снова приходят угрозы 01

Ничего нового русские пропагандисты придумать не могут. Все, кто был в районе проведения антитеррористической операции, еще в 2014 году хорошо помнят, как на телефоны приходили угрозы или какие-то непонятные сообщения. Так и сейчас нашим защитникам начали снова приходить подобные смс. Но они не пугают, а скорее веселят украинских бойцов, потому что такая неловкая попытка психологического воздействия лишь демонстрирует беспомощность российских "агентов влияния".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские вертолетчики нанесли на свои машины надписи "За бабу Веру!", - ВСУ. ФОТО

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Топ комментарии
+42
Текст написан по дебильному ,надо писать ,мы найдём тебя и отсосём ...
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06.03.2022 16:15
+24
4-я полицейская моторизованная дивизия СС
4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division
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06.03.2022 16:16
+22
А шо делать, если из своего - только кокошник? Всё спижженое: парламент, сенаторы, полиция, геббельсовская риторика, борщ, Поддубный. Королёв, Киевская Русь с богатырями. "Русскую" матрёшку у японцев с.издили. пельмени - у китайцев, и пр.
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06.03.2022 16:25
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Зараз не те що в 2014 році... Таке вже не діє...
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06.03.2022 16:15 Ответить
Текст написан по дебильному ,надо писать ,мы найдём тебя и отсосём ...
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06.03.2022 16:15 Ответить
Та нєєє... Найдем їх ми ...
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06.03.2022 16:31 Ответить
"...а если плохо отсосем, то будем пересасывать..."
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06.03.2022 17:31 Ответить
вот орки не могут, что бы не брехать )))
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06.03.2022 16:15 Ответить
Посылайте за кораблем
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06.03.2022 16:15 Ответить
4-я полицейская моторизованная дивизия СС
4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division
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06.03.2022 16:16 Ответить
А шо делать, если из своего - только кокошник? Всё спижженое: парламент, сенаторы, полиция, геббельсовская риторика, борщ, Поддубный. Королёв, Киевская Русь с богатырями. "Русскую" матрёшку у японцев с.издили. пельмени - у китайцев, и пр.
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06.03.2022 16:25 Ответить
Кокошник - вариация на татарский головной убор.
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06.03.2022 16:37 Ответить
Ну вот. Остались лапти и кедровые орешки.
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06.03.2022 16:38 Ответить
кокошник изначально был элементов МУЖСКОГО головного убора у московитов. Точнее - той части рабов, которых использовали для "развлечений"
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06.03.2022 16:58 Ответить
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06.03.2022 16:46 Ответить
уявляю яких сміх стоїть коли наші хлопці це читають
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06.03.2022 16:18 Ответить
Пригожинские чмошники мастурбируют
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06.03.2022 16:18 Ответить
дебилы мля свежий металлолом это уже бпм 3 русни
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06.03.2022 16:19 Ответить
Шашлычница
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06.03.2022 16:22 Ответить
"новейшая" замена бмп 1 должна была быть при СССР если шо изаз чего ссср и помер пренапрягся штампуя железо
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06.03.2022 16:25 Ответить
"А я сяду в карбріалєт і паєду куда-нібудь" (с)
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06.03.2022 16:41 Ответить
Десь пропав Разумков.
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06.03.2022 16:19 Ответить
Агент Мальвина ?????
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06.03.2022 16:32 Ответить
Був сьогодні по тв.
Здасться на порошенковському каналі
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06.03.2022 16:41 Ответить
ышо один потеряшка
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06.03.2022 16:20 Ответить
Вешать
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06.03.2022 16:33 Ответить
Во взгляде - П О М О Г И Т Я - Я- Я!
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06.03.2022 16:38 Ответить
да не, во взгляде - бессильность и "как же я вас ненавижу фашисты"
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06.03.2022 16:46 Ответить
та они все там лысеют рано
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06.03.2022 16:44 Ответить
на Ленина схожий)).
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06.03.2022 16:45 Ответить
якось, дивно всі мобільні оператори повині були заблокувати російскі сімки, або вони не заблокували, або це фейк
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06.03.2022 16:25 Ответить
Сумніваюсь, що можна заблокувати прихід СМС з іншої держави. А діяльність їх сімок на теріторії України можна.
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06.03.2022 16:31 Ответить
сообщение было не по мобильной связи (смс) а через интернет Whats APP
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06.03.2022 16:31 Ответить
Нічого що то
WhatsApp
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06.03.2022 16:32 Ответить
Смерть рашистським окупантам! Слава Україні!
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06.03.2022 16:25 Ответить
Вьі идиотьі или что? Мой побратим приехал защищать Україну из Мексики, где он не боялся ездить в самьіе бандитские города. Кому вьі, дебили, грозите?
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06.03.2022 16:26 Ответить
Да то чат-бот. Кому там грозить? Почти все сдохли))
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06.03.2022 16:30 Ответить
))))при всём уважении не думаю что в мирное время на Троещине по утрам ездил грузовик и собирал трупы с перестрелок...я такое видел лично когда в командировке там был .город Тихуана
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06.03.2022 16:49 Ответить
Точно. Из Тихуаньі он свои фотки показьівал. Купил себе там "икону" Санкта Муєрте.
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06.03.2022 17:35 Ответить
Он с Херсона.
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06.03.2022 17:34 Ответить
на югах две батареи д 30 х затрофеили и там по мелочи бмп 2 тигр тов Киму дабы катался всему есть видео подтверждение
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06.03.2022 16:27 Ответить
Найдут и накажут...украинский член своим ртом.
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06.03.2022 16:28 Ответить
Кацапська ******* може лише відсмоктати.
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06.03.2022 16:29 Ответить
Звоню пишу на этот номер никто не отвечает
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06.03.2022 16:31 Ответить
А кто должен ответить? Там нет реального человека с телефоном на той стороне.
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06.03.2022 16:34 Ответить
Это юмор такой в стиле петросяна)))
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06.03.2022 16:32 Ответить
Мы найдем тебя! Мы знаем где ты работаешь и чем занимаешься! А вот нас искать не советую, мы умеем прятаться так, что ты будешь искать нас ВЕЧНО! (демонический смех)
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06.03.2022 16:33 Ответить
А хто номера телефонів злив?
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06.03.2022 16:35 Ответить
Вот и не найдут - мы не ходим в ихние гей-клубы!!!
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06.03.2022 16:36 Ответить
https://twitter.com/i/status/1500480587353792512
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06.03.2022 16:38 Ответить
Начало великого пути - у лаптеногих с прилавков исчез сахар...
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06.03.2022 16:39 Ответить
bude piti nacionalnyj napitok ordy - kipjatokj
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06.03.2022 17:18 Ответить
ору чайкой рузге креатив мля
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06.03.2022 16:41 Ответить
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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06.03.2022 16:42 Ответить
Ну так шлите в ответ что-то типа "Парашенский оккупант! Тебе не уйти от справедливого возмездия! Кара настигнет не только тебя, но и членов твоей семьи. Тебя ждет пекло на земле и ад на том свете. Пока не поздно сдавайся или приготовься к неизбежному концу. ВСУ придет за каждым..."
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06.03.2022 17:19 Ответить
Проблемы со связью и логистикой, потому новые методички запаздывают. Там, скорее всего, вместо украинского нациста будут уже упомянуты украинские разработчик ядерной зброи и новый ночной кошмар кацапов - сотрудники 15 украинских секретных лабораторий, разрабатывающие отруту для её подсыпания кацапам в ботву, которая заменяет им пищу.
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06.03.2022 18:30 Ответить
 
 