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Последствия ракетного удара российских оккупантов по аэропорту в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
6 марта российская авиация обстреляла Винницу, по которой было выпущено 8 ракет, разрушен аэропорт, пострадал военный объект.
В сети появились фото и видео последствий российских обстрелов, информирует Цензор.НЕТ.
"Винничане, у нас нехорошая новость. В результате ракетных обстрелов в район Гавришевки было попадание в военный объект. Сейчас работает ГСЧС", - заявил глава Винницкой ОГА, Сергей Борзов.
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+12 PS TV
показать весь комментарий06.03.2022 17:39
+12 Максім ХОЙ 07fb0949
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+11 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий06.03.2022 17:39
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А оскільки ніхто не відповів на таку атаку - маємо звідти сильнішу атаку, ніж раніше.
На такі удари завжди треба відповідати (не обов"язково військово, якщо є інші засоби зробити боляче). Коли вже Україна навчиться?