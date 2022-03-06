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Винница (280) война (6519) обстрел (5704)

Последствия ракетного удара российских оккупантов по аэропорту в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

6 марта российская авиация обстреляла Винницу, по которой было выпущено 8 ракет, разрушен аэропорт, пострадал военный объект.

В сети появились фото и видео последствий российских обстрелов, информирует Цензор.НЕТ.

"Винничане, у нас нехорошая новость. В результате ракетных обстрелов в район Гавришевки было попадание в военный объект. Сейчас работает ГСЧС", - заявил глава Винницкой ОГА, Сергей Борзов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 400 человек из Волновахи, которые направлялись в Волынскую область, попали под обстрел вблизи Винницы, - Погуляйко

Последствия ракетного удара российских оккупантов по аэропорту в Виннице 01
Последствия ракетного удара российских оккупантов по аэропорту в Виннице 02
Последствия ракетного удара российских оккупантов по аэропорту в Виннице 03
Последствия ракетного удара российских оккупантов по аэропорту в Виннице 04
Последствия ракетного удара российских оккупантов по аэропорту в Виннице 05

Смотрите также: "Разыскивается за военные преступления", - Mirror о Путине. ФОТО

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Топ комментарии
+12
сука, ви бляді всім своїм кацапським табунов в пекло вже пішли... А хуйло та кадиров-підрілов будуть хер сосати у гітлера!! Суки ви його будували? Друзі вибачте за мати.. Слів вже немає. Кацапи, ви сукароти підписали собі смертний вирок... ВСІ
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06.03.2022 17:39
+12
Американский авианосец CVN 75 "Гарри Трумэн" вошел в Эгейское море Кто то скоро крупно наложит в штаны
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06.03.2022 17:39
+11
чи не пора вже прихлопнути чиряк Придністровья та передати їх молдавським поліцаям - хай розбираються
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06.03.2022 17:39
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Правила форума Совет форумчан
Так шо там з No Fly Zone? NATO, ти NATO чи просто гівно з гучною назвою???
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06.03.2022 17:39 Ответить
Та не буде ніякої безробітної зони. Самі. Все самі
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06.03.2022 17:55 Ответить
****, ви ***** всім своїм кацапським табунов в пекло вже пішли... А ***** та кадиров-підрілов будуть хер сосати у гітлера!! Суки ви його будували? Друзі вибачте за мати.. Слів вже немає. Кацапи, ви ****роти підписали собі смертний вирок... ВСІ
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06.03.2022 17:39 Ответить
чи не пора вже прихлопнути чиряк Придністровья та передати їх молдавським поліцаям - хай розбираються
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06.03.2022 17:39 Ответить
Американский авианосец CVN 75 "Гарри Трумэн" вошел в Эгейское море Кто то скоро крупно наложит в штаны
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06.03.2022 17:39 Ответить
Коли літаки відправлять на патрулювання повітряного простору, тоді і накладуть у штані
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06.03.2022 17:55 Ответить
Не треба вірити у казки і на них відволікатись.
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06.03.2022 18:20 Ответить
Москалі біля Фастова убили священника ПЦУ
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06.03.2022 17:40 Ответить
Так всё же откуда ракеты?
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06.03.2022 17:41 Ответить
С Чёрного моря.
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06.03.2022 17:42 Ответить
Более точных сведений не было ещё? Это с тех корыт, что толкутся вокруг Одессы?
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06.03.2022 17:49 Ответить
Была инфа, что из Приднестровья. Это сравнительно рядом с Винницей.
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06.03.2022 17:48 Ответить
Около 100 км. Для ракеты это рядом. Намного ближе чем с черного моря. Но хрен их знает, что там в том гадючнике ПМР есть из вооружения.
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06.03.2022 17:51 Ответить
В Приднестровье небольшие силы репоедов, говорят, меньше 10 тыщ. Наши не имеют права вторгаться в другую страну, да и все силы на северо-востоке. А вот молдаванам при помощи ихтамнетов из Румынии вполне по силам уничтожить этот гнойник. Пока кацапы бодаются с нами, другого такого шанса для Молдовы не будет.
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06.03.2022 17:57 Ответить
С этим бабьим царством во власти? Угу... Они заявкой о вступлении в ЕС два дня разрядиться не могли, взвешивали риски. Спроси молдован, кто у нас министр обороны, один из 100 разве что ответят, да и то вряд ли. Опровдывают поговорку что мамалыга не взрывается.
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06.03.2022 18:04 Ответить
А были бы у нас "Нептуны", прикрывающие с моря...
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06.03.2022 17:42 Ответить
А Нептуны и Смерчи кое-кто закатал в дороги. Потому что хотел заглянуть в анал *****.
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06.03.2022 17:50 Ответить
Прикрывающие нас с моря Нептуны надо еще прикрывать с воздуха
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06.03.2022 19:12 Ответить
Попередньо, ракети, які розбили аеропорт у Вінниці, були випущені з Придністров'я.
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06.03.2022 17:42 Ответить
Уже опровергли. Сказали - с Чёрного моря. А там нет наших "Нептунов".
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06.03.2022 17:43 Ответить
Молдавани вже спростували. Заявили, що пуски були з Чорного Моря. Наші поки-що мовчати.
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06.03.2022 17:51 Ответить
Говорят, что стреляли с территории Приднестровья...
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06.03.2022 17:43 Ответить
Я уже давно писал что надо по нему ударить с авиации.
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06.03.2022 17:57 Ответить
Градом можна дістати в будь яку точку.
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06.03.2022 18:16 Ответить
Град больше против пехоты.Большой разрушительной силы не несет. А нам надо уничтожить пусковые установки Калибр.
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06.03.2022 18:24 Ответить
Это еще не все,они еще Одессу будут рушить своими ракетами.
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06.03.2022 18:01 Ответить
Треба було ще кілька днів тому ( коли звідти залетіли гелікоптери ), дати якесь нагадування, що Україна не буде толерувати таких атак. Щоб місцева (придністровська) влада стримувала кацапських військових.
А оскільки ніхто не відповів на таку атаку - маємо звідти сильнішу атаку, ніж раніше.

На такі удари завжди треба відповідати (не обов"язково військово, якщо є інші засоби зробити боляче). Коли вже Україна навчиться?
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06.03.2022 18:52 Ответить
 
 