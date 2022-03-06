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"Разыскивается за военные преступления", - Mirror о Путине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Британское издание Mirror опубликовало на первой полосе портрет президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Разыскивается за военные преступления", - написано на первой полосе номера газеты от 5 марта.

Также читайте: Путин - Эрдогану: Остановлюсь, когда Киев выполнит требования РФ

Разыскивается за военные преступления, - Mirror о Путине 01

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Топ комментарии
+40
Террорист Бен путлер
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06.03.2022 17:42
+23
И ведь найдут рано или поздно. Теперь, если захотят жить нормально, его опричники должны будут подать его голову на тарелке с голубой каемкой в трибунал Гааги или Нюрнберг. По-другому уже не получится.
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06.03.2022 17:43
+18
Какая отвратительная рожа
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06.03.2022 17:49
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Террорист Бен путлер
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06.03.2022 17:42 Ответить
Най ціну добру вкажуть, то процес піде.
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06.03.2022 17:42 Ответить
Там один мілліонер, чи лільярдер із США назначив кажись 1 млн долларів.
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06.03.2022 17:45 Ответить
Та то неофіційно, а якби офіційно назначили -- ото б пішло полювання на пацюка!
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06.03.2022 17:56 Ответить
Думаю, це трусло платить зараз 100к баксів на день найближчим охоронцям.
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06.03.2022 18:14 Ответить
я не миллионер, я нищий, но таких "назначений" с 2014-го года сделал как минимум с полсотни в интернете, их подчищали модераторы, и даже свою голову ставил как гарантию выплаты, потому что на 1000% уверен что мне бы скинулся народ на это дело...а какой-то черт не проживающий в Украине тупо решил попиариться, герой хренов, и теперь все на него тыкают...
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06.03.2022 18:19 Ответить
До суда это ***** не доводить, линчевать на месте !!!
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06.03.2022 17:42 Ответить
НІ, поступово, розтягуя на роки!
Страждання ***** транслювати у прямому етері!
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06.03.2022 17:45 Ответить
счась окурок побежит в Красно басмаческий суд хутора Москау караван сарай и подаст иск к газете за то что у него от переживаний пенис усох.. типа моральные страдания...
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06.03.2022 17:47 Ответить
Слишком лёгкая и быстрая смерть! Лучше сослать на необитаемый остров, подальше от цивилизации, и наблюдать как он выживает. Классное будет ТВ-шоу - побъёт все рейтинги. Чтобы быстро не помер, периодически сбрасывать ему те самые просроченные пайки.
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06.03.2022 19:10 Ответить
Коротко..
Скоро так буде.
***** підвішений
..
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06.03.2022 17:43 Ответить
Его уже давно пора вне закона объявить, и прихлопнуть, как террориста. По примеру Бен Ладена.
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06.03.2022 17:43 Ответить
Різати шматочками -щоби падло страдало в муках-СЛАВА УКРАІНІ!!!
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06.03.2022 18:47 Ответить
Для цього його ще зловити треба, що неможливо. Тут лише два варіанти - або спецоперація, або накрити його бункер потужною високоточною зброєю.
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06.03.2022 19:04 Ответить
И на лбу ещё красной мишени не хватает.
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06.03.2022 17:43 Ответить
И ведь найдут рано или поздно. Теперь, если захотят жить нормально, его опричники должны будут подать его голову на тарелке с голубой каемкой в трибунал Гааги или Нюрнберг. По-другому уже не получится.
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06.03.2022 17:43 Ответить
Нормально для кацапа - це в лайні по вуха.
Тобтоо вони якраз повертаються до нормального.
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06.03.2022 18:05 Ответить
Да что там мелочиться, из замороженных 100-150млрд запасов ЦБ РФ выделить 10млрд за голову путлера и дело в шляпе.
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06.03.2022 17:43 Ответить
Ночью было совещание. Путин на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы никто не улетел в панике.
Из аэропортов на частных бортах их не выпускают.
Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую: "у нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня.
Обсуждают финансовые потери.
Война обходится в день в 20 млрд $.
Путин лютует. Был уверен, что это будет лёгкая прогулка.
Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут.
Оружия не хватает уже. Тульский завод и остальные 2 завода Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через 3-4.
Нет сырья. Итого возможно и дольше.
Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали.
Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придётся садиться на стол переговоров. Потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся.
Альфа, силы спецопераций ещё с 18-го где-то под Киевом.
Весь расчёт на то, что передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не придётся тратить ни денег, ни военных, ни оружия.
Готовят провокацию по мирному населению. Атака детей, женщин. Чтобы посеять панику.
Это их козырь.
Весь план - надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.
Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития.
Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом, где 200 человек погибло. Потери со стороны РФ серьёзные.

Цитата: встретили ожесточённое сопротивление противника.

Они в шоке.

Задача: выстоять 9 дней ещё. Не допустить панику. Объяснить про ракеты, что это все для запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.
Илья Пономарев
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06.03.2022 17:44 Ответить
Це вже старе, десь 26-27 лютого
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06.03.2022 17:48 Ответить
Уже 11 дней выстояли...выстоим и дальше..
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06.03.2022 17:59 Ответить
'Це вже ж було'

Пуль ще з совка - мільярди.
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06.03.2022 18:08 Ответить
Террорист №1 в мире! Должен быть ликвидирован!
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06.03.2022 17:46 Ответить
Із уральського бункеру ця тварь живою не вилізе
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06.03.2022 17:47 Ответить
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06.03.2022 17:48 Ответить
Какая отвратительная рожа
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06.03.2022 17:49 Ответить
всё-таки монгольская у него рож
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06.03.2022 17:49 Ответить
А примазується до нас- нащадків вікінгів.
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06.03.2022 18:10 Ответить
Это фиаско, братан
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06.03.2022 17:53 Ответить
Але ж це не жарт.
Гуси-гуси!..
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06.03.2022 17:56 Ответить
так это будет касаться и зеленского, просравшего начало войны, и стефанчука - этой толстой немытой рожи, и шмугаля... из него премьер в военное время, как из говна пуля... я уже не говорю о трахамонии...
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06.03.2022 17:57 Ответить
день опричника
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06.03.2022 17:57 Ответить
Смерть кремлевского карлика неизбежна,всего лишь дело времени.
Думаю до ГААГИ оно не доживет.
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06.03.2022 17:59 Ответить
Фу, ***, яке ж гидотне
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06.03.2022 18:00 Ответить
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06.03.2022 18:00 Ответить
Смерть цапам! Путлер капут!
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06.03.2022 18:10 Ответить
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06.03.2022 18:45 Ответить
Почему так мало?! Неужели жалко $1 миллиарда на святое дело?!
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06.03.2022 19:04 Ответить
 
 