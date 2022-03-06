"Разыскивается за военные преступления", - Mirror о Путине. ФОТО

Британское издание Mirror опубликовало на первой полосе портрет президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Разыскивается за военные преступления", - написано на первой полосе номера газеты от 5 марта.

Также читайте: Путин - Эрдогану: Остановлюсь, когда Киев выполнит требования РФ