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Фото Война в Украине
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Украинский актер и музыкант Паша Ли погиб в результате обстрелов российских оккупантов в Ирпене. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

6 марта в результате обстрелов российских оккупантов в Ирпене погиб актер, телеведущий и певец Паша Ли. Ему было 33 года.

О смерти Паши Ли сообщил украинский адвокат и журналист Ярослав Куц в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

"Даже фото не успели сделать. Покойся с миром", – написал он.

Музыкант Дмитрий Шуров также поделился воспоминаниями о Паше Ли: "Паша Ли, прекрасный актер, талантливый и добрый человек, с нами навсегда. Ты был самым прекрасным инопланетянином из всех, что я знал. Сегодня ты улетел на свою планету справедливости и света. Паша погиб в Ирпене под обстрелами. Вечная слава и извечная боль", - написал Шуров.

На момент смерти Паше было всего 33 года. Актер накануне вступил в ряды территориальной обороны Вооруженных сил Украины, чтобы защищать страну от российских оккупантов.

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"За последние 48 часов есть возможность сесть и фотографию закинуть о том, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что справимся, и все будет Украина. Мы работаем!", - последнее, что написал актер в своем Инстаграм.

Украинский актер и музыкант Паша Ли погиб в результате обстрелов российских оккупантов в Ирпене 01

Паша Ли родился 10 июля 1988 года в Евпатории. Он много снимался в кино и рекламе, играл в театре "Колесо", был актером дубляжа, участником многих музыкальных талант-шоу, телеведущим. Снимался в таких лентах, как "Штольня", "Тени незабытых предков", "Встреча одноклассников" и других. 

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06.03.2022 19:02 Ответить
Спи спокойно брат ! Мы отомстим за тебя !
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06.03.2022 19:03 Ответить
Царство небесне! Але! потрібно про ВСІХ загиблих (особливо діток)
писати а не тільки про відомих! хоч це і грубо буде! Слава Україні!
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06.03.2022 19:04 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!ГЕРОЮ СЛАВА
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06.03.2022 19:05 Ответить
Світла пам"ять тобі, Друже! ...................... Помстимося!
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06.03.2022 19:07 Ответить
Жаль... Надеюсь, он успел забрать с собой хотя бы одного утырка.

Земля пухом...
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06.03.2022 19:12 Ответить
Царствіє небесне воїну
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06.03.2022 19:27 Ответить
С.У.М.
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06.03.2022 19:55 Ответить
 
 