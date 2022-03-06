Украинский актер и музыкант Паша Ли погиб в результате обстрелов российских оккупантов в Ирпене. ФОТО

6 марта в результате обстрелов российских оккупантов в Ирпене погиб актер, телеведущий и певец Паша Ли. Ему было 33 года.

О смерти Паши Ли сообщил украинский адвокат и журналист Ярослав Куц в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

"Даже фото не успели сделать. Покойся с миром", – написал он.

Музыкант Дмитрий Шуров также поделился воспоминаниями о Паше Ли: "Паша Ли, прекрасный актер, талантливый и добрый человек, с нами навсегда. Ты был самым прекрасным инопланетянином из всех, что я знал. Сегодня ты улетел на свою планету справедливости и света. Паша погиб в Ирпене под обстрелами. Вечная слава и извечная боль", - написал Шуров.

На момент смерти Паше было всего 33 года. Актер накануне вступил в ряды территориальной обороны Вооруженных сил Украины, чтобы защищать страну от российских оккупантов.

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"За последние 48 часов есть возможность сесть и фотографию закинуть о том, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что справимся, и все будет Украина. Мы работаем!", - последнее, что написал актер в своем Инстаграм.

Паша Ли родился 10 июля 1988 года в Евпатории. Он много снимался в кино и рекламе, играл в театре "Колесо", был актером дубляжа, участником многих музыкальных талант-шоу, телеведущим. Снимался в таких лентах, как "Штольня", "Тени незабытых предков", "Встреча одноклассников" и других.