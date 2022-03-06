Депутаты разных уровней по всей Украине обращаются к государствам-членам НАТО о закрытии неба. ФОТО

Депутаты Ривненского, Херсонского, Хмельницкого, Черновицкого, Днепропетровского, Ивано-Франковского, Волынского, Николаевского областных советов обратились к народам, главам государств и правительствам, парламентам государств-членов НАТО о закрытии неба над Украиной.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ивано-Франковский, Киевский, Винницкий, Черкасский, Ривненский, Днепровский и Тернопольский городские советы также обратились к государствам-членам НАТО с поддержкой просьбы Президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной", - отметил Тимошенко.

По его словам, идет сбор подписей жителей Запорожья, Луганщины, Ривненщины, Тернопольщины, Буковины.

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