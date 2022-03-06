Депутаты разных уровней по всей Украине обращаются к государствам-членам НАТО о закрытии неба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Депутаты Ривненского, Херсонского, Хмельницкого, Черновицкого, Днепропетровского, Ивано-Франковского, Волынского, Николаевского областных советов обратились к народам, главам государств и правительствам, парламентам государств-членов НАТО о закрытии неба над Украиной.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Ивано-Франковский, Киевский, Винницкий, Черкасский, Ривненский, Днепровский и Тернопольский городские советы также обратились к государствам-членам НАТО с поддержкой просьбы Президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной", - отметил Тимошенко.
По его словам, идет сбор подписей жителей Запорожья, Луганщины, Ривненщины, Тернопольщины, Буковины.
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Скоріш то НАТО сидить і труситься від переляку.
НАТО не закриє небо.
Для закриття неба потрібно знищити кацапськи ППО розташовані і на території Московії.
Без цього НІЯК.
А це прямий удари по території Московії - зразу війна НАТО-Рашка.
Для мене - війна.
Для 40 мільйонів українців - війна.
А для НАТО - НЕ війна.
Цинічно? Цинічно.
Але світ такий - цинічний.
Чи після скандальної відставки свого начальника Генштабу :"Войско взбутновалось!!! Говорят, царь... ненастоящий!!!!!"
він теж з бункера не вилазить?
Kstati, posmotrite na teh, kto gotov podpisatjsia na poluchenije takticheskih udarov jadernim oruzhijem po neskoljko gorodam Ukraini.