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Депутаты разных уровней по всей Украине обращаются к государствам-членам НАТО о закрытии неба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Депутаты Ривненского, Херсонского, Хмельницкого, Черновицкого, Днепропетровского, Ивано-Франковского, Волынского, Николаевского областных советов обратились к народам, главам государств и правительствам, парламентам государств-членов НАТО о закрытии неба над Украиной.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ивано-Франковский, Киевский, Винницкий, Черкасский, Ривненский, Днепровский и Тернопольский городские советы также обратились к государствам-членам НАТО с поддержкой просьбы Президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной", - отметил Тимошенко.

По его словам, идет сбор подписей жителей Запорожья, Луганщины, Ривненщины, Тернопольщины, Буковины.

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Депутаты разных уровней по всей Украине обращаются к государствам-членам НАТО о закрытии неба 01
Депутаты разных уровней по всей Украине обращаются к государствам-членам НАТО о закрытии неба 02

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А що НАТО ще сумнівається що хтось цього не хоче в Україні?
Скоріш то НАТО сидить і труситься від переляку.
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06.03.2022 20:04 Ответить
Та ДОСИТЬ ЦЕ!
НАТО не закриє небо.
Для закриття неба потрібно знищити кацапськи ППО розташовані і на території Московії.
Без цього НІЯК.
А це прямий удари по території Московії - зразу війна НАТО-Рашка.
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06.03.2022 20:04 Ответить
А зараз не війна? Ти вже нас так напужав,як Україна витримує, то війна НАТО-засрашка ниминуче буде поразкою засрашки.
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06.03.2022 20:07 Ответить
Для тебе - війна.
Для мене - війна.
Для 40 мільйонів українців - війна.
А для НАТО - НЕ війна.
Цинічно? Цинічно.
Але світ такий - цинічний.
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06.03.2022 20:26 Ответить
Це так. Ти сам чи пані Стацька дуже переймалися, наприклад, війнами в Іраку, Сирії чи Лівії? А в Руанді чи Малі? Так і ми для США та інших країн НАТО всього лиш аборигени...
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06.03.2022 20:49 Ответить
А, що толку, якщо НАТО памперси міняють
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06.03.2022 20:06 Ответить
podozjdi,, mozhet nam ostonovitj pomosjcj i borites tem hto vam jest, vot toljko dumaju tebja divannova voina vojen realjnij i obnukit, vedj drugova imu ne ostanetsia.
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06.03.2022 20:30 Ответить
До речі, а де "славнозвісний" бульбофюрер? Його взагалі щось не чути.
Чи після скандальної відставки свого начальника Генштабу :"Войско взбутновалось!!! Говорят, царь... ненастоящий!!!!!"
він теж з бункера не вилазить?
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06.03.2022 20:15 Ответить
mnogo idiotov v mire, tut uzhe nichego ne podelajesh - nadezjda na novoje pokolenije.
Kstati, posmotrite na teh, kto gotov podpisatjsia na poluchenije takticheskih udarov jadernim oruzhijem po neskoljko gorodam Ukraini.
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06.03.2022 20:28 Ответить
У меня нет никаких сомнений что Украина выиграет эту войну с НАТО или без, но хочется посмотреть в глаза тем ****ям, которые последние 15 лет выходили на проплаченые митинги, кричали "Путин введи войска", хотели жить наРосии, а Украина им была не такая...кто был против НАТО еще со времен Ющенко-президента и против ЕС. Перекрасились вы уже, где вы сейчас?
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06.03.2022 20:41 Ответить
 
 