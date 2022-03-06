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ВСУ разбили передовой отряд войск РФ под Северодонецком: Уничтожено 3 БМП и два авто. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Украинские военные под Северодонецком разбили передовой отряд российских оккупантов.

Об этом сообщил в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Успешная контратака под Северодонецком – украинские воины уничтожили передовой отряд российских войск. Украинская армия эффективно обороняет Северодонецк – ключевой узел коммуникаций на Донбассе. Сегодня в ходе короткой контратаки наши подразделения разгромили передовой отряд противника, уничтожено 3 БМП два автомобиля", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, силы командования ООС успешно отражают все атаки оккупантов и наносят им большие потери.

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ВСУ разбили передовой отряд войск РФ под Северодонецком: Уничтожено 3 БМП и два авто 01
ВСУ разбили передовой отряд войск РФ под Северодонецком: Уничтожено 3 БМП и два авто 02
ВСУ разбили передовой отряд войск РФ под Северодонецком: Уничтожено 3 БМП и два авто 03
ВСУ разбили передовой отряд войск РФ под Северодонецком: Уничтожено 3 БМП и два авто 04
ВСУ разбили передовой отряд войск РФ под Северодонецком: Уничтожено 3 БМП и два авто 05

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Топ комментарии
+36
Добре що всіх вбили і не брали полонених. Всіх хто не кинув зброю тре вбивати...
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06.03.2022 21:06
+18
Героям Слава ! Слава ЗСУ ! МОЛОДЦЫ ! НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН ! Украина ПОБЕДИТ РАШИСТСКИХ ТЕРРОРИСТОВ ОККУПАНТОВ !
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06.03.2022 21:12
+12
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06.03.2022 21:34
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Добре що всіх вбили і не брали полонених. Всіх хто не кинув зброю тре вбивати...
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06.03.2022 21:06 Ответить
Героям Слава ! Слава ЗСУ ! МОЛОДЦЫ ! НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН ! Украина ПОБЕДИТ РАШИСТСКИХ ТЕРРОРИСТОВ ОККУПАНТОВ !
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06.03.2022 21:12 Ответить
Паламались нимножка
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06.03.2022 21:12 Ответить
это" мобильный кацапский крематорий"-а то ещё собирай их и храни
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06.03.2022 21:13 Ответить
Тактика «мотті»
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06.03.2022 21:19 Ответить
Повинен бути компроміс щодо евакуації людей. Окупанти повинні дотримуватися цього режиму припинення вогню, щоб люди не постраждали далі Дай Боже всім в Україні
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06.03.2022 21:21 Ответить
Бугага!
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06.03.2022 21:27 Ответить
Вкотре звернув увагу, що атака протитанковими комплексами робить з рашатехніки просто мотлох!
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06.03.2022 21:33 Ответить
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06.03.2022 21:34 Ответить
peredovoi ili perednij, mda, ja ne ruskij, no razve v etom net raznici?
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06.03.2022 21:38 Ответить
Ай-ай-ай-ай - а кто это сделал? ©
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06.03.2022 22:39 Ответить
 
 