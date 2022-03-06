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ВСУ разбили передовой отряд войск РФ под Северодонецком: Уничтожено 3 БМП и два авто. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Украинские военные под Северодонецком разбили передовой отряд российских оккупантов.
Об этом сообщил в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Успешная контратака под Северодонецком – украинские воины уничтожили передовой отряд российских войск. Украинская армия эффективно обороняет Северодонецк – ключевой узел коммуникаций на Донбассе. Сегодня в ходе короткой контратаки наши подразделения разгромили передовой отряд противника, уничтожено 3 БМП два автомобиля", - говорится в сообщении.
По словам Бутусова, силы командования ООС успешно отражают все атаки оккупантов и наносят им большие потери.
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