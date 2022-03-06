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Улицу "Русскую" в Чехии "переименовали" в "Русский военный корабль, иди нах#й". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В Чехии местные жители "переименовали" улицу "Русскую".

Об этом в Facebook сообщила журналистка Ирина Ромалийская, передает Цензор.НЕТ.

В Праге есть улица "Русская". По-чешски это "Ruská". Чешские активисты ее "переименовали" – на таблички наклеили такие же наклейки, но с другим названием. Теперь эта улица называется "Ruská válečné lodi, jdi do prdele". Что переводится как "Русский военный корабль, иди нах#й", - говорится в сообщении.

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Улицу Русскую в Чехии переименовали в Русский военный корабль, иди нах#й 01
Улицу Русскую в Чехии переименовали в Русский военный корабль, иди нах#й 02

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Топ комментарии
+29
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06.03.2022 21:14
+25
Бомба! Спасибо!)
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06.03.2022 21:14
+22
Дрібниця, але приємно😄
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06.03.2022 21:14
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06.03.2022 21:14 Ответить
Бомба! Спасибо!)
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06.03.2022 21:14 Ответить
Дрібниця, але приємно😄
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06.03.2022 21:14 Ответить
Капля камень точит ))
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06.03.2022 21:16 Ответить
Тут мелочей не бывает.
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06.03.2022 22:14 Ответить
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06.03.2022 21:14 Ответить
Конечно там написано: иди в жопу,но все равно приятно.
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06.03.2022 21:22 Ответить
В контексте понимается так как перевел "Цензор"...
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06.03.2022 21:37 Ответить
hele_musish si mislit jaco "curak" nebo "kokot"
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06.03.2022 21:49 Ответить
Так московитсько-фашистсько окупантському кораблю, саме туди і дорога.
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06.03.2022 21:23 Ответить
Гугл-перекладач дає трошки іншу, але теж непогану, трансляцію українською: "російський військовий корабель *****".
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06.03.2022 21:26 Ответить
Колись було популярне - руссо-туристо. Тепер у всьому світі - руссо-фашисто.
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06.03.2022 21:29 Ответить
Вряд ли официально переименовали, но даже вывеска - зачёт...
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06.03.2022 21:32 Ответить
Яка шикарна адреса- вулиця "руский корабль иди нах.." № 10
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06.03.2022 21:35 Ответить
Троллинг 80-го левела. ))
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06.03.2022 21:41 Ответить
Мне кажется что таки в сраку
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06.03.2022 21:55 Ответить
А в Вильнюсе 3 марта улица, которая ведет в Рос. посольству, переименована в улицу "Героев Украины", по-литовски "Ukrainos didvyrių" gatvė.
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vilniaus-meras-rusijos-ambasadai-parenge-siurpriza-teks-pasikeisti-adresa.d?id=89608755
🇺🇦
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06.03.2022 22:14 Ответить
Теперь адрес рос. посольства будет: Вильнюс, улица Героев Украины, 2, или по-литовски Vilnius, Ukrainos didvyrių gatvė, 2. 👋
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06.03.2022 22:20 Ответить
 
 