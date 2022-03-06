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Богатейший российский олигарх Мордашов спрятал яхту от санкций на Сейшелах. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Богатейший российский олигарх Алексей Мордашов спрятал свою 142-метровую яхту Nord возле Сейшельских островов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда.

142-метровая яхта Nord самого богатого человека России олигарха Алексея Мордашова сейчас находится у Сейшельских островов.

Одну из крупнейших яхт в мире построили в прошлом году и это вторая яхта олигарха.

Первая 63-метровая Lady M была арестована властями Италии в рамках санкций ЕС, под которые Мордашов попал из-за военной агрессии России в Украине.

Богатейший российский олигарх Мордашов спрятал яхту от санкций на Сейшелах 01

Самолет Мордашова Bombardier Global 6000 23 февраля в канун российского наступления в Украину вылетел из Сейшел в Москву.

Богатейший российский олигарх Мордашов спрятал яхту от санкций на Сейшелах 02

Богатейший российский олигарх Мордашов спрятал яхту от санкций на Сейшелах 03

И уже на следующий день снова вернулся на Сейшелы.

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Богатейший российский олигарх Мордашов спрятал яхту от санкций на Сейшелах 04

А через неделю - пятого марта борт вернулся в Москву, где находится и сейчас.

Богатейший российский олигарх Мордашов спрятал яхту от санкций на Сейшелах 05

Богатейший российский олигарх Мордашов спрятал яхту от санкций на Сейшелах 06

В то время как яхта Мордашова продолжает оставаться возле Сейшельских островов.

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Богатейший российский олигарх Мордашов спрятал яхту от санкций на Сейшелах 07

Олигарх Алексей Мордашов и его семья в прошлом году заняли первое место в российском списке Форбс с состоянием в $29,1 млрд.

Российские СМИ отмечали, что до попадания под санкции Европейского Союза из-за военной агрессии России, Мордашов успел переписать свою долю в золотодобывающей компании Nordgold стоимостью около $1,1 млрд. жене.

После попадания под санкции олигарх заявил, что не имеет никакого отношения "к возникновению геополитического напряжения", а военную агрессию России назвал "трагедией двух братских народов".

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Топ комментарии
+10
Ну и фамилиё...
Вот уж исконно руцькое.
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06.03.2022 22:08
+9
Нехай ракушками обростає )))
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06.03.2022 22:08
+8
Задача:
У мордашова яхта и лярд есть, и он "к войне не имеет отношения", а у вани яхты нет и денег тоже, но лезет убивать и, как следствие, погибать.
Вопрос:
Ваня вообще чем думает?
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06.03.2022 22:10
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Морда шов
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06.03.2022 22:08 Ответить
Нехай ракушками обростає )))
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06.03.2022 22:08 Ответить
Ну и фамилиё...
Вот уж исконно руцькое.
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06.03.2022 22:08 Ответить
Это очень интересно. Побольше бы такой информации.
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06.03.2022 22:09 Ответить
Задача:
У мордашова яхта и лярд есть, и он "к войне не имеет отношения", а у вани яхты нет и денег тоже, но лезет убивать и, как следствие, погибать.
Вопрос:
Ваня вообще чем думает?
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06.03.2022 22:10 Ответить
Вня *******...А Вы не знали?))))
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06.03.2022 22:14 Ответить
Хочется , не хочется , а яхта раскурочится

**** гнойный
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06.03.2022 22:12 Ответить
Конфисковать и передать в пользу ВСУ.
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06.03.2022 22:13 Ответить
Таки ой.... Там и изржавеет )))
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06.03.2022 22:13 Ответить
Сейшели - це не на Марсі.
Може командувач ССО України зголоситься відправити туди хлопців у якості заохочення. Так би мовити "ознайомитись з місцевими історичними та культурними пам'ятками. А як пустити на дно якесь корито олігарха вони знають добряче.
Головне, щоб Зєля не обхєзався.😂
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06.03.2022 22:19 Ответить
Теперь романтично в лодке с путлером щук ловить ::: зачем ему яхта
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06.03.2022 22:33 Ответить
ралли вокруг сейшел
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06.03.2022 23:19 Ответить
Сарочка, золотце, выходи !
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06.03.2022 23:32 Ответить
Ждём бравого матроса который ее потопит
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06.03.2022 23:54 Ответить
 
 