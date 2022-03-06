Богатейший российский олигарх Мордашов спрятал яхту от санкций на Сейшелах. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Богатейший российский олигарх Алексей Мордашов спрятал свою 142-метровую яхту Nord возле Сейшельских островов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда.
142-метровая яхта Nord самого богатого человека России олигарха Алексея Мордашова сейчас находится у Сейшельских островов.
Одну из крупнейших яхт в мире построили в прошлом году и это вторая яхта олигарха.
Первая 63-метровая Lady M была арестована властями Италии в рамках санкций ЕС, под которые Мордашов попал из-за военной агрессии России в Украине.
Самолет Мордашова Bombardier Global 6000 23 февраля в канун российского наступления в Украину вылетел из Сейшел в Москву.
И уже на следующий день снова вернулся на Сейшелы.
А через неделю - пятого марта борт вернулся в Москву, где находится и сейчас.
В то время как яхта Мордашова продолжает оставаться возле Сейшельских островов.
Олигарх Алексей Мордашов и его семья в прошлом году заняли первое место в российском списке Форбс с состоянием в $29,1 млрд.
Российские СМИ отмечали, что до попадания под санкции Европейского Союза из-за военной агрессии России, Мордашов успел переписать свою долю в золотодобывающей компании Nordgold стоимостью около $1,1 млрд. жене.
После попадания под санкции олигарх заявил, что не имеет никакого отношения "к возникновению геополитического напряжения", а военную агрессию России назвал "трагедией двух братских народов".
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Вот уж исконно руцькое.
У мордашова яхта и лярд есть, и он "к войне не имеет отношения", а у вани яхты нет и денег тоже, но лезет убивать и, как следствие, погибать.
Вопрос:
Ваня вообще чем думает?
**** гнойный
Може командувач ССО України зголоситься відправити туди хлопців у якості заохочення. Так би мовити "ознайомитись з місцевими історичними та культурними пам'ятками. А як пустити на дно якесь корито олігарха вони знають добряче.
Головне, щоб Зєля не обхєзався.😂