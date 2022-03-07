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журналистика (3159) Кировоградщина (552) Николаевская область (1868) СМИ (3778) Швейцария (515) медиа (158)

В Николаевской области оккупанты обстреляли и ограбили швейцарского журналиста. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Николаевской области оккупанты обстреляли и ограбили швейцарского журналиста. ФОТО

В Николаевской области российские захватчики обстреляли и ограбили журналиста из Швейцарии. Полицейские Кировоградщины помогли раненому мужчине добраться в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Кировоградской области на своей странице в фейсбуке.

Гийом Брике, гражданин Швейцарии, независимый журналист, работал на территории Николаевской области, освещая происходящие в Украине события.

В Николаевской области оккупанты обстреляли и ограбили швейцарского журналиста 01

6 марта во время движения в сторону Николаева его бронированный автомобиль был обстрелян военными оккупационных российских сил.

В Николаевской области оккупанты обстреляли и ограбили швейцарского журналиста 02

Несколько пуль попали в стекло, причинив иностранцу ранения. Журналист получил повреждение лица и предплечья. После остановки транспортного средства российские захватчики изъяли у раненого иностранного журналиста документы, денежные средства, фото-, видеотехнику, ноутбук и другие ценные вещи и отпустили.

В Николаевской области оккупанты обстреляли и ограбили швейцарского журналиста 03

Пострадавший журналист как можно скорее отправился на территорию Кировоградщины. Раненого на блокпосту встретили полицейские Кропивницкого, которые помогли мужчине добраться до лечебного учреждения, где ему была оказана медицинская помощь.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Это даже не орки, это хрен знает как называются эти двуногие.
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06.03.2022 23:51
+16
Нехай тепер їздить по світу і розповідає про таинственную руSSкую душу, що орки дикуни ******* і грабують. Мож Швейцарія заморозить мордорські гроші
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06.03.2022 23:55
+12
Швейцарець вже виказав занепокоєння ?
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06.03.2022 23:53
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Это даже не орки, это хрен знает как называются эти двуногие.
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06.03.2022 23:51 Ответить
Орки...безмозглые тупые орки
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06.03.2022 23:51 Ответить
Смерть окупантам!
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06.03.2022 23:51 Ответить
у москалів нічого святого немає
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06.03.2022 23:52 Ответить
Швейцарець вже виказав занепокоєння ?
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06.03.2022 23:53 Ответить
Швейцария, у которой нейтралитет прописан в Конституции и которая сохраняла полный нейтралитет во время ВМВ, УЖЕ присоединилась к мировым санкциям против путлеровской *********.
Там сейчас мощнейшее волонтерское движение в помощь Украине. Читал, что только деньгами собрали больше 2 млн.$. А там населения - 2-а Киева.
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07.03.2022 09:13 Ответить
Ты гнойный кацапский *****
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13.03.2022 07:03 Ответить
Нехай тепер їздить по світу і розповідає про таинственную руSSкую душу, що орки дикуни ******* і грабують. Мож Швейцарія заморозить мордорські гроші
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06.03.2022 23:55 Ответить
Нууууу ему как видно обязательно нужно было в пекло ехать..так вот он и на себе ощутил «гостеприимность»русского мира..теперь есть о чем писать…
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06.03.2022 23:57 Ответить
Для того и существует нормальная пресса. В отличие от журнашлюх, люди стараются передать объективную информацию, даже из ада!
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07.03.2022 00:13 Ответить
Дика кацапська орда безцеремонно ступила на нашу землю😡
Цю ******* кацапську потрібно живцем закопувати в землю , так як це не люди , а жорстокі вбивці 😠
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06.03.2022 23:57 Ответить
Так самого того макаронніка в 14р оркі *********, а нашого Марківа мучили в тюрмі.
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06.03.2022 23:57 Ответить
А у той техніці ніякого GPS-маячку не було?
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06.03.2022 23:57 Ответить
Орда, дика орда! Час минає, а генетика робить своє, іго дике , воровите!
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06.03.2022 23:58 Ответить
Путіноїдів треба убивати безжально та у великих кількостях. Це потвори.
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06.03.2022 23:58 Ответить
в плен не брать. раненых добивать!!!
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07.03.2022 00:00 Ответить
Командующие Украинской Армии сказали что мы - воины Света и не будем опускаться до уровня фашистов путина. Ты пойми, ты своей ненавистью не даёшь закончиться этой войне и накликаешь на Украину ещё бОльшую беду.
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07.03.2022 00:49 Ответить
Ані падумалі шо он фашизд!!!
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06.03.2022 23:59 Ответить
Мародёры козлообразные..
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07.03.2022 00:04 Ответить
відчайдуха, наш хлоп
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07.03.2022 00:06 Ответить
Шакали
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07.03.2022 00:06 Ответить
Ці кончені уйопки порушили вже всі правила війни. Пресу ж ніде не читають, тільки дикуни з московських болот хєрачать по журналістах, швидких, евакуаціях дітей та жінок.
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07.03.2022 00:08 Ответить
*не чіпають
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07.03.2022 00:09 Ответить
"Винепанимаєте". Ці "ввічливі люди" просто показали журналісту всю красу "русскава мира".
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07.03.2022 00:11 Ответить
Ну где они набрали такое быдло?С каких бурятских окраин?Вообще ничего святого нет-убивают цивильное население.бомбят жилые кварталы ,грабят убегающих от войны,грабят магазины и квартиры,стреляют в прессу,расстреливают явно гражданские машины с людьми
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07.03.2022 00:27 Ответить
Это не армия. Похоже на то что набрали обычных убийц маньяков и садистов.
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07.03.2022 00:52 Ответить
Це просто кацапи. Вони завжди такими були.
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07.03.2022 02:54 Ответить
У него на странице. Я ЗА!!!
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07.03.2022 03:39 Ответить
какие это вояки?!бандиты!!!!!!!!
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07.03.2022 16:50 Ответить
 
 