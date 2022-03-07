РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13859 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине
12 917 7
война (46523) Сумская область (1836) Живицкий Дмитрий (242)

Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Городской голова Ахтырки Павел Кузьменко по специальности – врач. Во время войны он стоит по ночам у операционного стола.

Об этом пишет в фейсбуке глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Лично я считаю, что Ахтырка – город-герой! А его глава, Павел Петрович Кузьменко, который днем спасает город, а ночью – оперирует людей (по специальности он врач) - настоящий супергерой и заслуживает самых высоких наград!" – написал он.

Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 01

Живицкий отметил, что жители Ахтырки достойно держатся в тяжелой ситуации. Город остался без тепла из-за разрушенной ТЭЦ. Россияне разбомбили склады с продуктами, стройматериалами и стоянку бензовозов.

"Русская армия делает все, чтобы превратить наши города и села в ад, где невозможно жить", - добавил Живицкий.

Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 02
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 03
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 04
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 05
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 06
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 07
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 08
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 09
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 10
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 11
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 12
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 13
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 14
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 15
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 16
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо так, герой! Слава Україні
показать весь комментарий
07.03.2022 05:33 Ответить
Це все так. Він ортопед і точно герой. Війна покаже хто є мер
показать весь комментарий
07.03.2022 06:33 Ответить
МЕРУ ОХТИРКИ РЕСПЕКТ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
показать весь комментарий
07.03.2022 08:33 Ответить
Дякуємо,що є такі !Пишаємося такими людьми і кожним небайдужим громадянином.За таких Співгромадян і за нашу Землю вмирають НАШІ ВОЇНИ,НАШІ ЛЮДИ!УКРАЇНА наша МАТИ!!!!!
показать весь комментарий
07.03.2022 10:35 Ответить
Такі люди повинні стояти у керма України...Слава Україні!!!
показать весь комментарий
07.03.2022 11:17 Ответить
Однозначно Ахтирка город-герой! зеля вчера поторопился с раздачей наград, раздав их не всем кто заслужил.
показать весь комментарий
07.03.2022 11:33 Ответить
Цікаво яким чином воно спасає Охтирку, сопливини відосіками які по суті підсказують ворогу попав чи не попав. Як кажуть Охтирчани: і мера немає і ортопеда місто втратило.
показать весь комментарий
18.05.2022 14:10 Ответить
 
 