34 907 26
Командир экипажа SpaceX доставил помощь ВСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Джаред Айзекман – американский бизнесмен, пилот и астронавт, командир экипажа SpaceX Inspiration4 – привез помощь для украинских военных.
Об этом пишет в фейсбуке советник посольства Украины в Польше Олег Куц, сообщает Цензор.НЕТ.
"Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку Украине, а еще... привез первую партию "вкусняшек". Что там? Скоро узнаете. И это только начало", - написал Куц.
Украинцы подарили Айзекману сине-желтый флаг.
Топ комментарии
+16 Urs
показать весь комментарий07.03.2022 07:06
+9 Онотоле Онотольевич
показать весь комментарий07.03.2022 07:07
+7 Ольга Зелко 0ed7d459
показать весь комментарий07.03.2022 07:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
.
Мордор та ***** повинен бути знищений.
...
Слава нації
Смерть москалям
Дальше ты знаешь. Для Украины любая помощь не помешает.
Или как с самолетами.