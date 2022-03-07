Командир экипажа SpaceX доставил помощь ВСУ. ФОТО

Джаред Айзекман – американский бизнесмен, пилот и астронавт, командир экипажа SpaceX Inspiration4 – привез помощь для украинских военных.

Об этом пишет в фейсбуке советник посольства Украины в Польше Олег Куц, сообщает Цензор.НЕТ.

"Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку Украине, а еще... привез первую партию "вкусняшек". Что там? Скоро узнаете. И это только начало", - написал Куц.

Украинцы подарили Айзекману сине-желтый флаг.







