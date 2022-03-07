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Командир экипажа SpaceX доставил помощь ВСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Джаред Айзекман – американский бизнесмен, пилот и астронавт, командир экипажа SpaceX Inspiration4 – привез помощь для украинских военных.

Об этом пишет в фейсбуке советник посольства Украины в Польше Олег Куц, сообщает Цензор.НЕТ.

"Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку Украине, а еще... привез первую партию "вкусняшек". Что там? Скоро узнаете. И это только начало", - написал Куц.

Украинцы подарили Айзекману сине-желтый флаг.

Командир экипажа SpaceX доставил помощь ВСУ 01
Командир экипажа SpaceX доставил помощь ВСУ 02
Командир экипажа SpaceX доставил помощь ВСУ 03
Командир экипажа SpaceX доставил помощь ВСУ 04
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Топ комментарии
+16
лучше бы расейский сегмент от МКС отцепили. Гальюн и часовня там у кацманавтов есть, пусть автономно летают.
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07.03.2022 07:06
+9
Надіюсь смаколики для дерусифікації орків в неньці?
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07.03.2022 07:07
+7
Дякуєм!
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07.03.2022 07:11
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лучше бы расейский сегмент от МКС отцепили. Гальюн и часовня там у кацманавтов есть, пусть автономно летают.
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07.03.2022 07:06 Ответить
Одне, не виключає друге
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07.03.2022 07:11 Ответить
та уже хочется и третьего, и четвёртого. А потом еще и компот.
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07.03.2022 07:18 Ответить
Пока не могут, "Прогресс" используется для корректировки орбиты
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07.03.2022 09:08 Ответить
Но думаю, скоро их таки скинут
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07.03.2022 09:08 Ответить
а, ну да. Струёй вытекающего воздуха..
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07.03.2022 09:33 Ответить
Спасибо! Друг в беде - настоящий друг.
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07.03.2022 12:32 Ответить
Надіюсь смаколики для дерусифікації орків в неньці?
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07.03.2022 07:07 Ответить
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07.03.2022 07:11 Ответить
Дякуєм!
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07.03.2022 07:11 Ответить
а це, між іншим, показник рівня підтримки.
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07.03.2022 07:17 Ответить
З світу по нитці ..а ***** " сорочка " 8
.
Мордор та ***** повинен бути знищений.
...
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 07:18 Ответить
***** не сорочка, а веревка на шею.
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07.03.2022 08:04 Ответить
куда привіз? у варшаву? міг, герой, хоча б до лондона долетіти.
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07.03.2022 07:20 Ответить
это прирогатива **********
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07.03.2022 07:24 Ответить
Стесняюсь напомнить, если лететь с Запада, то сначала Лондон, а потом, далеко на востоке от него Варшава. Карту Европы сам найдешь или помочь?
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07.03.2022 08:07 Ответить
залутали
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07.03.2022 07:20 Ответить
Я не знаю що можна привезти у літаку представницького класу - хіба що там відпрацьований варіант зняття крісел і в підлозі є спеціальні кріплення для фіксації вантажу (Хоча якщо ці "смаколики" на двох ногах (ветерани "ю ес армі" та ще й спеціалісти ППО - теж непогано)
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07.03.2022 07:31 Ответить
Скорее всего модемы для Starlink.
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07.03.2022 07:35 Ответить
Вероятно. А по большому счету, даренному коню...
Дальше ты знаешь. Для Украины любая помощь не помешает.
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07.03.2022 08:09 Ответить
Умовно десяток джевелінів, чи щось більш дрібніше але високотехнологічне спокійно поміститься. Або з десяток очкариків) які тямлять ламати проги всяких там фсб і вкс. Але ці "ботани" і з за кордону добре справляється.
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07.03.2022 07:40 Ответить
А поляки отдадут нам "смаколики" ?
Или как с самолетами.
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07.03.2022 07:47 Ответить
Я думаю, что поляки все что смогут, нам отдадут. Не все можно показывать. Война все таки.
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07.03.2022 08:11 Ответить
Самолеты втихаря отдать не смогут. Даже если не засекут перелет, всё выяснится за 2-3 боя.
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07.03.2022 09:54 Ответить
Америка как изапад вполне могли сделать так,что воен.оборудование и техника поставлялась бы в украину чекрез приватные фирмы и США и германии-франции вроде как нипричём .И НАТО в стороне ,и помощь Украине воен. потребностями...А приватный бизнес имеет право на перемещение воен. грузов,особенно приватными авиакомпаниями
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07.03.2022 08:23 Ответить
Наш хлопец - лiтак у пiкселях! 👌
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07.03.2022 16:22 Ответить
 
 