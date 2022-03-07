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В Запорожской области кадыровцы обстреляли и переехали танком авто "Укрпочты", которым развозили пенсии: двое погибших.. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Запорожской области российские военные обстреляли авто "Укрпочты" и переехали танком. Погибли два сотрудника почты, развозившие пенсии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на телеграм-канал Запорожской областной военной администрации.

"В субботу 5 марта, в Запорожской области российские военные-кадыровцы на танке обстреляли авто "Укрпочты" и переехали автомобиль.

На месте погибли мужчина и женщина.
Все это запечатлено на фото.

В Запорожской области кадыровцы обстреляли и переехали танком авто Укрпочты, которым развозили пенсии: двое погибших. 01

Сотрудники "Укрпочты" развозили пенсии и почту по маршруту, проходящему через населенные пункты - Орехов, Омельник, Егоровка и Новоселовка. По дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка навстречу гражданской машине выехал танк. Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ русские солдаты открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него.

В настоящее время этот автомобиль стоит на дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка.

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Топ комментарии
+66
При словах" Нам сказали мы едем на учения"-стрелять в голову.
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07.03.2022 09:48
+52
Пидаров ватных уничтожать безо всяких колебаний и сомнений !
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07.03.2022 09:45
+44
********.Не берите их в плен.Кацапские мрази.
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07.03.2022 09:46
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Пидаров ватных уничтожать безо всяких колебаний и сомнений !
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07.03.2022 09:45 Ответить
v tekste recj o kadirovsjih shakalah, truslivih no gromkih.
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07.03.2022 10:27 Ответить
Без разницы. Дохнут оба вида ваты одинаково
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07.03.2022 11:07 Ответить
********.Не берите их в плен.Кацапские мрази.
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07.03.2022 09:46 Ответить
При словах" Нам сказали мы едем на учения"-стрелять в голову.
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07.03.2022 09:48 Ответить
А де в них голова?
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07.03.2022 10:35 Ответить
от блін - халепа ))))))

Стріляти в жопу - вона у них усюди - не промахнешься )))
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07.03.2022 12:41 Ответить
Хватит брать пленных. Мы не прокормим ещепол рASSии
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07.03.2022 09:48 Ответить
це агонія, в полон танкістів не брати
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07.03.2022 09:48 Ответить
Только писарей,и то для обменного фонда.
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07.03.2022 09:50 Ответить
Сражаться с ВСУ не получается , ну хоть мирных порвём …»герои» ничего не скажешь …кацап´- есть тварь , нет им пощады
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07.03.2022 09:48 Ответить
это кадыровцы - трусливые, жалкие, гнусные твари, могут воевать только с мирными
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07.03.2022 10:04 Ответить
Надо взять в плен пару кадыровцев , посадить их на бутылку от шампанского , снять видос и распространить в инете ! И сказать , что кадырка будет следующим 😡
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07.03.2022 10:26 Ответить
Бешеных шакалов оприходуют, а с их Шер-Хана сдерут шкуру. Только к стене ее не прибьешь - сильно облезлая.
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07.03.2022 09:52 Ответить
Зверьё рашистское
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07.03.2022 09:53 Ответить
Звідки в кадирівців танки? Кадірівці - це підрозділи для зачисток території, воюють тільки з цивільними.
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07.03.2022 09:53 Ответить
Вот поэтому розетка и нп закрыты. Укрпоште уважение и соболезнования.
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07.03.2022 09:55 Ответить
Это - страх, загнанного зверья!
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07.03.2022 10:12 Ответить
Кадыровцев убивать на месте ,не брать в плен.Эти сцыкуны лютовать могут только перед слабым.Кадыров тоже куда-то сдёрнул,узнав.что Путин в бункер залез..
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07.03.2022 10:12 Ответить
i ****** krovju svinji, konechno razbavlenoi s vodoi, chtob luchshe vpitalas.
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07.03.2022 10:24 Ответить
Абреки не имеют права на быструю смерть. Действуем, как завещал наш Нестор Махно: "Дикая дивизия" перестала существовать в 1919г.

https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/

Надо повторить!!!
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07.03.2022 10:22 Ответить
кадиров,сучий ти ********,ти хотів в Україну,так приїзджай ми тобі і твоїм скаженним псам,голови різати не будем,а будем відрізати яйця,щоб більше не плодилися таке отреб"я.
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07.03.2022 10:25 Ответить
Що ти верзеш?? Мабуть засланий козачок. Йди за руським кораблем 💨🤸
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07.03.2022 11:23 Ответить
.
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07.03.2022 10:44 Ответить
Жалко украинское сало! Их хоронить надо в свиномогильниках.
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07.03.2022 16:04 Ответить
Кошмар.Как такое могло произойти?Зачем выпустили машину зная шо там оккупанты.
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07.03.2022 11:05 Ответить
Кто интересуется историей знает, что чеченці самая агрессивная и беспощадная нация бівшего Союза..О них писал еще Лермонтов в Казачьей колібельной По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал;
Но отец твой старый воин,
Закален в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.
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07.03.2022 11:07 Ответить
Чеченцы злобные и трусливые садисты, подлежат уничтожению как в своё время мадьяры - в плен не брать.
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07.03.2022 11:26 Ответить
Доминик Радван , почему ты сидишь за компом курва ты подзаборная, выйди покажи свое личико Гульчитай и скажи это в лицо чеченцам которые защищают Украину. Почему не выходишь, а сидишь здесь и дрочшь за компом, оскорбляя Чеченский народ. Рюсских ****** вроде тебя, я вижу многое развелось на этом сайте, выдавая себя за украинцев, под украинским флагом. С Украиной воюет россия, а не Чечение и чеченский народ. Желаю украинскому народу терпение и победы над Рашисткой хунтой.
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07.03.2022 15:45 Ответить
Кадыркиных выплятков нужно прилюдно вешать на всех столбах, без всякого суда. И плевать на всякие женевские конвенции, эти питары их всё равно не выполняют.
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07.03.2022 12:18 Ответить
Кадыровцев убивать не надо,кастрировать и отправлять домой с тавром герба Украины на лбу. И каждый встречный будет знать - идет кастрат воваший против Украины!
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07.03.2022 19:38 Ответить
Кадирівців у полон не брати !
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07.03.2022 20:34 Ответить
Чмошні кадирківці тільки з цивільними "герої" або 100 на одного, як й уся їх рашисская "супєрАрмія" .
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07.03.2022 20:35 Ответить
 
 