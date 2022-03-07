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Уничтожено 7 танков, 7 бронемашин, около 40 российских военнослужащих: Нацгвардия провела успешную контратаку под Мариуполем, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Уничтожено 7 танков, 7 бронемашин, около 40 российских военнослужащих: Нацгвардия провела успешную контратаку под Мариуполем, - Бутусов. ФОТОрепортаж

6 марта известный полк Нацгвардии провел контратаку против российских войск под Мариуполем.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Фейсбуке.

"Успешная контратака под Мариуполем! Вчера 6 марта известный полк Нацгвардии провел контратаку против российских войск под Мариуполем. Уничтожено 7 танков, 7 бронемашин, примерно 40 российских военнослужащих. Двух российских военных взяли в плен, один из них - кадровый. С трупов и у пленных взяли документы и оружие", - рассказал Бутусов.

Кроме того, он отметил, что, несмотря на окружение города, крайне тяжелые артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю и полное уничтожение городской инфраструктуры, украинские воины бесстрашно борются и наносят огромный ущерб российской армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитники Мариуполя уничтожили 40 оккупантов, двоих взяли в плен, – Геращенко

Також дивіться: В результаті контратаки під Маріуполем українські бійці знищили близько 30 окупантів, 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра, двоє росіян потрапили в полон. ВIДЕО
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Топ комментарии
+55
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07.03.2022 10:41
+32
Боже, храни наших Воинов.
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07.03.2022 10:43
+19
Від самої назви"Азов" рашисти какаються та пісяються.
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07.03.2022 10:45
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07.03.2022 10:41 Ответить
№200
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07.03.2022 10:53 Ответить
Б ули №2, а стали №200.
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07.03.2022 16:21 Ответить
Боже, храни наших Воинов.
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07.03.2022 10:43 Ответить
вчора прес-служба Азову повідомляла про ці ж самі успіхи, але десь на 25% менші
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07.03.2022 10:43 Ответить
Дык в запале боя сразу всё не посчитаешь. ))))
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07.03.2022 10:47 Ответить
Від самої назви"Азов" рашисти какаються та пісяються.
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07.03.2022 10:45 Ответить
Кстати у "Азова" знак перечеркнутая Z
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07.03.2022 13:14 Ответить
Ні.
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07.03.2022 13:16 Ответить
"Відомий полк Нацгвардії" - це шо за нісенітниця?????
"Азов" розхерачив окупантів!
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07.03.2022 10:45 Ответить
у нас хоть место свободное останется где можна будет пройти или проехать не наткнувшись на груды металоллома - если фермеры и цыгане не растащат себе на огороды
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07.03.2022 10:45 Ответить
Металлолом сильно упадёт в цене )))
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07.03.2022 10:48 Ответить
СССР называли империей зла. И сейчас РФ такая. А почему так?
Как известно всему миру, что кацапы злые. Отсюда их империя зла.
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07.03.2022 10:48 Ответить
Зачем постить вчерашние новости ,которые вчера здесь же и были ?
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07.03.2022 10:56 Ответить
Что бы тебе кацапоиду напомнить шо вам ***** !!!
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07.03.2022 13:07 Ответить
Удостоверение классного специалиста. Я так понимаю, если есть классный специалист, то должен быть и <********* специалист
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07.03.2022 11:04 Ответить
Якщо так класного спєца покрошили, то що робиться з ********?
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07.03.2022 11:25 Ответить
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07.03.2022 12:07 Ответить
говорит - а у нас здесь делают очень качественные сапоги для экспортной поставки на расию... один кацап уже испытал... прыгнул в сапогах с 9 этажа... - и... - все нормально, сапоги целые остались... мы же за качество отвечаем...
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07.03.2022 11:26 Ответить
Слава Мариуполю - городу Герою.
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07.03.2022 12:44 Ответить
******. Готовились. Долго думали. Знак выбран в полном соответствии.
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07.03.2022 13:23 Ответить
УКРАИНСКАЯ МЯСОРУБКА РАБОТАЕТ!
ВЕЗИТЕ ЕЩЕ МЯСА!
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07.03.2022 16:30 Ответить
 
 