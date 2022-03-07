Уничтожено 7 танков, 7 бронемашин, около 40 российских военнослужащих: Нацгвардия провела успешную контратаку под Мариуполем, - Бутусов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
6 марта известный полк Нацгвардии провел контратаку против российских войск под Мариуполем.
Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Фейсбуке.
"Успешная контратака под Мариуполем! Вчера 6 марта известный полк Нацгвардии провел контратаку против российских войск под Мариуполем. Уничтожено 7 танков, 7 бронемашин, примерно 40 российских военнослужащих. Двух российских военных взяли в плен, один из них - кадровый. С трупов и у пленных взяли документы и оружие", - рассказал Бутусов.
Кроме того, он отметил, что, несмотря на окружение города, крайне тяжелые артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю и полное уничтожение городской инфраструктуры, украинские воины бесстрашно борются и наносят огромный ущерб российской армии.
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