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Обгоревший пилот сбитого российского Ми-8 - сослуживцам: одумайтесь и возвращайтесь домой. ВИДЕО 18+
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский оккупант, пилот вертолета Ми-8, капитан Илаев Вадим Валерьевич, сильно обгоревший во время падения сбитого вертолета, призывает россиян одуматься и не воевать против Украины.
Соответствующее видео опубликовал в Фейсбуке экс-нардеп Артем Витко, передает Цензор.НЕТ.
"Обращаюсь к сослуживцам, прекратите эти действия и возвращайтесь домой. Одумайтесь и возвращайтесь домой", - призвал он.
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+57 Benjie Lucic 01c9ec1b
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Ня згодны. У параўнанні з ім кракадзілы проста прыгажуны!
Украинские "пластические хирурги" работают на совесть!
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Капитан, капитан, улыбни-и-и-тесь!
Капитан, капитан, подтянитесь!
Только смелым покоряются моря!
Включите ему, пусть улыбнется
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Сабакі падцягнуць... Хто прыцягне руку, хто нагу... Нехта - ныркі і лягені. І толькі мозг не прыцягне ніхто. Не таму что з'елі, а таму што мозгу там ніколі й не было.
(і не треба згадувати про 6 млн. - кацапи це не євреї, це таки некошерний дрек, що навіть на кров не годиться для маци на Песах... тому за цей "злочин проти людяності" хіба що стурбованість можна висловити, не дуже глибоку причому)
Как полёт ?
потом на рудники
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... адразу пасля таго, як у яго зніклі вочы.
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Вадик, всё это херня... Зато тушёнки просроченной полопал!
Теперь я видел все...