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Обгоревший пилот сбитого российского Ми-8 - сослуживцам: одумайтесь и возвращайтесь домой. ВИДЕО 18+

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский оккупант, пилот вертолета Ми-8, капитан Илаев Вадим Валерьевич, сильно обгоревший во время падения сбитого вертолета, призывает россиян одуматься и не воевать против Украины.

Соответствующее видео опубликовал в Фейсбуке экс-нардеп Артем Витко, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к сослуживцам, прекратите эти действия и возвращайтесь домой. Одумайтесь и возвращайтесь домой", - призвал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отдавал приказ бомбить мирные города командующий генерал Маковецкий", - задержанный российский пилот из сбитого над Харьковом самолета дал первые показаня. ВИДЕО
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Топ комментарии
+70
ПРИВЕТ БРАТИШКА ИЗ УЛАНУ-ГДЕ!!!

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07.03.2022 11:13
+57
Шашлыки, вроде на майские обещали.
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07.03.2022 11:13
+52
ПРОШУ, этого оставляем в плену и не убиваем как я просил раньше. Пусть канает до последней минуты мразь. Без обезбалющих. Можно даже пирожок с чаем ему дать. Я разрешаю!!!
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07.03.2022 11:17
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Шашлыки, вроде на майские обещали.
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07.03.2022 11:13 Ответить
ПРОШУ, этого оставляем в плену и не убиваем как я просил раньше. Пусть канает до последней минуты мразь. Без обезбалющих. Можно даже пирожок с чаем ему дать. Я разрешаю!!!
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07.03.2022 11:17 Ответить
Та ладно, до свадьбы заживет!!! Другое интересно, почему он забыл свою легенду, что заблудился?
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07.03.2022 11:19 Ответить
внедренная микросхема с памятью сожглась, понимаешь )))
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07.03.2022 13:04 Ответить
Треба їх в Гаагу доправляти, на суд і нехай там харчуються.
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07.03.2022 14:43 Ответить
Какой пирожок. ОРЕШКИ суке, кокосовые (нечищенные). И воды не давать. Захочет пить - разгрызет...
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07.03.2022 18:04 Ответить
Та і Вовина тисяча якось набула неочикуваного змісту.
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07.03.2022 12:24 Ответить
ПРИВЕТ БРАТИШКА ИЗ УЛАНУ-ГДЕ!!!

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07.03.2022 11:13 Ответить
Да ты, ****, даже не бурят. Таким я не рад!!!

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07.03.2022 11:15 Ответить
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07.03.2022 12:54 Ответить
Гандон, раньше нужно было думать
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07.03.2022 11:13 Ответить
цей козел думав що болить тільки тим кого він вбивав.
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07.03.2022 11:33 Ответить
ну вот, теперь и на пляжи Турции не надо ездить, загара хватит надолго
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07.03.2022 11:13 Ответить
Суки кацапские
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07.03.2022 11:14 Ответить
Бурят Как я рад!
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07.03.2022 11:14 Ответить
Перед вильотом на обстріл України чим думав?!Поки в кожного кацапа ї@ало не буде перемотане бинтами, до тих пір вони не прийдуть до тями.
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07.03.2022 11:14 Ответить
Шашликі так шашликі ! 🇺🇦✊
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07.03.2022 11:14 Ответить
****** тварь
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07.03.2022 11:14 Ответить
Надеюсь и нижняя половина кацапа выглядит так же скрепно
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07.03.2022 11:15 Ответить
Нижняя не знаю, а лёгким трындец. Сдохнет это мразь кацапская- 100%.
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07.03.2022 11:18 Ответить
теперь выглядит как настоящий орк.будет командовать армией рф.так сказать лицо армии рф.главный орк)))
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07.03.2022 11:17 Ответить
Вместо шойги, которому скоро гайки, если тот ***** не минуснет
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07.03.2022 11:39 Ответить
Шо, опять поперла жаренная бурятина?
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07.03.2022 11:17 Ответить
В Україні він став просто красенем. А яйця при ньому чи розукомплектований?
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07.03.2022 11:20 Ответить
Він не бурят?
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07.03.2022 11:20 Ответить
а ты шо - не рад? )))
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07.03.2022 13:05 Ответить
Одумайтесь да ? А что же ты не одумался когда летел сюда? Доктор вколите ка этому говоруну, ,хорошенькую дозу снотворного.
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07.03.2022 11:20 Ответить
Говорят, соль хорошо помогает.
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07.03.2022 11:20 Ответить
Горящая вертушка это не мангал, там не пригорит. Вертушка это скорее тандыр
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07.03.2022 11:23 Ответить
Гарно просмажився.
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07.03.2022 11:20 Ответить
Дежавю, где то я уже видела такое.
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07.03.2022 11:20 Ответить
обосрался и обратился... когда падла летело бомбить думало, что оно вяликая непабедимая... а когда ****** - простите, не знали, не стреляли...
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07.03.2022 11:21 Ответить
Это бронь на билет на концерт кабздоха
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07.03.2022 11:21 Ответить
Еще один друг Кобздона
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07.03.2022 11:22 Ответить
Чёта все русские вдруг стали на одно лицо... 😄
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07.03.2022 11:25 Ответить
Они просто жмурятся.
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07.03.2022 19:47 Ответить
это реклама летающих соляриев?? До чего дошла лакшери-индустрия...
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07.03.2022 11:25 Ответить
Нравится, не нравится, терпи бурят-красавица
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07.03.2022 11:26 Ответить
Гы-гы... хорошенький!
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07.03.2022 11:26 Ответить
Ай, ці крокодилячі сльози вже нема сил дивитись. Огида переважує бажання насолоди від страждань цих паскуд. Якби не спіймали повернулося и зірочки на борту б малював і в Інстаграмчик постив який він бравий вояка.
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07.03.2022 11:26 Ответить
Якби не спіймали він сдох би десь в полі від переінтоксикації продуктами розкладання тканин при великих опіках . Але це дуже цінний кадр. Це друга поважна людина, після смаженого Бурата. тільки той був у танку, а цей у гелікоптері, але долі їх спільні
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07.03.2022 11:31 Ответить
ці крокодилячі сльози

---

Ня згодны. У параўнанні з ім кракадзілы проста прыгажуны!






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07.03.2022 11:31 Ответить
Бурят?
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07.03.2022 11:27 Ответить
Уже да.

Украинские "пластические хирурги" работают на совесть!
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07.03.2022 11:29 Ответить
Был условно руский, стал бурятом. Это вам не пол поменять, как два пальца, это на много сложнее!!!
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07.03.2022 11:32 Ответить
підго-рашка
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07.03.2022 11:28 Ответить
пілот гелікоптера Мі-8, капітан Ілаєв Вадим Валерійович

---

Капитан, капитан, улыбни-и-и-тесь!
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07.03.2022 11:28 Ответить
Ведь улыбка - это флаг корабля!
Капитан, капитан, подтянитесь!
Только смелым покоряются моря!
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07.03.2022 11:32 Ответить
Муслим Магомаев - Песенка о капитане


Включите ему, пусть улыбнется
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07.03.2022 11:35 Ответить
Капитан, капитан, подтянитесь!

---

Сабакі падцягнуць... Хто прыцягне руку, хто нагу... Нехта - ныркі і лягені. І толькі мозг не прыцягне ніхто. Не таму что з'елі, а таму што мозгу там ніколі й не было.
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07.03.2022 11:38 Ответить
в полк с кличками "жжёный" очередное пополнение )
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07.03.2022 11:29 Ответить
эпично, но к кому там обращаться?, русские изо всех сил поддерживают своего фюрера и его "освободительную войну", там почти нет сомневающихся, у всех эйфория - мы опять освобождаем весь мир, пока только правда Украину, от фашистов..., рейтинг путина подскочил, как в случае с Крымом... их нужно только убивать, любыми доступными способами, рашизм - это вирус и он опасен
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07.03.2022 11:32 Ответить
Після війни потрібен тотальний холокост кацапів як біологічно неповноцінної псевдораси. Заради символізму можна називати табори знищення Новий Дахау, Великі Аушвіци, Новособіборськ... Щоб кацапи сралися від самих назв

(і не треба згадувати про 6 млн. - кацапи це не євреї, це таки некошерний дрек, що навіть на кров не годиться для маци на Песах... тому за цей "злочин проти людяності" хіба що стурбованість можна висловити, не дуже глибоку причому)
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07.03.2022 12:38 Ответить
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07.03.2022 13:03 Ответить
Нету ничего лучше чем запах жареного бурята по утрам!!! (С)
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07.03.2022 11:34 Ответить
***** недожареный, а ну в духовку путриота!!!!
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07.03.2022 11:36 Ответить
Літаючий бурят?
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07.03.2022 11:39 Ответить
Немного на Гиви похож... Степенью прожарки.
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07.03.2022 11:41 Ответить
Сластика
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07.03.2022 12:00 Ответить
Вы пилот ?
Как полёт ?
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07.03.2022 11:58 Ответить
оставить для показаний в гааге
потом на рудники
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07.03.2022 12:12 Ответить
цей не виживе мабуть
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07.03.2022 12:34 Ответить
Прозріння у льотчика-штурмана настало на 12 день війни. Мабуть після того як гепнувся писком до грунту. Робімо висновки, панове.)
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07.03.2022 12:19 Ответить
Прозріння у льотчика-штурмана настало на 12 день війни...

---

... адразу пасля таго, як у яго зніклі вочы.
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07.03.2022 13:49 Ответить
В часи другої світової німці найгірше ставились до полонених рюзьге свиней, знаєте зараз я їх розумію.
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07.03.2022 12:20 Ответить
А чого це його лікують за мої податки? Я ПРОТИ
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07.03.2022 12:21 Ответить
Я ніколи не думав, що чиясь смерть та біль буде мені приносити задоволення. Я радий мертвому кацапу, я радий тяжкораненому кацапу, я зрадію смерті його батьків, сестер, братів, жінок та всіх інших його *********. Це не здорова радість, але цю радість приніс "рускій мір" на Українську землю. Перемога буде за Україною, за Світлою стороною! Смерть ворогам! Смерть нечісті!
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07.03.2022 12:41 Ответить
У нево всьо!
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07.03.2022 12:44 Ответить
Цвет настроения лица-синий.
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07.03.2022 12:49 Ответить
Так это у него - лицо?! 0_0
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07.03.2022 13:50 Ответить
Куди б колобка не копнути, а все дупа.
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07.03.2022 14:19 Ответить
Наконт калабка не ўпэўнены, а з кацапамі ўсё так і ёсць, як пан напісаў!
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07.03.2022 14:25 Ответить
Саме це і малось на увазі. Приклад з колобком більш спрощений, але і більш наглядний.
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07.03.2022 14:52 Ответить
Што можа быць наглядней палоннага путлерапітэка!
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07.03.2022 14:55 Ответить
Хіба що кацапопітек зажмурений.
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07.03.2022 14:57 Ответить
чого він так необережно поводився з сирниками.....
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07.03.2022 12:58 Ответить
Ему сказали, что это "сырники"...
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07.03.2022 15:21 Ответить
Кормить тільки горіхами
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07.03.2022 13:14 Ответить
здохни ********, раньше это нужно было говорить.
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07.03.2022 13:40 Ответить
Теперь я точно знаю, что значит "потерять лицо".
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07.03.2022 13:47 Ответить
пілот гелікоптера Мі-8, капітан Ілаєв Вадим Валерійович

---

Вадик, всё это херня... Зато тушёнки просроченной полопал!
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07.03.2022 13:54 Ответить
Адгэтуль, замаўляючы моцна засмажаны біфштэкс ва ўкраінскіх рэстаранах, я буду казаць не "too well done", а "Ілаєв Вадим Валерійович". Упэўнены, украінцы мяне зразумеюць.






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07.03.2022 15:38 Ответить
Говорящая жопа!
Теперь я видел все...
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07.03.2022 16:41 Ответить
долеталась тварь!!!!
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07.03.2022 21:58 Ответить
Е.бать вы нелюди. Ваших солдат в плену лечат. Реальные фашисты.
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13.03.2022 18:50 Ответить
 
 