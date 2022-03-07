Обгоревший пилот сбитого российского Ми-8 - сослуживцам: одумайтесь и возвращайтесь домой. ВИДЕО 18+

Российский оккупант, пилот вертолета Ми-8, капитан Илаев Вадим Валерьевич, сильно обгоревший во время падения сбитого вертолета, призывает россиян одуматься и не воевать против Украины.

Соответствующее видео опубликовал в Фейсбуке экс-нардеп Артем Витко, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к сослуживцам, прекратите эти действия и возвращайтесь домой. Одумайтесь и возвращайтесь домой", - призвал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отдавал приказ бомбить мирные города командующий генерал Маковецкий", - задержанный российский пилот из сбитого над Харьковом самолета дал первые показаня. ВИДЕО