Оккупанты уничтожили памятник архитектуры - церковь 1862 года в Житомирской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В селе Вязовка Житомирской области русские захватчики уничтожили церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенную в 1862 году.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение члена совета в Украинском обществе охраны памятников истории и культуры Ольги Рутковской в Facebook.
Сегодня ночью в с. Вязовка, бывшего Народицкого района на Житомирщине, была цинично уничтожена русскими захватчиками церковь (Покровская) Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1862 году.
Церковь деревянная, на каменном фундаменте величаво возвышалась над тихим берегом реки Жерев. Это памятник архитектуры национального значения, охраняемый №108", - написала она.
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Ось Калуш, про Коломию з цілим складом продуктів, було раніше:
https://pravda.if.ua/kalushany-vygnaly-z-mista-moskovskyj-patriarhat-a-na-ogorozhu-czerkvy-povisyly-antyputinski-gasla/
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Слава нації
Смерть москалям
Хто там планував залишатися в "єднанні" з москотським "патріархатом"? За сатану будете продовжувати молитися (під гнійно-брехливими байками про найправільніше "православіє")?