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Оккупанты уничтожили памятник архитектуры - церковь 1862 года в Житомирской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты уничтожили памятник архитектуры - церковь 1862 года в Житомирской области. ФОТО

В селе Вязовка Житомирской области русские захватчики уничтожили церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенную в 1862 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение члена совета в Украинском обществе охраны памятников истории и культуры Ольги Рутковской в Facebook.

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Сегодня ночью в с. Вязовка, бывшего Народицкого района на Житомирщине, была цинично уничтожена русскими захватчиками церковь (Покровская) Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1862 году.

Церковь деревянная, на каменном фундаменте величаво возвышалась над тихим берегом реки Жерев. Это памятник архитектуры национального значения, охраняемый №108", - написала она.

Оккупанты уничтожили памятник архитектуры - церковь 1862 года в Житомирской области 01
Оккупанты уничтожили памятник архитектуры - церковь 1862 года в Житомирской области 02
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Топ комментарии
+23
****** орда нечисті






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07.03.2022 11:50
+18
Надеюсь у нас больше не будет кацапского патриархата.
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07.03.2022 11:54
+16
Не надо этому удивляться. Уничтожение православной веры это главная задача сатанистов РПЦ.
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07.03.2022 11:52
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гундяй же благословил.
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07.03.2022 11:50 Ответить
****** орда нечисті






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07.03.2022 11:50 Ответить
Орда
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07.03.2022 11:52 Ответить
Не надо этому удивляться. Уничтожение православной веры это главная задача сатанистов РПЦ.
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07.03.2022 11:52 Ответить
Надеюсь у нас больше не будет кацапского патриархата.
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07.03.2022 11:54 Ответить
До речі, а як в інших областях? У нас в найбільших двох райцентрах області Калуші і Коломиї - вже.
Ось Калуш, про Коломию з цілим складом продуктів, було раніше:

https://pravda.if.ua/kalushany-vygnaly-z-mista-moskovskyj-patriarhat-a-na-ogorozhu-czerkvy-povisyly-antyputinski-gasla/
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07.03.2022 12:17 Ответить
Грьобані росіяни
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07.03.2022 11:54 Ответить
а все воля божа
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07.03.2022 11:55 Ответить
Паліть кацабів https://m.censor.net/
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07.03.2022 11:55 Ответить
*на
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07.03.2022 11:56 Ответить
От вже дурні!! Бог був з нами,але тепер вони його зовсім розгнівили,через пару деньків побачимо його гнів!!!!
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07.03.2022 11:56 Ответить
Ваші слова та Богу у вуха
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07.03.2022 12:04 Ответить
сатаністи зупиніться, Божа кара неминуча для кожного з вас
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07.03.2022 11:56 Ответить
Курва касабська.
.
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 12:02 Ответить
Святоші хєрові, можуть лише з мирним населенням і церквами воювати.
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07.03.2022 12:03 Ответить
Табачний піп гундяєв благословив орків на вбивства. Давно було треба заборонити гундяївську секту в Україні. Ще коли вбили Чорновола за планом фсб
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07.03.2022 12:12 Ответить
нНічого не змінилось з 13-го сторіччя - орда !!!!
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07.03.2022 12:13 Ответить
Розповідали старші люди: у нашому селі комуністи ("совіти") зруйнували стару церкНіхто з них своєю смертюву. Казали валили бульдозером, розтягували тросами... Ніхто з них своєю смертю не помер.
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07.03.2022 12:14 Ответить
Сатанинсько-вурдолакська орда!
Хто там планував залишатися в "єднанні" з москотським "патріархатом"? За сатану будете продовжувати молитися (під гнійно-брехливими байками про найправільніше "православіє")?
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07.03.2022 12:23 Ответить
Боже, роSSіяни вже нищать Твої храми по всій Україні! Пошли тим підх@уйловцям кару небесну!!! Амінь!
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07.03.2022 12:35 Ответить
Одних фашистов пережила, других не выдержала.
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07.03.2022 12:49 Ответить
Нічого дивного. Кацапи поводяться як кацапи. Так було завжди.
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07.03.2022 12:49 Ответить
 
 