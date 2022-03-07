Тысячи людей ждут эвакуации на харьковском вокзале. ФОТО

Появилось впечатляющее фото, как около тысячи человек ждут эвакуационный поезд на вокзале в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото в Фейсбуке опубликовал правозащитник Сергей Наумович.

Фото сделано 6 марта.