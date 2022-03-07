Тысячи людей ждут эвакуации на харьковском вокзале. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Появилось впечатляющее фото, как около тысячи человек ждут эвакуационный поезд на вокзале в Харькове.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото в Фейсбуке опубликовал правозащитник Сергей Наумович.
Фото сделано 6 марта.
Топ комментарии
+21 irenka ko
показать весь комментарий07.03.2022 12:34
+9 Володимир Волошин 55d42e7b
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+9 Светлана Науменко
показать весь комментарий07.03.2022 12:38
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расходна войну? А кто будет чинить технику, строить и восстанавливать страну, обеспечивать развитие экономики после войны? Не все воины до мозга костей. Обеспечивать тылы не менее важно, чем срадаться на фронте. Мре мнение. Все, можешь называть меня предателем, колоборационистом, или банальным трусом.
Я боюсь, что в Харькове ещё не всех крыс переловили.
https://www.youtube.com/watch?v=u6mxPykym-0