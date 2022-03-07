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беженцы (1462) война (46523) вокзал (260) Харьков (6510)

Тысячи людей ждут эвакуации на харьковском вокзале. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Появилось впечатляющее фото, как около тысячи человек ждут эвакуационный поезд на вокзале в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото в Фейсбуке опубликовал правозащитник Сергей Наумович.

Фото сделано 6 марта.

Тысячи людей ждут эвакуации на харьковском вокзале 01
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Топ комментарии
+21
Рузкій мір прийшов, блдь.
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07.03.2022 12:34
+9
а чоловіки там що роблять???
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07.03.2022 12:35
+9
Мужчина с Коростеня - у него сгорел дом и чудом живьем не сгорело 5 детей - прошу ЖИВЫХ в плен НЕ БРАТЬ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=u6mxPykym-0
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07.03.2022 12:38
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Рузкій мір прийшов, блдь.
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07.03.2022 12:34 Ответить
а чоловіки там що роблять???
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07.03.2022 12:35 Ответить
чекають рускій мір
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07.03.2022 12:36 Ответить
Довозят семьи до погранпереходов и возвращаются.
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07.03.2022 12:55 Ответить
ніхто не повертається - сидять як миші по квартирах і гуртожитках у Львові... А ті хто залишився той і залишився ...
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07.03.2022 14:09 Ответить
Зря Вы так........
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07.03.2022 15:06 Ответить
на жаль ссикунів також вистачає, як і любітєлєй руського миру
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07.03.2022 13:07 Ответить
Ніколи не пишіть " руського"( від слова Русь ) !!! рускій мір .
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07.03.2022 14:19 Ответить
ВСЕХ мужчин в расход на войну? А кто будет чинить технику, строить и восстанавливать страну, обеспечивать развитие экономики после войны? Не все воины до мозга костей. Обеспечивать тылы не менее важно, чем срадаться на фронте. Мре мнение. Все, можешь называть меня предателем, колоборационистом, или банальным трусом.
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07.03.2022 13:08 Ответить
Хорошо, хоть не вчера его выложили
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07.03.2022 12:35 Ответить
Ирочка, им опасность грозит не с этого сайта.
Я боюсь, что в Харькове ещё не всех крыс переловили.
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07.03.2022 12:39 Ответить
І де там тепер Ковід...
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07.03.2022 12:38 Ответить
зник. Як роса на сонці...
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07.03.2022 12:46 Ответить
24 лютого 311 померлих. Далі даних нема.
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07.03.2022 12:50 Ответить
Мужчина с Коростеня - у него сгорел дом и чудом живьем не сгорело 5 детей - прошу ЖИВЫХ в плен НЕ БРАТЬ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=u6mxPykym-0
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07.03.2022 12:38 Ответить
Это куда они евакуируются?? В орду?
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07.03.2022 12:39 Ответить
на запад через Полтаву, Кременчуг
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07.03.2022 12:41 Ответить
Вся Умань забита машинами АХ
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07.03.2022 14:14 Ответить
ясно, вони ж так суки любили рашку, чому втікають??? Або зі зброєю на захист або....
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07.03.2022 14:18 Ответить
в орду хіба колія залишилась?
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07.03.2022 12:41 Ответить
100% Харьков этим чертям столетиями не простит и будет парашу ненавидеть
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07.03.2022 12:43 Ответить
Господи, за что это людям, из-за одного маразматика страдание миллионам.
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07.03.2022 12:52 Ответить
Не одного, а 140 мільйонів.
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07.03.2022 12:54 Ответить
вірніше так, маразматік який запхнув клізму 140ка мільйонам в два отвори, і ці клізмаки мовчать, щей очі заплющують!
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07.03.2022 13:14 Ответить
шо ти несеш , мудак
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07.03.2022 14:12 Ответить
ну чому ж він правий там забагато чоловіків як на мене
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07.03.2022 14:19 Ответить
в вагони першочергово садять жінок і дітей... багато хто проводжає сім'ю і повертається додому , ну а якщо нема куди , то вже ясна річ відїзджають разом..
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07.03.2022 14:38 Ответить
это пздц!
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07.03.2022 13:40 Ответить
 
 