На сайте и в приложениях Apple собирают деньги в поддержку Украины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Apple баннерами и сообщениями на своем вебсайте, а также в некоторых программах призывает клиентов помочь Украине через пожертвование ЮНИСЕФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Appleinsider.
Так, с пятницы Apple начала продвигать прямые пожертвования ЮНИСЕФ на своих платформах.
На сайте Apple есть баннер с просьбой "Пожертвовать в поддержку семей, пострадавших от кризиса в Украине".
"Подобный баннер можно увидеть в Apple News, где указано, что Apple "сотрудничает с ЮНИСЕФ" и делает пожертвования. Другие подсказки также отображаются в App Store, разделе "Обзор" Apple Music и приложении Apple TV", - говорится в сообщении.
"Коснитесь баннера на iPhone или iPad, откроется iTunes Store, а на Mac запустится Apple Music. Затем приложение отображает запрос на пожертвования с несколькими предложенными суммами в местной валюте пользователя", - добавляет издание.
1 марта СЕО Apple Тим Кук призвал сотрудников Apple поддерживать Украину деньгами и добавил, что удвоит каждое пожертвование.
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