Оккупанты уничтожили памятник защитнику Украины Василию Слипаку возле н.п. Луганское. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Циничное поведение засланцев оккупанта не перестает поражать. Недалеко от н.п Луганское Донецкой области оккупанты уничтожили памятник защитнику Украины, Василию Слипаку, всемирно известному украинскому оперному певцу, солисту Парижской национальной оперы, волонтеру, участнику Революции Достоинства и боевых действий на Востоке Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 30-ю отдельную механизированную бригаду им. князя Константина Острожского.
"Василий Слипак ценой собственной жизни спас побратимов. Украинские защитники отбили атаку российских вооруженных формирований на пгт. Луганское со стороны города Дебальцево и перешли в контрнаступление, сдвинув противника с двух укрепленных позиций на высотах вблизи с.Логвиново. 29 июня 2016 года Василий Слипак погиб вблизи н.п. Луганское", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что монумент был установлен в 2019 году командованием 30 омбр совместно с волонтерами Олегом Ганжей, Хрипуном Олегом и Александром Гаврилюком.
"Мы не простим оккупанту таких низких действий, совсем скоро каждый из них будет наказан и почувствует "украинский мир" на собственной коже. Самопожертвование Василия Слипака во имя независимой Украины всегда в наших сердцах. Так что памятник восстановим и целостность страны тоже. Враг буду наказан за все преступные действия против украинского народа!", - отметили в бригаде.
Пожалуйста, подождите...
Горіть у пеклі, москалі!
а дикій орді тільки з памя"тниками та жінками з дітьми і воювати...
спасплюжити хотілі - а тільки собі карму спортили...
На вільну землю України
Пали його і ріж його
Бо він гівно а не людина...
А они пусть усыкаются.
Он тоже там смеется над всей этой ******. И тоже со всеми в такт говорит: русский военный корабль - пошел *****!
Слава Украине!
Бидлота москальська , на вас чекає пекло і котли з кип'ячою смолою 😡
московитсько_фашистські_окупанти, хай йдуть до пекла.
Станом на 10-00 годин, 07.03.2022 року, понад 11 000 московитсько_фашистських_окупантів, вже в пеклі.
Україна переможе !!!