Оккупанты уничтожили памятник защитнику Украины Василию Слипаку возле н.п. Луганское. ФОТО

Циничное поведение засланцев оккупанта не перестает поражать. Недалеко от н.п Луганское Донецкой области оккупанты уничтожили памятник защитнику Украины, Василию Слипаку, всемирно известному украинскому оперному певцу, солисту Парижской национальной оперы, волонтеру, участнику Революции Достоинства и боевых действий на Востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 30-ю отдельную механизированную бригаду им. князя Константина Острожского.

"Василий Слипак ценой собственной жизни спас побратимов. Украинские защитники отбили атаку российских вооруженных формирований на пгт. Луганское со стороны города Дебальцево и перешли в контрнаступление, сдвинув противника с двух укрепленных позиций на высотах вблизи с.Логвиново. 29 июня 2016 года Василий Слипак погиб вблизи н.п. Луганское", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что монумент был установлен в 2019 году командованием 30 омбр совместно с волонтерами Олегом Ганжей, Хрипуном Олегом и Александром Гаврилюком.

"Мы не простим оккупанту таких низких действий, совсем скоро каждый из них будет наказан и почувствует "украинский мир" на собственной коже. Самопожертвование Василия Слипака во имя независимой Украины всегда в наших сердцах. Так что памятник восстановим и целостность страны тоже. Враг буду наказан за все преступные действия против украинского народа!", - отметили в бригаде.

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