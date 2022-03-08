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Оккупанты уничтожили памятник защитнику Украины Василию Слипаку возле н.п. Луганское. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Циничное поведение засланцев оккупанта не перестает поражать. Недалеко от н.п Луганское Донецкой области оккупанты уничтожили памятник защитнику Украины, Василию Слипаку, всемирно известному украинскому оперному певцу, солисту Парижской национальной оперы, волонтеру, участнику Революции Достоинства и боевых действий на Востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 30-ю отдельную механизированную бригаду им. князя Константина Острожского.

"Василий Слипак ценой собственной жизни спас побратимов. Украинские защитники отбили атаку российских вооруженных формирований на пгт. Луганское со стороны города Дебальцево и перешли в контрнаступление, сдвинув противника с двух укрепленных позиций на высотах вблизи с.Логвиново. 29 июня 2016 года Василий Слипак погиб вблизи н.п. Луганское", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что монумент был установлен в 2019 году командованием 30 омбр совместно с волонтерами Олегом Ганжей, Хрипуном Олегом и Александром Гаврилюком.

"Мы не простим оккупанту таких низких действий, совсем скоро каждый из них будет наказан и почувствует "украинский мир" на собственной коже. Самопожертвование Василия Слипака во имя независимой Украины всегда в наших сердцах. Так что памятник восстановим и целостность страны тоже. Враг буду наказан за все преступные действия против украинского народа!", - отметили в бригаде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сквер имени Слипака официально появился в Киеве

Оккупанты уничтожили памятник защитнику Украины Василию Слипаку возле н.п. Луганское 01
Оккупанты уничтожили памятник защитнику Украины Василию Слипаку возле н.п. Луганское 02
Оккупанты уничтожили памятник защитнику Украины Василию Слипаку возле н.п. Луганское 03
Оккупанты уничтожили памятник защитнику Украины Василию Слипаку возле н.п. Луганское 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+74
Вони навіть від нього мертвого від жаху сцуться.
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07.03.2022 13:51
+68
Ще кращий поставимо.
Горіть у пеклі, москалі!
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07.03.2022 13:50
+53
Підари кацапські.
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07.03.2022 13:50
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Підари кацапські.
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07.03.2022 13:50 Ответить
Вони навіть від нього мертвого від жаху сцуться.
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07.03.2022 13:51 Ответить
Ще кращий поставимо.
Горіть у пеклі, москалі!
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07.03.2022 13:50 Ответить
які сміливі.
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07.03.2022 13:51 Ответить
не журись Василю, не журися брате...поставимо новий... ми пам"ятаємо..
а дикій орді тільки з памя"тниками та жінками з дітьми і воювати...
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07.03.2022 13:51 Ответить
Та цілий він! Тільки постамент ушкоджено Відновлять!
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07.03.2022 14:37 Ответить
може й цілий... але ж скинули.. клєшенками брудними торкалися...
спасплюжити хотілі - а тільки собі карму спортили...
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07.03.2022 14:42 Ответить
Не переживай! Правильно тут чоловік написав - то не орки (ті-б танком проїхали чи пальнули по ньому з гармати) а місцева "пи*дота" А вони лише здатні на дрібне паскудство Повернеться українська влада - вичистимо всю гниль!
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07.03.2022 14:51 Ответить
в полон не брати, знищувати на місці, у них немає милосердя навіть до смертних, це є нелюди!
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07.03.2022 13:52 Ответить
Орду знищимо, пам"ятник відновимо. Все буде Україна
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07.03.2022 13:52 Ответить
Когось ще дивують кацапські нацики? Вони прийшли знищувати нас,тому повинні бути знищені самі.
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07.03.2022 13:53 Ответить
Це вже не вперше. Батурин весь вирізали. Муравйов, увірвавшись до Києва, скільки тисяч вбив мирних жителів... Вони не знають пощади мирним жителям.
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07.03.2022 17:52 Ответить
Памятник мы отстроим !
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07.03.2022 13:56 Ответить
Пленных не брать. Раненых добивать! Ну кроме жареных бурятов, дюже вони смешные!!!
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07.03.2022 13:58 Ответить
КАЦПАСЬКІ СМЕРДЮЧІ СВИНІ ЗДАТНІ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З МИРНИМ НАСЕЛЕННЯМ БУДИНКАМИ ТА ПАМ'ЯТНИКАМИ...АЛЕ УКРАЇНСЬКУ НЕЗЛАМНУ НАЦІЮ ЇМ НІКОЛИ НЕ ПЕРЕМОГТИ...
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07.03.2022 13:58 Ответить
Кацапы. Дикий мелкий народец.
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07.03.2022 13:58 Ответить
Вони нє мєлкій народец, дікій да, а мелкій і гнілой народєц це білорасєяни...
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07.03.2022 14:06 Ответить
Они даже мертвых Украинцев боятся.
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07.03.2022 13:59 Ответить
Убий кацапа що прийшов
На вільну землю України
Пали його і ріж його

Бо він гівно а не людина...
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07.03.2022 14:00 Ответить
Не треба класти пам'ятники таким особистостям коло дороги як алкашні яка потонула у шансови...
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07.03.2022 14:03 Ответить
пам'ятник поставили, як я здогадуюсь, на місці загибелі.
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07.03.2022 14:14 Ответить
Якби там не було Сліпак не заслуговує пам'ятнику коло дороги, як звичайна жертва ДТП...
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07.03.2022 14:57 Ответить
Треба їх виганяти нахер з України. Дуже багато попустили з 24.02. Аж дуже.
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07.03.2022 14:13 Ответить
Це вони вміють добре, воювати з пам'ятниками видатним українцям!
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07.03.2022 14:16 Ответить
Не страшно, его дух с нами, я его помню и помнил без памятника, великий человек.
А они пусть усыкаются.
Он тоже там смеется над всей этой ******. И тоже со всеми в такт говорит: русский военный корабль - пошел *****!

Слава Украине!
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07.03.2022 14:18 Ответить
Подивіться з ким воюють кацапи - це жінки , пам'ятники нашим Героям і найстрашніше , так це абивство наших дітей !

Бидлота москальська , на вас чекає пекло і котли з кип'ячою смолою 😡
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07.03.2022 14:18 Ответить
московитсько_фашистські_окупанти = військо гітлера 21 століття, які пішли війною проти України.

московитсько_фашистські_окупанти, хай йдуть до пекла.

Станом на 10-00 годин, 07.03.2022 року, понад 11 000 московитсько_фашистських_окупантів, вже в пеклі.



Україна переможе !!!
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07.03.2022 14:24 Ответить
следующий памятник сделаем стальной из кацапской бронетехники.
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07.03.2022 14:24 Ответить
Який "героїчний подвиг" орків!!!
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07.03.2022 14:29 Ответить
Як місцевий скажу так - то не засланці окупантів - то місцева *******.
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07.03.2022 14:29 Ответить
ПАМЯТНИКИ ГЕРОЯМ ТРЕБА СТАВИТИ НА ПЛОЩАХ А НЕ В ЧАГАРНИКАХ
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07.03.2022 14:47 Ответить
Памятник ему надо ставить на красной площади!
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07.03.2022 15:12 Ответить
Саме головне, що героя Сліпака не стерти з нашої пам'яті. А це більше, ніж пам'ятна стела.
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07.03.2022 15:16 Ответить
Оркі-zombi-окупанти
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07.03.2022 17:09 Ответить
Фашисти, одним словом...
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07.03.2022 17:19 Ответить
Нацисти.
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07.03.2022 18:00 Ответить
ЩЕ 10 ПОСТАВИМО !!! А ЇМ Й ПАЛКИ В ЯМУ НЕ КИНЕМО !!!
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08.03.2022 00:54 Ответить
еще одно подтверждение, это не солдаты а бандиты и террористы. отношение к ним должно быть соответствующим.
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08.03.2022 08:12 Ответить
Вся суть этих уродов.Героически воюют с мирными жителями и с памятниками.А как только отгребут так орут не виноватые мы - заблудилиь на учениях.Оккупанты проклятые.
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08.03.2022 10:10 Ответить
Невже ці с"ки не розуміють, що БУМЕРАНГ ніхто не відміняв... добо""би повернеться до вас СТОРИЦЕЮ
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08.03.2022 17:11 Ответить
Поставиимо ще кращий. А всі іхні зітремо з лиця землі щоб і сліду не залишилось від чортів.
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09.03.2022 07:26 Ответить
 
 