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Враг ударил по морскому порту "Ольвия". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики нанесли ракетный удар по морскому порту "Ольвия" в Николаевской области.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook Міністерства інфраструтктури України.
"Только что нанесен удар по морскому порту "Ольвия". Пострадавших нет.
Территория, по которой нанесен удар, принадлежит на правах концессии катарской компании "QTerminals Olvia".
Напомним, что с начала полномасштабной фазы войны против Украины, россия также совершила ряд агрессивных действий в отношении судов в акватории Черного моря, в том числе иностранных торговых судов."
Топ комментарии
+16 Владислав Изюмский
показать весь комментарий07.03.2022 13:53
+10 Наталія Чичигіна
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+9 Alex Klein fd0e1033
показать весь комментарий07.03.2022 13:53
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Так, на хера вы ботик потопили,
Был в нем новый патефон
И портрет Эдиты Пьехи,
И курительный салон...
О, є в мокшанії партія влади Єдіная Россія, так ій вже потрібно перейменуватись в Єдіній враг, потрібно йти в ногу з часом.
Але чим топити?