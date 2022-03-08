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Враг ударил по морскому порту "Ольвия". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики нанесли ракетный удар по морскому порту "Ольвия" в Николаевской области.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook Міністерства інфраструтктури України.

Враг ударил по морскому порту Ольвия 01

"Только что нанесен удар по морскому порту "Ольвия". Пострадавших нет.

Территория, по которой нанесен удар, принадлежит на правах концессии катарской компании "QTerminals Olvia".

Напомним, что с начала полномасштабной фазы войны против Украины, россия также совершила ряд агрессивных действий в отношении судов в акватории Черного моря, в том числе иностранных торговых судов."

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Топ комментарии
+16
Збільшить видобуток нафти
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07.03.2022 13:53
+10
І що відповість Катар? Також занепокоїться?
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07.03.2022 13:52
+9
Сподіваюсь-нафтою
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07.03.2022 13:53
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І що відповість Катар? Також занепокоїться?
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07.03.2022 13:52 Ответить
Сподіваюсь-нафтою
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07.03.2022 13:53 Ответить
Збільшить видобуток нафти
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07.03.2022 13:53 Ответить
Як збільшить разів у 5 - це буде свято.
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07.03.2022 14:01 Ответить
может прекратить бункеровку, и указать курс русским кораблям.
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07.03.2022 13:55 Ответить
Катару надо бы что-то предпринять.
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07.03.2022 13:53 Ответить
Заберут деньгами по тройному тарифу.
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07.03.2022 13:59 Ответить
мстят за свое потопленное корыто под Одессой, ****** руснявые

Так, на хера вы ботик потопили,
Был в нем новый патефон
И портрет Эдиты Пьехи,
И курительный салон...
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07.03.2022 13:58 Ответить
Дика орда знищує всіх і все на своєму шляху.
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07.03.2022 14:03 Ответить
Маскалі - не люди!
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07.03.2022 14:07 Ответить
Кацапи , це дуже страшні і смердючі істоти , яких потрібно вирізати під коліно на нашій землі 😡
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07.03.2022 14:09 Ответить
Та топіть ви всі суда в Чорному морі, ото ще більш об"єднає сусідів проти єдиного ворога.

О, є в мокшанії партія влади Єдіная Россія, так ій вже потрібно перейменуватись в Єдіній враг, потрібно йти в ногу з часом.
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07.03.2022 14:12 Ответить
Все правільно кажете.

Але чим топити?
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07.03.2022 15:11 Ответить
 
 