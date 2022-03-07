Задержан агент ФСБ, который продвигал идеи "русского мира", - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, продвигавшего в Украине идеи "русского мира".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом СБУ сообщает в Телеграмме.
Кроме того, он занимался поиском микробиологических лабораторий двойного назначения, сбором информации об общественно-политической ситуации в Украине и проведением информационных операций, выгодных агрессору.
У агента был псевдоним "Гелен", а его куратор – сотрудник ФСБ Александр Вячеславович Щипицын.
"У этого лица есть документы прикрытия на имя Александр Владимирович Шипулин и якобы работает в Казанском институте Евразийских и международных исследований", - сказано в сообщении.
Топ комментарии
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Итак, сегодня появилось наконец официальное подтверждение того, что ваша редакция знала раньше - информации об успешной операции Военно-морских сил Украины, которым удалось совершить невозможное (чему, кстати, никто давно не удивляется) и уничтожить гордость нацистского Черноморского флота - новейший патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков».
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_22160&diff=prev&oldid=120486718
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Патрульные_корабли_проекта_22160&diff=120489505&oldid=120487846
Серйозно? Він шукав секретні лабораторії, де виробляють бойові наркотики й клонують сурербіндаравцев?
Але ж з іншого боку, як відрізнити німця, українця, поляка, італійця, австралійця, американця? Тільки через мову.