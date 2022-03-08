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Первые добровольцы Интернационального легиона уже на позициях у Киева, - Сухопутные Войска ВСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Первые добровольцы Интернационального легиона теробороны уже начали свою службу в Украине, а именно на позициях у Киева.

Об этом в Facebook сообщают Сухопутные Войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Первые добровольцы Интернационального легиона Территориальной обороны Украины уже на позициях в окрестностях Киева. Добровольцы из США, Великобритании, Швеции, Литвы, Мексики, и даже Индии. Продолжение следует...", - говорится в сообщении.

Смотрите также: "Вот, пацаны, #баште их", - гадяцкая тероборона получила NLAW. ВИДЕО

Первые добровольцы Интернационального легиона уже на позициях у Киева, - Сухопутные Войска ВСУ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+134
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07.03.2022 20:07
+66
Той що всередині, з бородою - мабуть справжній Вікінг !!! Дякуємо, друзі!
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07.03.2022 20:08
+60
Щасти Вам хлопці.
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07.03.2022 20:08
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07.03.2022 20:07 Ответить
Шимус - кла-асссссссс!!!
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07.03.2022 20:10 Ответить
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07.03.2022 20:10 Ответить
Той що всередині, з бородою - мабуть справжній Вікінг !!! Дякуємо, друзі!
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07.03.2022 20:08 Ответить
А тот, кто на фото на самом заднем плане в конце группы, вообще Фантомас.
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09.03.2022 00:54 Ответить
Щасти Вам хлопці.
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07.03.2022 20:08 Ответить
"Любят" ивана во всём мире...
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07.03.2022 20:08 Ответить
Ласкаво просимо! Гуртом чорта бити веселіше!
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07.03.2022 20:09 Ответить
Тот что в центре с бородой, от него любой срочник обделается, просто увидев его )
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07.03.2022 20:10 Ответить
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07.03.2022 20:10 Ответить
Йєєєє, саме там їм і місце, най скоріше гарт бойвий здобувають!
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07.03.2022 20:10 Ответить
Небо так и не закрыли.

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07.03.2022 20:11 Ответить
З цим таки біда поки.
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07.03.2022 20:12 Ответить
Если бы небо закрыли. Было бы проще.
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07.03.2022 20:14 Ответить
Китай может начать войну. Вот тебе и проще. А китайская армия сильная и ядерное оружие есть. Это сценарий минимум.
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07.03.2022 20:29 Ответить
Якщо не помиляюся, то СуньДзи писав, що китаєць сидітиме на березі ріки, поки труп його ворога пропливе повз нього. Китай не воюватиме, вони хитрі і терплячі.
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07.03.2022 20:56 Ответить
Нет логики и смысла
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08.03.2022 09:42 Ответить
Забава планетарного масштаба - завали касапа, сделай мир чище..
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07.03.2022 20:11 Ответить
1946 рік. Галичина. Йдуть лісом двоє хлопів.

Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою.

- Та чи пан не має рушниці?

- Є в мене рушниця, синку...

- То може пан не має сокири?

- Та ні, пан має і рушницю, і сокиру... І кулемета має... Та пан має ще час та натхнення!
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07.03.2022 20:37 Ответить
Чем ты отличаешься от жестокости оккупанта?
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07.03.2022 20:40 Ответить
а что москаль забыл на Галичинi?
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07.03.2022 20:48 Ответить
заблудився...
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08.03.2022 17:41 Ответить
Справедливостью возмездия.
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07.03.2022 20:51 Ответить
Полностью всем отличаемся! Они пришли хотели убивать грабить насиловать..теперь их розберают на молекулы,я был очень миролюбивым пока меня не достать..теперь буду потрошить с удовольствием и скажи мне что это негуманно уничтожать мразей и убийц, и что надо сними обходительно и гуманно..тебе не понять пока тебя такое не коснется.
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07.03.2022 20:56 Ответить
Лєна... москаль прийшов на нашу землю, а не ми до нього... тому це не жорстокість, а історична справедливість
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07.03.2022 20:57 Ответить
Перпрошую:
- пан просив того москаля прийти на його землю з рушницею?
- пан згодився, щоб москаль відібрав у нього майно, яке він наживав все життя?
- пан з полегшенням зітхнув, коли москаль "освободил его от религиозных пут"?
- пан з радістю проводжав цілі села з жінками і дітьми в казахську пустелю?
НІ??????
Тоді щасливого плавання на відомому кораблі.
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07.03.2022 20:59 Ответить
Я лично и многие мирные ощутили, что такое бомбардировка со всеми вытекающими и никто меня, а также их больше не убедит в том , что рашистские твари орки являются людьми ,кроме тех что были на нашей стороне с 2014 например Макаревич , Ахиджакова, Невзоров и подобные люди ,а остальные гниды так как они выбирали ,голосовали,одобряли и не препятствовали фашизму внутри страны
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08.03.2022 09:51 Ответить
Завтра на на першу шпальту всіх світових медіа!! Слава Україні!!!
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07.03.2022 20:11 Ответить
Самий останній взагалі фантомас)
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07.03.2022 20:11 Ответить
146%, що не москаль .
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07.03.2022 20:23 Ответить
Якщо відео, де він нетверезий танцює на танку, викласти в інтернет, кацапи по вуха обісруться.
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07.03.2022 20:24 Ответить
Та скабєєва і так зі стрінгів вискочить. Буде кричати, що товоєнна операція проти НАТО... а лугандонівські взагалі обісруться.
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07.03.2022 21:00 Ответить
Каждый человек в мире всегда в душе мечтает убить росеянца.

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07.03.2022 20:11 Ответить
Если это человек, то его мечты не об убийстве.
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07.03.2022 20:31 Ответить
До москаля порівняння з людиною не стосуються, бо тварини мають принципи, а москаль ні
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07.03.2022 21:01 Ответить
Welcome dear friends - God help you!
If Ukraine is with God, then who is against us?
Glory to Ukraine!
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07.03.2022 20:12 Ответить
Hope the most of ukrainians are with God. I see the comments here and i am not sure that those guys are with God. Glory to Ukraine! Glory to herous!
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07.03.2022 20:35 Ответить
Лєна... ходи на сайт рпц, там всьо нєжно і так, як ти любиш. Слова інші, а зміст той самий. А хлопці приїхали не веселитися, а помститися за 40 убитих дітей... Лєна, дітей... не содатів. Який *** їз сюди просив? Жалієш москаля, ****** на*** за порєбрік. Їх там много
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07.03.2022 21:03 Ответить
Dear Elena,
Pls kindly re read Old Testament carefully. You'll find a lot of suprising things abt cruelty of God...which are really not comparable with everything you've read here
Brgds
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07.03.2022 22:01 Ответить
Good lack guys !
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07.03.2022 20:12 Ответить
Luck, Oleho, ne lack. A šče krašče, - Good hunt !
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08.03.2022 11:44 Ответить
прямиком из Испании прямо для орков от наследников славных терций и родины хунты https://twitter.com/i/status/1500896614617128964
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07.03.2022 20:12 Ответить
Они еще и со своими м16 приехали...малодцы...
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07.03.2022 20:14 Ответить
Бельгийская FN FNC
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07.03.2022 20:17 Ответить
а що казали митники...?! або пілоти літаків, в яких вони летіли...??
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07.03.2022 20:30 Ответить
Ці "автомати" дуже зручні й мають влучність приблизно в два рази більшу ніж у "Калаша" .
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07.03.2022 20:14 Ответить
Дякуємо ,хлопці! Воїнської вдачи вам ,Янгола Охоронця,та доброго палювання на кацапську тварину! З Богом!
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07.03.2022 20:15 Ответить
Полонених можете забрати собі,як компенсацію
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07.03.2022 20:15 Ответить
Вони до нас з добром, а ти їм пропонуєш гівном платити.
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07.03.2022 21:04 Ответить
good ruspig hunting
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07.03.2022 20:16 Ответить
Это не просто интернациональный легион, это покорители книги рекордов Гиннесса по количеству уничтоженной вражеской техники и количеству убитых противников. Один из таких легионеров, может в одиночку отправить на Марс тысячу ватников.
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07.03.2022 20:16 Ответить
А нафіга вони на Марсі? В землю,та поглибше
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07.03.2022 20:26 Ответить
Не перебільшуйте як московити свої кадировських тушканчиків звеличували .

"Аля гер ком аля гер" . Й якщо кожни хоча б сотню завалить й це буде добре .

Я би їх обличчя не світив би , бо працюють ворожі снайперськи пари . Ось навіщо ?!
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07.03.2022 20:31 Ответить
если не ошибаюсь это
Bofors AK-5 (Швеция)
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07.03.2022 20:21 Ответить
Ак 5 це шведське позначення. В Бельгії, де її виробляють, її позначають як FN FNC.
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07.03.2022 20:30 Ответить
З Богом, козаченьки !!!
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07.03.2022 20:22 Ответить
понятно теперь кому ремингтон миллион патронов подарил-ну и слава богу,что помогут отбиться от ордынского нашествия
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07.03.2022 20:24 Ответить
Ну тепер на полювання до них прийдутт наші києвські гімнастки https://youtube.com/watch?v=xOhse9RCtz4&feature=share
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07.03.2022 20:27 Ответить
Доброї охоти (с)
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07.03.2022 20:36 Ответить
Не забудьте ще сказати їх дислокацію з точними координатами та розказати кацапам їх наступний план дій!!!!
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07.03.2022 20:37 Ответить
Thank you, guys ❤
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07.03.2022 20:38 Ответить
С почином
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07.03.2022 20:41 Ответить
Якщо серед цих іноземців є реально професійні спецпризначенці - то мабуть не дуже розумно тримати їх в окопах. Можна було б використовувати їх для спец.завдань - наприклад диверсії або інші особливо важливі завдання.
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07.03.2022 20:46 Ответить
Юрій, ти маленький, чи вже доріс? Ти хочеш, щоб тобі в новинах все написали? Де, хто і кого воюватиме? Бляха, дивуюся деяким коментаторам, ви всі такі довірливі... про інформаційну війну не чули? Дєза, запущена влучно, приносить користі більше, ніж крилата ракета.
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07.03.2022 21:08 Ответить
Konečno estj byvšie specnazovcy. Načinaja vot s britanca, ixnego komandira na pervom plane. Včera na tube smotrel rolik s nim i drugimi britami, pribyvšymi v Ukrainu. Toj parenj s borodoju (sleva) vrode tež iz britov. Prauda on brit nebrit.
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08.03.2022 11:50 Ответить
Ну обовязково треба щоб хтось із хлопців на БТРі потанцював😁
Не можна вату розчаровувати.
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07.03.2022 20:48 Ответить
То святе... ось підіб'ють і станцюють
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07.03.2022 21:09 Ответить
Вот такие улыбчивые головорезы.
Молодцы, лица не прячут- уверены в себе и своих силах и возможностях
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07.03.2022 21:21 Ответить
Ты это к чему написал?
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08.03.2022 09:34 Ответить
Судячи з задоволених облич, їбашити русню - то є свято
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07.03.2022 23:02 Ответить
Це вам не буряти, *** вашу мать маскалі!
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07.03.2022 23:22 Ответить
как в кино "бесславные ублюдки"!
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07.03.2022 23:51 Ответить
Спасибо за поддержку, всем кто приехал нашим помочь! Какие же вы молодцы! Из дальних стран а оказались роднее и более понимающие как всё на самом деле, чем люди с соседних двух стран.
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08.03.2022 04:36 Ответить
Не знаю, как там эти ребята себя покажут, а поляки уже вовсю воюют и русское гувно мочат:

https://streamable.com/mlgclr
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08.03.2022 09:47 Ответить
Що я і казав місяць тому - в Україні зявиться свій Іноземний легіон 🤓
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08.03.2022 20:38 Ответить
 
 