Первые добровольцы Интернационального легиона уже на позициях у Киева, - Сухопутные Войска ВСУ. ФОТО

Первые добровольцы Интернационального легиона теробороны уже начали свою службу в Украине, а именно на позициях у Киева.

Об этом в Facebook сообщают Сухопутные Войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Первые добровольцы Интернационального легиона Территориальной обороны Украины уже на позициях в окрестностях Киева. Добровольцы из США, Великобритании, Швеции, Литвы, Мексики, и даже Индии. Продолжение следует...", - говорится в сообщении.

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