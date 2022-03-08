49 445 76
Первые добровольцы Интернационального легиона уже на позициях у Киева, - Сухопутные Войска ВСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Первые добровольцы Интернационального легиона теробороны уже начали свою службу в Украине, а именно на позициях у Киева.
Об этом в Facebook сообщают Сухопутные Войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Первые добровольцы Интернационального легиона Территориальной обороны Украины уже на позициях в окрестностях Киева. Добровольцы из США, Великобритании, Швеции, Литвы, Мексики, и даже Индии. Продолжение следует...", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+134 Шимус
показать весь комментарий07.03.2022 20:07
+66 Alex K 8d0b77c0
показать весь комментарий07.03.2022 20:08
+60 Raisa Lenfer
показать весь комментарий07.03.2022 20:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою.
- Та чи пан не має рушниці?
- Є в мене рушниця, синку...
- То може пан не має сокири?
- Та ні, пан має і рушницю, і сокиру... І кулемета має... Та пан має ще час та натхнення!
- пан просив того москаля прийти на його землю з рушницею?
- пан згодився, щоб москаль відібрав у нього майно, яке він наживав все життя?
- пан з полегшенням зітхнув, коли москаль "освободил его от религиозных пут"?
- пан з радістю проводжав цілі села з жінками і дітьми в казахську пустелю?
НІ??????
Тоді щасливого плавання на відомому кораблі.
If Ukraine is with God, then who is against us?
Glory to Ukraine!
Pls kindly re read Old Testament carefully. You'll find a lot of suprising things abt cruelty of God...which are really not comparable with everything you've read here
Brgds
"Аля гер ком аля гер" . Й якщо кожни хоча б сотню завалить й це буде добре .
Я би їх обличчя не світив би , бо працюють ворожі снайперськи пари . Ось навіщо ?!
Bofors AK-5 (Швеция)
Не можна вату розчаровувати.
Молодцы, лица не прячут- уверены в себе и своих силах и возможностях
https://streamable.com/mlgclr