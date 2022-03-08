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Мариуполь до сих пор без света, воды и газа: Горожане готовят еду у домов на кострах. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупанты продолжают бить по Мариуполю, при этом в разрушениях от вражеского огня все районы.

Об этом в Telegram сообщает полк "Азов", передает Цензор.НЕТ.

"Не осталось улиц без разбитых окон, уничтоженных квартир или даже домов. Сложно сказать и на счет жертв от российской агрессии, ведь тела погибших соседи хоронят прямо во дворах жилого сектора. Город до сих пор без освещения, воды и даже газа. Поэтому горожане готовят еду у домов на кострах. Как бы ни было страшно - опасность их объединяет, соседи помогают соседям", - говорится в сообщении.

Указывается, что Мариуполь окончательно остался без связи. Единственная возможность узнать о ситуации в стране – военные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: почти 12 тыс. человек, 303 танка, 1036 бронированных машин, 48 самолетов, 80 вертолетов

"Местных, конечно, интересует составляющая безопасности и продолжает ли украинская армия защищать город. А еще - вступление в тероборону для защиты города от московитов. Защитники Мариуполя останавливают попытки врага прорваться. Важна борьба и нежелание местного населения видеть на своих улицах российские трехцветные тряпки, значит борьба за украинский Мариуполь продолжается!" - подытожили в "Азове".

Мариуполь до сих пор без света, воды и газа: Горожане готовят еду у домов на кострах 01
Мариуполь до сих пор без света, воды и газа: Горожане готовят еду у домов на кострах 02
Мариуполь до сих пор без света, воды и газа: Горожане готовят еду у домов на кострах 03
Мариуполь до сих пор без света, воды и газа: Горожане готовят еду у домов на кострах 04
Мариуполь до сих пор без света, воды и газа: Горожане готовят еду у домов на кострах 05
Мариуполь до сих пор без света, воды и газа: Горожане готовят еду у домов на кострах 06
Мариуполь до сих пор без света, воды и газа: Горожане готовят еду у домов на кострах 07
Мариуполь до сих пор без света, воды и газа: Горожане готовят еду у домов на кострах 08
Мариуполь до сих пор без света, воды и газа: Горожане готовят еду у домов на кострах 09
Мариуполь до сих пор без света, воды и газа: Горожане готовят еду у домов на кострах 10

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
СУКИ
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07.03.2022 21:32
+12
А как там кацапы пленные? Уже поужинали?
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07.03.2022 21:33
+11
Скільки тільки людей вбили російські покидьки
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07.03.2022 21:32
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СУКИ
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07.03.2022 21:32 Ответить
Скільки тільки людей вбили російські покидьки
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07.03.2022 21:32 Ответить
И кто бы шо не говорил но мы должны российской коррупции, а коррупции в вооруженных силах России особенная благодарочка.
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07.03.2022 21:32 Ответить
А как там кацапы пленные? Уже поужинали?
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07.03.2022 21:33 Ответить
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07.03.2022 21:33 Ответить
Так. І поснідають- українці з полоненими не воюють. А чому питаєте?
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07.03.2022 21:37 Ответить
Якщо в місті немає світла, води і газу, то не поснідаєш і не сходиш до унітазу.
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07.03.2022 22:23 Ответить
Це до чого? Ви думаєте, хоч один українець цього не розуміє?
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07.03.2022 22:27 Ответить
И главное - без касапов...
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07.03.2022 21:33 Ответить
ВСУ нанесли точечный удар по позициям кадыровцев в окрестностях Бородянки.

Daily news
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07.03.2022 21:35 Ответить
где там наш Андрюха (неАндрей) Шевченко ? как его коты?... и железный конь...
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07.03.2022 21:38 Ответить
жаль пленных у нас мало, они должны работать на наших стройках до скону..., в моем родном городе было немецкое кладбище (счас - не знаю), немцы очень долго работали над восстановлением города, построили несколько замечательных объектов и много умерло их..., это было справедливо я считаю..., гуманизм гуманизмом, но должно быть наказание за преступления и справедливость, а иначе, зачем тогда все эти цивилизационные ценности, для кого...
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07.03.2022 21:39 Ответить
Азовці, крім того що знищили ворожу бронетехніку, ще й захопили кілька танків Т-72, які вже стали в стрій та захищають Маріуполь від російських окупантів.
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07.03.2022 21:39 Ответить
Слів забракло
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07.03.2022 21:43 Ответить
Хай наїдяться московитщини і усвідомлять, що так буде, якщо не встоять Марік. ******* там вати. Хай горять!
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07.03.2022 22:44 Ответить
Хай все це повернеться Московії у двістікратному розмірі.
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08.03.2022 20:17 Ответить
 
 