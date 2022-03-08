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Воины 72-й ОМБр под Киевом уничтожили группировку российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские защитники под Киевом уничтожили целую группировку российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Юрий Москаленко, передает Цензор.НЕТ.

"Героический 4-й батальон 72 ОМБр им. Черных Запорожцев прямо под Киевом послал к гиве и мотороле целую группировку оккупантов..." - говорится в сообщении.

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Воины 72-й ОМБр под Киевом уничтожили группировку российских оккупантов 01
Воины 72-й ОМБр под Киевом уничтожили группировку российских оккупантов 02
Воины 72-й ОМБр под Киевом уничтожили группировку российских оккупантов 03
Воины 72-й ОМБр под Киевом уничтожили группировку российских оккупантов 04
Воины 72-й ОМБр под Киевом уничтожили группировку российских оккупантов 05
Воины 72-й ОМБр под Киевом уничтожили группировку российских оккупантов 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+64
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07.03.2022 21:58
+52
Овцеебы.Кадыровцы
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07.03.2022 21:53
+44
так би й милувалася на це!
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07.03.2022 21:52
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так би й милувалася на це!
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07.03.2022 21:52 Ответить
Овцеебы.Кадыровцы
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07.03.2022 21:53 Ответить
Это точно известно?
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07.03.2022 21:58 Ответить
а то не ті, яки себе відосом засвітили були?
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07.03.2022 21:58 Ответить
те в Николаевской обл в селе
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07.03.2022 22:09 Ответить
На це можна дивитися вічно
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07.03.2022 21:53 Ответить
Лапти по всему полю и балалайки
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07.03.2022 21:53 Ответить
Добре синку добре
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07.03.2022 21:54 Ответить
Сразу в грядки..
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07.03.2022 21:54 Ответить
Всє в путінскій рай !
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07.03.2022 21:56 Ответить
Слава Украине!! Слава ЗСУ
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07.03.2022 21:56 Ответить
Героям слава!!!
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07.03.2022 21:57 Ответить
відправили на концерт до Кобзона
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07.03.2022 21:57 Ответить
V-це ж кадирківці, як не помиляюсь?
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07.03.2022 21:57 Ответить
Начебто X це кадирівці
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07.03.2022 22:02 Ответить
Може і так Я не впевнений в їх клеймах
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07.03.2022 22:17 Ответить
Байрактарам та Джевелінам все одно: чечени, буряти, морпіхи, омонввцв - всі горять однаково!
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08.03.2022 07:54 Ответить
Морпєхі
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07.03.2022 22:27 Ответить
V - це схід. X - начебто кадирівці.
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08.03.2022 11:06 Ответить
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07.03.2022 21:58 Ответить
Х - ХЙЕСОС !)
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08.03.2022 00:06 Ответить
О - отошол в мір іной.
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04.08.2022 15:08 Ответить
это случаем не окраина петропавловской борщаги, там где склады растаможки всякого текстиля ?
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07.03.2022 22:03 Ответить
Думаю, не стоит в СМИ выкладывать информацию о точном местонахождении.
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07.03.2022 22:11 Ответить
Ні, це не там
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07.03.2022 22:31 Ответить
так як і говорили хотять окопатись і закріпитись щоб вести позиційну війну
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07.03.2022 22:04 Ответить
От красавчики!))
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07.03.2022 22:04 Ответить
вони ж приїхали на учєнія....для нашої арти
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07.03.2022 22:07 Ответить
Це краса неймовірна!
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07.03.2022 22:07 Ответить
Засрали ***** всю нашу прекрасну природу своїм металобрухтом...
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07.03.2022 22:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Zgw4j7G1Fh0&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A3%D0%BA%D1%80TV
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07.03.2022 22:10 Ответить
Дякую за заспокіливий засіб перед нічним відпочинком
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07.03.2022 22:13 Ответить
Вже показували як цей склад накривали артою. В те село не так просто потрапити.
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07.03.2022 22:30 Ответить
КАРИ, московітам, КАРИ!!!
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08.03.2022 09:41 Ответить
 
 