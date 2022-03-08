Воины 72-й ОМБр под Киевом уничтожили группировку российских оккупантов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Украинские защитники под Киевом уничтожили целую группировку российских оккупантов.
Об этом в Facebook сообщил волонтер Юрий Москаленко, передает Цензор.НЕТ.
"Героический 4-й батальон 72 ОМБр им. Черных Запорожцев прямо под Киевом послал к гиве и мотороле целую группировку оккупантов..." - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+64 Гыг с Вами
показать весь комментарий07.03.2022 21:58
+52 Буратино
показать весь комментарий07.03.2022 21:53
+44 Тетяна Тать
показать весь комментарий07.03.2022 21:52
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тетяна Тать
показать весь комментарий07.03.2022 21:52 Ответить Мне нравится 44
Буратино
показать весь комментарий07.03.2022 21:53 Ответить Мне нравится 52
Alex Zverev 4f8bec47
показать весь комментарий07.03.2022 21:58 Ответить Мне нравится 0
Володимир Є
показать весь комментарий07.03.2022 21:58 Ответить Мне нравится 0
LLL K fb767d26
показать весь комментарий07.03.2022 22:09 Ответить Мне нравится 0
Gyro
показать весь комментарий07.03.2022 21:53 Ответить Мне нравится 20
Василий СПРУТ
показать весь комментарий07.03.2022 21:53 Ответить Мне нравится 28
stels400
показать весь комментарий07.03.2022 21:54 Ответить Мне нравится 26
Ярик Марченко [АГ]
показать весь комментарий07.03.2022 21:54 Ответить Мне нравится 20
Roman I 19915c5b
показать весь комментарий07.03.2022 21:56 Ответить Мне нравится 12
Слава Свид
показать весь комментарий07.03.2022 21:56 Ответить Мне нравится 27
Чайка Київ
показать весь комментарий07.03.2022 21:57 Ответить Мне нравится 18
Jose Rodriguez Gacha
показать весь комментарий07.03.2022 21:57 Ответить Мне нравится 15
Victor Melnyk
показать весь комментарий07.03.2022 21:57 Ответить Мне нравится 12
Дмитрий Иванов c94c0f2c
показать весь комментарий07.03.2022 22:02 Ответить Мне нравится 6
Victor Melnyk
показать весь комментарий07.03.2022 22:17 Ответить Мне нравится 0
Sergii Naushenko
показать весь комментарий08.03.2022 07:54 Ответить Мне нравится 6
Fish Man
показать весь комментарий07.03.2022 22:27 Ответить Мне нравится 0
Yura Moisa
показать весь комментарий08.03.2022 11:06 Ответить Мне нравится 0
Гыг с Вами
показать весь комментарий07.03.2022 21:58 Ответить Мне нравится 64
ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий08.03.2022 00:06 Ответить Мне нравится 5
Ivan Ivanov 8edb7a14
показать весь комментарий04.08.2022 15:08 Ответить Мне нравится 0
Микола Бабич f1f90c47
показать весь комментарий07.03.2022 22:03 Ответить Мне нравится 0
Gar
показать весь комментарий07.03.2022 22:11 Ответить Мне нравится 5
Viktor 8e21d3f0
показать весь комментарий07.03.2022 22:31 Ответить Мне нравится 0
Bob Fayn
показать весь комментарий07.03.2022 22:04 Ответить Мне нравится 3
Геннадій
показать весь комментарий07.03.2022 22:04 Ответить Мне нравится 1
Bob Fayn
показать весь комментарий07.03.2022 22:07 Ответить Мне нравится 9
Andrii Pushkarchuk
показать весь комментарий07.03.2022 22:07 Ответить Мне нравится 2
Ivan Naumeiko 6ad19381
показать весь комментарий07.03.2022 22:10 Ответить Мне нравится 15
svoroncov
показать весь комментарий07.03.2022 22:10 Ответить Мне нравится 1
Valentyn Mykolajovych
показать весь комментарий07.03.2022 22:13 Ответить Мне нравится 3
Viktor 8e21d3f0
показать весь комментарий07.03.2022 22:30 Ответить Мне нравится 1
Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий08.03.2022 09:41 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...