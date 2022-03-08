Воины 72-й ОМБр под Киевом уничтожили группировку российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Украинские защитники под Киевом уничтожили целую группировку российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Юрий Москаленко, передает Цензор.НЕТ.

"Героический 4-й батальон 72 ОМБр им. Черных Запорожцев прямо под Киевом послал к гиве и мотороле целую группировку оккупантов..." - говорится в сообщении.

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