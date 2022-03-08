64 818 52
В России в обменниках нет денег, а курс доллара взлетел до небес. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
На утро 8 марта в РФ открылись не все обменники.
Цензор.НЕТ сообщает, что в России рекордно выросла стоимость доллара на наличном рынке с начала войны против Украины и достигла отметки в 190 рублей.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга banki.ru.
При этом наблюдается дефицит валюты, на утро 8 марта в России открылись не все обменники, а часть из них пусты. Из-за санкций в РФ теперь проблемы с покупкой доллара.
Топ комментарии
+79 Йцу Кенг 07b0c614
показать весь комментарий08.03.2022 09:08
+64 Злий Грицько
показать весь комментарий08.03.2022 09:08
+64 olele
показать весь комментарий08.03.2022 09:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
правда гівняної якості..
до якої расєї НЕ ЗВИКАТИ...)
________________________
Мордор теба ізолювати ,ізолювавши від світу..НЕМАЄ ІНШИХ ВАРІАНТІВ ЛЮДСТВУ РУХАТИСЬ ДАЛІ..
Перед цим його розділивши на частини і вирвавши зуби(атомну зброю).
Певні частини НЕДОІМПЕРІЇ Цивілізуються,певні вимруть як динозаври, залишиться певна кількість резервацій у..обків -наприклад московія у межах Садового кільця..
Визы на выезд они уже ввели.
А потом курс будет 65 копеек за доллар. Как в СССР. Только их никто покупать не будет - зачем? куда их тратить?
- Где и когда с Россией можно говорить конструктивно?
- На паперти! Когда она будет просить милостыню!
не могу понять этих свиноцабак - нахрена им теперь доллар...?)))