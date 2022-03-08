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война (46566) доллар (1572) санкции (10610) рубль (910)

В России в обменниках нет денег, а курс доллара взлетел до небес. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

На утро 8 марта в РФ открылись не все обменники.

Цензор.НЕТ сообщает, что в России рекордно выросла стоимость доллара на наличном рынке с начала войны против Украины и достигла отметки в 190 рублей.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга banki.ru.

В России в обменниках нет денег, а курс доллара взлетел до небес 01

При этом наблюдается дефицит валюты, на утро 8 марта в России открылись не все обменники, а часть из них пусты. Из-за санкций в РФ теперь проблемы с покупкой доллара.

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Топ комментарии
+79
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08.03.2022 09:08
+64
Це ще квіточки. От коли в холодильнику воТка та сільоТка пропаде то свинособаки зашевеляться. Хоча.... Вони лайно жертимуть, а все рівно молитимуться на *****
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08.03.2022 09:08
+64
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08.03.2022 09:12
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Це ще квіточки. От коли в холодильнику воТка та сільоТка пропаде то свинособаки зашевеляться. Хоча.... Вони лайно жертимуть, а все рівно молитимуться на *****
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08.03.2022 09:08 Ответить
У них уже стадия сделки. Война закончиться и всё откатят. Дальше депрессия.
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08.03.2022 09:14 Ответить
Сільодка в росії буде...

правда гівняної якості..

до якої расєї НЕ ЗВИКАТИ...)

________________________

Мордор теба ізолювати ,ізолювавши від світу..НЕМАЄ ІНШИХ ВАРІАНТІВ ЛЮДСТВУ РУХАТИСЬ ДАЛІ..

Перед цим його розділивши на частини і вирвавши зуби(атомну зброю).

Певні частини НЕДОІМПЕРІЇ Цивілізуються,певні вимруть як динозаври, залишиться певна кількість резервацій у..обків -наприклад московія у межах Садового кільця..
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08.03.2022 09:17 Ответить
да зачем им валюта. В апреле у них будет дефолт, напечатают сколько надо, проведут деноминацию.
Визы на выезд они уже ввели.
А потом курс будет 65 копеек за доллар. Как в СССР. Только их никто покупать не будет - зачем? куда их тратить?
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08.03.2022 10:12 Ответить
В СССР не было такой зависимости от импорта. Так что курс валюты кацапы прочувствуют при каждом походе в магазин.
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08.03.2022 11:01 Ответить
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08.03.2022 09:08 Ответить
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08.03.2022 09:16 Ответить
Объявление: " Государственное казначейство Российской Федерации объявляет набор опытных мастеров (в особенности краснодеревщиков и специалистов народных ремесел) для изготовления новых образцов национальной валюты из древесины, лыка и бересты Оплата сдельная, натуральными продуктами в аптечной таре"
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08.03.2022 10:31 Ответить
Здпвати тепер вигідно. Нафіга купляти.
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08.03.2022 09:08 Ответить
А якщо кредити в валюті????намалюєш???
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08.03.2022 09:19 Ответить
Я звісно не спец. але в мордорі брати кредити в валюті не прийнято. У них там навіть заощадження в переважній більшости в ржублях.
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08.03.2022 09:26 Ответить
Це хіба наші проблеми?)))
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08.03.2022 09:28 Ответить
Вигідно? Три дня тому долар був по 105. Теж бігали боти, казали, що "зараз вигідно здавати". Сподіваюсь, вони всі по 105 здали ))
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08.03.2022 10:12 Ответить
Шматок лайна все далі й далі занурюється у фінансове болото. Це просто щастя якесь!
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08.03.2022 09:09 Ответить
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08.03.2022 09:12 Ответить
помните на прессухе он сказал мужику который жаловался на то что у них где то там в глухомани Магадана или еще где нет дорог авто постоянно ломается в ремонт надо а ублюдок Х..ло сказало а нахер вам машина если нет дорог.. в этом весь Путин и вся Россия и навпаки россияне орут путин это Раша-- а Раша это Путин...
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08.03.2022 09:17 Ответить
От і добре! Може трохи збавить кровожерність мордорціа...
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08.03.2022 09:09 Ответить
Я ще з 2014 року писав:
- Где и когда с Россией можно говорить конструктивно?
- На паперти! Когда она будет просить милостыню!
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08.03.2022 10:13 Ответить
Доширак вже вчора у какцапів був по 50 фублів
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08.03.2022 09:09 Ответить
То было вчера....сегодня уже по 75...и пачка меньше...
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08.03.2022 09:21 Ответить
Малограмотное население России не в курсе, что валютой Киевской Руси была гривна, а рубль означал "обрубок" или кусок гривны. Первый рублики стали делать после монгольского нашествия, отпиливая кусочки гривны )
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08.03.2022 09:10 Ответить
по нынешнему курсу он и сегодня всего лишь обрубок...
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08.03.2022 09:14 Ответить
Їх саме "рубали"! Мечем чи сокирою Крім того в ходу були персидські арабські хорезмійські "дирхами" ("дихреми) Перші "чисто "московські" гроші були чеканені при Олені Глинській (матері Івана Грозного) Вона ж була "литвинкою" а не "угрофінкою" тому була добре знайома з західноєвропейською монетною системою Однак це стосувалося лише дрібних грошей і вони не мали цінності за межами Московії (не були конвертовані) Крупні монети до Петра І робилися з перечеканених "іоахімсталерів" які ввозилися з території Чехії На них вибивався царський герб Іменувалися вони "єфімки" (їх згадує Олексій Толстой в романі "Петро І")
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08.03.2022 10:28 Ответить
Глинская это из Глинских (когда Мамаи перешли на службу в Литву стали Глинскими)-татарские Мамаи, т.е татарка.
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08.03.2022 10:34 Ответить
очень хорошо
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08.03.2022 09:11 Ответить
США і Євросоюз припинили постачання доларів і Євро у росію у кеші....
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08.03.2022 09:11 Ответить
ждем высочайшего указа о запрете хождения доллара и евро на просторах "великой" и экспроприации валюты на нужны армии... покупайте... покупайте...
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08.03.2022 09:12 Ответить
Це початок. Редька з квасом буде у кацапів делікатесом , ягель і лапті жерти будуть.
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08.03.2022 09:16 Ответить
вчора читав анальні болі кацапа, з рубльової картки якого за покупку на аліекспрес списалось по курсу 190/1, типу - нацбанк жи 105 пишеть?!! за ЧТО?!11
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08.03.2022 09:16 Ответить
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08.03.2022 09:26 Ответить
Та там вже виття стоїть за це.
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08.03.2022 09:32 Ответить
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08.03.2022 10:04 Ответить
У путлера сейчас 4 войны!!!!! Первая в Украине, в которой он никогда не добьется успеха! Вторая это митинги в рашке, которые сегодня просто прогулки с ******** а завтра могут сжечь кремль! Третья - финансовая война в стране, сегодня мы наблюдаем там легкое расскачивание корабля но шторм только в начальной стадии, настоящее валево будет примерно в начале лета... ну и ЧЕТВЕРТАЯ это самая опасная и важная война для урода! Это шахматная партия с ФСБ... я думаю что этому ****** уже гайки и он сам это прекрасно знает и понимает. Блефует... сидит без штанов и хочет хоть что то отыграть. Он просчитался. Ему ******!
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08.03.2022 09:32 Ответить
а зачем кацапам доллары ?
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08.03.2022 09:33 Ответить
Мокшанці, смокчіть у Шарика.
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08.03.2022 09:33 Ответить
Невже? "А кто это сделал?"
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08.03.2022 09:38 Ответить
ну, переживете, кацапы, на крайняк у вас останется ваш фюрер, с ним вам ниче не страшно...
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08.03.2022 09:40 Ответить
А зачем им пиндоские евро и баксы, если у них есть полновесный деревянный ФУбл(я)ь!
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08.03.2022 09:53 Ответить
наблюдал как кацапы в Египте сейчас возле банкоматов дрочаться. свои кредитки могут в очко друг другу вставлять.
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08.03.2022 09:53 Ответить
Может подойдёте и скажете,, что это финансовая операция по освобождению россиян от денег,,.
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08.03.2022 10:21 Ответить
такие разговоры закончатся дракой и я окажусь в египетском зиндане. а мне надо работу закончить, вернуться в Швейцарию и решать как я буду ехать забирать свою маму
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08.03.2022 10:27 Ответить
Хай баби їхні тепер ідуть "на панель" - зароблять на білет щоб додому повернуться!
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08.03.2022 10:35 Ответить
это не туристы, одни мужики. строители наверно. но на панель им прийдется идти, может арабы после ишака не забрезгует
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08.03.2022 10:43 Ответить
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08.03.2022 21:52 Ответить
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08.03.2022 10:08 Ответить
Эта финансовая спецоперация действительно пойдет на благо рабссиянцам - все станут миллионерами фублевыми
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08.03.2022 10:20 Ответить
всё наверное можно понять...\даже устройство Вселенной...\
не могу понять этих свиноцабак - нахрена им теперь доллар...?)))
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08.03.2022 10:22 Ответить
это еще не до небес. дальше будет лучше. сделаем каждого русского миллионером а буханку хлеба по то 10 000
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08.03.2022 10:27 Ответить
маловато будет..
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08.03.2022 10:48 Ответить
 
 