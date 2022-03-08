В России в обменниках нет денег, а курс доллара взлетел до небес. ФОТО

На утро 8 марта в РФ открылись не все обменники.

Цензор.НЕТ сообщает, что в России рекордно выросла стоимость доллара на наличном рынке с начала войны против Украины и достигла отметки в 190 рублей.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга banki.ru.

При этом наблюдается дефицит валюты, на утро 8 марта в России открылись не все обменники, а часть из них пусты. Из-за санкций в РФ теперь проблемы с покупкой доллара.

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