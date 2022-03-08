Последствия бомбардировки жилых кварталов Сум российской авиацией. ФОТОрепортаж 21+
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Вчера вечером российские фашистские летчики совершили еще одно преступление против человечности в Сумах. Были сброшены бомбы на жилые дома по улице Роменской и ул. Спартака. Разбор завалов продолжается. Но уже сейчас зафиксирован факт смерти 18 мирных жителей. В том числе двоих детей. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру лицам до 21 года, беременным и людям со слабой психикой!
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Гибель мирных сумчан еще и на совести тех европейских политиков и горе-стратегов, которые до сих пор не приняли решение дать нам мощные зенитные ракеты или закрыть небо. Я намеренно опубликую здесь страшные фото погибших детей, чтобы Вы показали их депутатам своих Бундестагов, Парламентов, Палат Лордов. Пусть знают, что это из-за их нерешительности или трусости каждый день в Украине погибают дети, женщины и старики", - рассказал он.
Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру лицам до 21 года, беременным и людям со слабой психикой!
Пожалуйста, подождите...
Мы больше не хотим оставлять решение этой проблемы нашим детям.
Мы теперь хотим решить её сами.
Всем миром.
Сейчас.
А значит - да, разрушенные русские города. Да, бомбардировки Москвы. Да, экономический коллапс и нефть в обмен на продовольствие. Да, жареная собачатина в бочках на Тверской и вооруженные алкоголики на блок-постах Моховой. Да, исчезающие на подвалах граждане. Простые слесари и водители автобусов. Да, чудовищная ошибка. Да, банды беспризорников, республика ШКИД и у кошки четыре ноги.
Весь тот полный ******, который вы годами устраивали Украине - и вообще всем по периметру - а в последние десять дней даже и его перевели на новый уровень, должен теперь придти к вам. С Иловайском. С обстрелом мирных коридоров для эвакуации под Мариуполем. С бомбардировками Харькова. С гуманитарной катастрофой в Волновахе. С толпами детей в эвакуационных эшелонах на вокзалах. С новрожденными в метро во время воздушной тревоги.
Всё это должно придти в ваши города.
В ваши дома. В ваши квартиры.
В ваши подвалы под завалами ваших домов и квартир.
Вы. Должны. Пережить. Всё это. Сами.
Чтобы «николи знову» сами каленым железом выжигали на своих окнах каждый год 22.02.
Чтобы на лбу у себя выжигали. Сами.
Иначе не бывает. Иначе не дойдет.
Извините, такова се ля вя. - Бабчєнко
из танков, вертолетов, крылатых ракет,
сказали ей, ты во всем виновата, вот тебе мина-граната,
****, чего ж ты обидела старшего брата?
Это тебе не тренировочный взрыв-пакет.
Мы не вторгаемся, мы восторгаемся - ****, не прекословь.
Коленки врозь, окровавлена простыня - вся любовь.
Мы тебя принуждаем к миру, к ужину с бронезакуской.
Мир - не простой, а русский, ты понимаешь - русский!
Русский, сколько раз повторять? Одевайся и ужин готовь!
Ну, где твой заступник? Ворочает языком?
Ты конечно весь век мечтала о друге таком!
Чтобы грозил оставить обидчика с пустопорожним карманом,
обзывал нашего папочку параноиком, клептоманом,
а русского человека - алкоголиком и простаком.
Мы пришли с огнем. И ты нас встречаешь с огнем?
Посылаешь нас нах, чтобы мы остались на нем.
Как говорят до получения дальнейших распоряжений,
там - на причинном месте, немало мест для сражений,
то налетим эскадрильей, то ракетою долбанем.
Ты узнала меня, это я, твой Каин, твой старший брат.
С тобою ангел? А с нами летательный аппарат.
Мы навалились на вас всем спецхраном, всем телеэкраном,
мы вставим вас одетым в прозрачный кондом тираном,
у нас есть красная площадь, на ней устроим парад.
Ну что же скачите на бывшем павшем белом коне,
он в крови, в блевотине, в грязи и гавне.
Я пишу «в гавне», словарь исправляет на «в гавани».
Спокойной ночи, товарищи - в грязном саване,
в загаженной вами же вашей любимой стране.
Борис Херсонський
на місці, де злапали утилізувати
СТРЕЛЯТЬ И ДОБИВАТЬ ТВАРЕЙ НА МЕСТЕ!
Саме російська література пером Федора Достоєвського ототожнила «любов до світу» зі «всепримирением идей», тобто з вселенським російським імперіалізмом. Його типажі виразно російські - бунтар, непридатний до систематичного і тривалого - зі здобутками та втратами - наукового пізнання чи творчої праці (звідси відсутність власних технологій), або революціонер-терорист, що не визнає над собою жодного закону, не знає милосердя (І Бога немає. І все дозволено. …Я бог.). Його Раскольніков («Злочин і кара» 1866) коливається між вірою та невір'ям зі своїм сумнівним «правом» забрати чуже життя, поділивши рід людський на слухняних «нижчих» (вони придатні лише на самовідтворення та виконання написаного для них закону) і «вищих» (руйнівників теперішнього заради примарного майбутнього). - https://www.facebook.com/photo/?fbid=5131243563587482&set=a.871254132919801
Як же хочеться, щоб війна пройшлася найжорстокішим образом по маскальщині!
Здесь до многих еще не дошло, с кем они имеют дело. Все блеют о гуманизме, о Женевской конвенции, о правах человека и т.д. Пленных надо тупо расстреливать. Они все равно потом будут возвращаться к себе в парашу и опять воевать.