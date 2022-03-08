Последствия бомбардировки жилых кварталов Сум российской авиацией. ФОТОрепортаж 21+

Вчера вечером российские фашистские летчики совершили еще одно преступление против человечности в Сумах. Были сброшены бомбы на жилые дома по улице Роменской и ул. Спартака. Разбор завалов продолжается. Но уже сейчас зафиксирован факт смерти 18 мирных жителей. В том числе двоих детей. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру лицам до 21 года, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Гибель мирных сумчан еще и на совести тех европейских политиков и горе-стратегов, которые до сих пор не приняли решение дать нам мощные зенитные ракеты или закрыть небо. Я намеренно опубликую здесь страшные фото погибших детей, чтобы Вы показали их депутатам своих Бундестагов, Парламентов, Палат Лордов. Пусть знают, что это из-за их нерешительности или трусости каждый день в Украине погибают дети, женщины и старики", - рассказал он.

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Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру лицам до 21 года, беременным и людям со слабой психикой!















