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Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ "кричат" о военных преступлениях РФ в Украине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Первые полосы ведущих мировых изданий посвящены освещению зверств армии РФ в Украине
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, адвокат, бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.
"Дети гибнут, люди бегут из домов – за что? Известно о десятках детей, которые были убиты во время военного вторжения, и фактическое количество, вероятно, будет гораздо больше. Есть сообщения о детях, которые онемели от шока и травм от ужасной ситуации вокруг них", - цитирует Загребельская посла США в ООН Линду Томас-Гринфилд.
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