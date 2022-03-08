Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ "кричат" о военных преступлениях РФ в Украине. ФОТОрепортаж

Первые полосы ведущих мировых изданий посвящены освещению зверств армии РФ в Украине

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, адвокат, бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Дети гибнут, люди бегут из домов – за что? Известно о десятках детей, которые были убиты во время военного вторжения, и фактическое количество, вероятно, будет гораздо больше. Есть сообщения о детях, которые онемели от шока и травм от ужасной ситуации вокруг них", - цитирует Загребельская посла США в ООН Линду Томас-Гринфилд.

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