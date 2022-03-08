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Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ "кричат" о военных преступлениях РФ в Украине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Первые полосы ведущих мировых изданий посвящены освещению зверств армии РФ в Украине

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, адвокат, бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Дети гибнут, люди бегут из домов – за что? Известно о десятках детей, которые были убиты во время военного вторжения, и фактическое количество, вероятно, будет гораздо больше. Есть сообщения о детях, которые онемели от шока и травм от ужасной ситуации вокруг них", - цитирует Загребельская посла США в ООН Линду Томас-Гринфилд.

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Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 01
Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 02
Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 03
Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 04
Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 05
Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 06
Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 07
Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 08
Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 09
Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 10
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Топ комментарии
+25
это все за то что не захотели быть такими рабами как они
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08.03.2022 09:58
+15
Хай лікуються подорожником і звіробоєм!!!
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08.03.2022 10:03
+15
УВЕРЕН ЧТО ***** УБЛЮДОЧНОЕ СМОТРИТ НА ОБЛОЖКИ ГАЗЕТ ЖУРНАЛОВ И ПОЛУЧАЕТ ЭКСТАЗ И МАСТУРБИРУЕТ...... НАКОНЕЦ ТО СБЫЛАСЬ МЕЧТА ***** ХОТЬ УБИЙЦА ХОТЬ ДЬЯВОЛ..... НО ЭТО ВСЕ О НЕМ...
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08.03.2022 10:12
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❗️В России ввели запрет на вывоз из страны медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям. https://t.me/charter97_org/65471
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08.03.2022 09:55 Ответить
Хай лікуються подорожником і звіробоєм!!!
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08.03.2022 10:03 Ответить
Там бояра - лекарство от всех болезней , а кто по выше , у тех кокс
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08.03.2022 10:21 Ответить
...і глодом запивають!
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08.03.2022 10:21 Ответить
это все за то что не захотели быть такими рабами как они
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08.03.2022 09:58 Ответить
Европейским политикам происходящее в Украине все по кайфу!
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08.03.2022 10:09 Ответить
УВЕРЕН ЧТО ***** УБЛЮДОЧНОЕ СМОТРИТ НА ОБЛОЖКИ ГАЗЕТ ЖУРНАЛОВ И ПОЛУЧАЕТ ЭКСТАЗ И МАСТУРБИРУЕТ...... НАКОНЕЦ ТО СБЫЛАСЬ МЕЧТА ***** ХОТЬ УБИЙЦА ХОТЬ ДЬЯВОЛ..... НО ЭТО ВСЕ О НЕМ...
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08.03.2022 10:12 Ответить
за кожну сльозинку наших маленьких сонечок, стареньких, жінок, за кожну краплю крові наших найкращих чоловіків у світі - горіти кацапам і на землі і в пеклі
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08.03.2022 10:23 Ответить
https://youtu.be/4**********
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08.03.2022 10:24 Ответить
не ті фото вони виклали.
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08.03.2022 10:47 Ответить
Гунны 21 века в походе на запад под лживым лозунгом их фюрера уничтожить каких то "неонацистов" и под благословением их шамана Кирилла на борьбу с какими то " геями".
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08.03.2022 10:50 Ответить
 
 