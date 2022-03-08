"Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень бьется!": Мэр Маркушин получил предложение сдать город. ФОТО

Мэр Ирпеня Александр Маркушин получил предложение сдать город, в награду ему обещали жизнь и улучшение материального положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр написал в Фейсбуке.

На раздумья дали 24 часа. Для контакта указан российский номер телефона.

"Вчера в 17:58 получил сообщение от оккупантов с угрозами моей жизни и здоровью, и фактическим требованием полной сдачи Ирпеня. Меня удивляет, что эти чудовища до сих пор не поняли – Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень бьется!", – написал Маркушин.

Он сделал оккупантам встречное публичное предложение - в течение 24 часов покинуть территорию Ирпенской громады и сохранить жизнь и здоровье нескольких тысяч российских солдат-срочников, которых дома ждет мама, сестра, дочь, бабушка, любимая.

"Возвращайтесь в Россию, а женщин Ирпенской громады я поздравлю и без вас", - подчеркнул Ирпенский городской голова.