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Ирпень (359) Маркушин Александр (30)

"Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень бьется!": Мэр Маркушин получил предложение сдать город. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Мэр Ирпеня Александр Маркушин получил предложение сдать город, в награду ему обещали жизнь и улучшение материального положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр написал в Фейсбуке.

На раздумья дали 24 часа. Для контакта указан российский номер телефона.

"Вчера в 17:58 получил сообщение от оккупантов с угрозами моей жизни и здоровью, и фактическим требованием полной сдачи Ирпеня. Меня удивляет, что эти чудовища до сих пор не поняли – Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень бьется!", – написал Маркушин.

Он сделал оккупантам встречное публичное предложение - в течение 24 часов покинуть территорию Ирпенской громады и сохранить жизнь и здоровье нескольких тысяч российских солдат-срочников, которых дома ждет мама, сестра, дочь, бабушка, любимая.

"Возвращайтесь в Россию, а женщин Ирпенской громады я поздравлю и без вас", - подчеркнул Ирпенский городской голова.

Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень бьется!: Мэр Маркушин получил предложение сдать город 01
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Топ комментарии
+35
Респект меру і місту Ірпінь!
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08.03.2022 11:19
+21
Ірпінь - місто в центрі світу!
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08.03.2022 11:20
+21
Яке "Взяти Київ за три дні", якщо поламали зуби на Гостомелі, Бучі та Ірпіні!
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08.03.2022 11:24
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Респект меру і місту Ірпінь!
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08.03.2022 11:19 Ответить
У В А Г А!

Дана Яровая:

Ірпінь, якщо є можливість передати - йдіть до мосту на Романівку. Всіх пропускають.
 Буча зі сторони Ірпеня також.
Батько вже в безпеці.
Наши артилеристи сьогодні Боги!

Розповсюджуйте на ФБ !
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08.03.2022 12:21 Ответить
Ірпінь - місто в центрі світу!
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08.03.2022 11:20 Ответить
Шана та повага такому меру!
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08.03.2022 11:22 Ответить
Яке "Взяти Київ за три дні", якщо поламали зуби на Гостомелі, Бучі та Ірпіні!
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08.03.2022 11:24 Ответить
Там наркомани керують нападом, логіки там немає.
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08.03.2022 11:26 Ответить
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08.03.2022 11:37 Ответить
"А может быть и улучшить материальное положение". Рулон хублей подарят мэру? Кацапские живодеры разбили морду об оборону Украины и пытаются идти на ухищрения.
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08.03.2022 11:28 Ответить
Орки по собі судять. Маскалі - це квінтесенція тупості, зрадливості, безчестя, брехні, боягузства. Генетику не переробиш. Хоча, кажуть, куля допомагає.
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08.03.2022 11:33 Ответить
Вместо минуса нужно было указать путь и направление в котором пошел русский военный корабль...
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08.03.2022 11:32 Ответить
👍👍👍❤️❤️❤️👌👌💕💕🥷🥷🥷 Ирпень ятебя люблю.После войны все отстроим.!! Не дкмайте за проклятые дома,не сдавайтесь!!! Сейчас вся Украина крепость и ярость!!
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08.03.2022 11:35 Ответить
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08.03.2022 11:36 Ответить
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08.03.2022 11:39 Ответить
це і малось на увазі )))) дякую, що зрозуміли !
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08.03.2022 11:42 Ответить
Увидеть Ирпень... и умереть!
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08.03.2022 11:41 Ответить
Смерть московским оккупантам!!!
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08.03.2022 11:42 Ответить
Тактически неидеальный поступок, нужно было, тянуть время, вилять, торговаться, внушая ложные надежды... и всё в этом ключе.
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08.03.2022 12:13 Ответить
...забити зарані пристріляну стрілку на певний час і мовби офіційно все буде оформлено, а потім накрити орків артою.
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08.03.2022 12:26 Ответить
Это жесть... Они ультиматум присылают в виде рекламного объявления. Кто его писал? Маркетолог-недоучка? Ну это просто трындец... С кем вообще воюем??? Это ж стадо баранов...
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08.03.2022 12:20 Ответить
От вам болт тварюки з лівою різьбою у ваші дупи.
Їхали на ІрпЄнь - наїхали на пЄнь.
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08.03.2022 12:22 Ответить
Вони не мають уявлення , що таке козацький род ! Шана мерові! Шана всім мешканцям Іпреню. А відподь у*бкам - це дуля із репінської картини про листа козаків.
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08.03.2022 12:26 Ответить
 
 