РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8791 посетитель онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
45 179 24
армия (8414) война (46566) техника (1540) Bayraktar TB2 (89) Байрактар (137)

Воины 128-й бригады с помощью "Байрактара" уничтожили три российских танка Т-80. ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В ходе боевых действий, когда российскую бронетехнику трудно достать из гранатометов или артиллерии, 128 отдельная горно-штурмовая бригада задействует дроны "Байрактар" из родственных боевых подразделений. Одно из успешных поражений "Байрактаром" вражеского танкового взвода произошло вчера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

Как отмечается, попасть из бригадной артиллерии в три российских танка Т-80, которые обстреливали наши позиции, было невозможно из-за особенностей рельефа, поэтому командование 128-й бригады прменили  "Байрактар". Дрон подняли в воздух и через несколько минут цель была уничтожена противотанковой ракетой с высоты около двух километров.

На фото – один из подбитых танков  вследствие воздушного удара "Байрактара".

Читайте: Оккупанты препятствуют эвакуации, - глава Киевской ОГА

Воины 128-й бригады с помощью Байрактара уничтожили три российских танка Т-80 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+73
Хорошая русня - мертвая русня.

Слава Україні!
показать весь комментарий
08.03.2022 11:42
+25
Смерть московским оккупантам!!! Победа будет за Украиной!
показать весь комментарий
08.03.2022 11:43
+15
Otlycnaja rabota
показать весь комментарий
08.03.2022 11:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хорошая русня - мертвая русня.

Слава Україні!
показать весь комментарий
08.03.2022 11:42 Ответить
Хорошей русни не бывает,они и мертвые смердят,наш воздух портят.
показать весь комментарий
08.03.2022 11:49 Ответить
Побільше хорошої русні.
показать весь комментарий
08.03.2022 11:49 Ответить
Otlycnaja rabota
показать весь комментарий
08.03.2022 11:43 Ответить
Смерть московским оккупантам!!! Победа будет за Украиной!
показать весь комментарий
08.03.2022 11:43 Ответить
Ще одне файне відео)))

https://youtu.be/koRVGO60rDc
показать весь комментарий
08.03.2022 11:45 Ответить
Хороший кацап безголовый кацап!
показать весь комментарий
08.03.2022 11:45 Ответить
Горять у пеклі москалі! Інша наволоч займає чергу!
показать весь комментарий
08.03.2022 11:46 Ответить
Гораздо больше
показать весь комментарий
08.03.2022 11:46 Ответить
А что не устраивает?
показать весь комментарий
08.03.2022 11:59 Ответить
Убивать, убивать і убивать!
Тільки тоді буде Перемога над кацапами!
показать весь комментарий
08.03.2022 11:46 Ответить
Ще одне файне відео
показать весь комментарий
08.03.2022 11:47 Ответить
стингеры для самолетов и инструкторы - и мы будем справляться сами
показать весь комментарий
08.03.2022 11:48 Ответить
еще нужны партизаны на территории "дружественной " белоруси
показать весь комментарий
08.03.2022 11:49 Ответить
Вбивайте російських вбивць
показать весь комментарий
08.03.2022 11:48 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2022 11:52 Ответить
шо там по Ізюму,кацапи кажуть що ніби взяли,і взагалі біля лугандона яка ситуація
показать весь комментарий
08.03.2022 11:53 Ответить
Вони "взяли" його ще тиждень тому, а по факту просто роздовбують бомбами та снарядами. Кацапи мають здохнути!
показать весь комментарий
08.03.2022 11:58 Ответить
Різносторонній у тебе інтерес…
показать весь комментарий
08.03.2022 12:02 Ответить
кацапи побєдоносні мапи малюють,я й цікавлюсь які справи насправді
показать весь комментарий
08.03.2022 12:06 Ответить
Не дивись і не слухай нічого кацапського,цілішим будеш!
показать весь комментарий
08.03.2022 12:17 Ответить
 
 