Воины 128-й бригады с помощью "Байрактара" уничтожили три российских танка Т-80. ВИДЕО

В ходе боевых действий, когда российскую бронетехнику трудно достать из гранатометов или артиллерии, 128 отдельная горно-штурмовая бригада задействует дроны "Байрактар" из родственных боевых подразделений. Одно из успешных поражений "Байрактаром" вражеского танкового взвода произошло вчера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

Как отмечается, попасть из бригадной артиллерии в три российских танка Т-80, которые обстреливали наши позиции, было невозможно из-за особенностей рельефа, поэтому командование 128-й бригады прменили "Байрактар". Дрон подняли в воздух и через несколько минут цель была уничтожена противотанковой ракетой с высоты около двух километров.

На фото – один из подбитых танков вследствие воздушного удара "Байрактара".

Читайте: Оккупанты препятствуют эвакуации, - глава Киевской ОГА