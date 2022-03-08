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Украинские военные отправили "на перегной" экипаж российского БТР "Ракушка". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Оккупанты в бою были уничтожены.

Об этом сообщает УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

В Сумской области уничтожен экипаж бронетранспортера "Ракушка". При этом сама техника осталась невредимой.

"Сумщина, БТР-МД "Ракушка" цела, экипаж утилизирован. Пошли на перегной", - говорится в сообщении.

БТР-МД "Ракушка" – российский десантированный плавающий бронетранспортер. Создан в конструкторском бюро Волгоградский тракторный завод.

Украинские военные отправили на перегной экипаж российского БТР Ракушка 01

Также читайте: Бердянская радиостанция "Азовская волна" захвачена российскими военными

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов с помощью ударного беспилотника Bayraktar.
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Топ комментарии
+44
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08.03.2022 12:45
+37
какой-то говномобиль.....
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08.03.2022 12:43
+19
Дай бог шоб там и экипаж был непростой..... Перегной особо родючий буде!
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08.03.2022 12:49
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какой-то говномобиль.....
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08.03.2022 12:43 Ответить
Командно-штабна
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08.03.2022 12:47 Ответить
Дай бог шоб там и экипаж был непростой..... Перегной особо родючий буде!
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08.03.2022 12:49 Ответить
Командно-штабной....говномобиль.....)
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08.03.2022 12:53 Ответить
нет, это десантируемый плавающий бетер, экипаж 2, десанта 13.
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08.03.2022 12:54 Ответить
БТР-МД «Ракушка» (Индекс ГБТУ - Объект 955) - российский десантируемый плавающий бронетранспортёр. Создан в конструкторском бюро Волгоградского тракторного завода. Иногда неофициально называется БТР-Д-3, БТРД-3.

Бронетранспортёр создан на базе боевой машины десанта БМД-4. Основным предназначением бронетранспортёра является замена в войсках БТР-Д.
Купу антен бачиш на корпусі? Це саме командно-штабний варіант - для керівництва боєм!
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08.03.2022 13:14 Ответить
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08.03.2022 13:55 Ответить
согласен. Не внимательно смотрел на фото - антенн не заметил.
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08.03.2022 14:31 Ответить
сракушка
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08.03.2022 12:58 Ответить
Цьому фото 4дні
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08.03.2022 12:44 Ответить
Экипаж всё равно уже не оживить.
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08.03.2022 12:50 Ответить
свиноцабаки уже 4 дня в перегной превращаются...
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08.03.2022 14:55 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ!
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08.03.2022 12:44 Ответить
Мабуть серед хлопців був кухар з досвідом приготування устриць.
Гарно вони їх з "ракушки" виковиряли.
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08.03.2022 12:54 Ответить
Гной им бетоном
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08.03.2022 12:44 Ответить
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08.03.2022 12:45 Ответить
При цьому Гітлер з німцями реально зустрічався, а з Пуйлом, як повідомляють, зробили відеомонтаж. То ж воно вже таке перелякане, що власних рабів боїться, бо і серед жінок може такий собі Брут об'явитися.
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10.03.2022 10:08 Ответить
Тепер можн викоритовуват його для диерсій в тилу ворога.
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08.03.2022 12:45 Ответить
Новость от 2-го марта. В том же телеграме уже тоже все смешалось.

https://mil.in.ua/uk/news/rosiyany-zagubyly-rakushku-elitni-**********-vdv-rf-nesut-vtraty/
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08.03.2022 12:46 Ответить
Викурили з "ракушки" слимаків кацапських.
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08.03.2022 12:46 Ответить
Что бы вычислять ган-до-но? и спамить к херам собачьим ! Ты шо, в кинотеатр пришло ?
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08.03.2022 12:55 Ответить
Створений у конструкторському бюро Волгоградського тракторного заводу? а,та ми знаємо що з тракторами робити
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08.03.2022 12:51 Ответить
у вагіні іздить расєйскою залізницею Кіля Бімба
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08.03.2022 13:16 Ответить
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08.03.2022 12:53 Ответить
Ракушка тому що раком стоїть
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08.03.2022 12:55 Ответить
Голубая Зеленая устрица.
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08.03.2022 12:56 Ответить
таке ж кострубате, як і все що вони виробляють отим, що росте у них, самі знаєте звідки
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08.03.2022 13:15 Ответить
Шизофреник Путін не застрелиться. Його необхідно вбити.
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08.03.2022 13:21 Ответить
його на днях і так завалять.Думаю що травануть полонієм. фсб-шники. Бо замахнувся на олігархічно-фсб-шне вкрадене бабло.Заради войнушки і своїх схиблених хотєлок.
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08.03.2022 13:48 Ответить
Напевно, найкраще було б зробити його засудити і повісити, як це зробили з нацистськими злочинцями. Але гадаю, що ніхто не буде заперечувати, якщо з ним обійдуться як з Мусоліні, або як з Кадафі. І чим скоріше тим краще.
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10.03.2022 10:12 Ответить
Так это трактор плавающий. Они на таких весной по полям плавают...
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08.03.2022 13:21 Ответить
Приплыли.
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08.03.2022 13:29 Ответить
Злізай москалику, приїхав.
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08.03.2022 13:30 Ответить
но главный герой битв - это цыган, который угнал железного кацапского коня... это герой...
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08.03.2022 14:10 Ответить
"кАкушку" підбили
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08.03.2022 14:24 Ответить
в дупі Ракушка
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08.03.2022 15:24 Ответить
 
 