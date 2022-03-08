Украинские военные отправили "на перегной" экипаж российского БТР "Ракушка". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Оккупанты в бою были уничтожены.
Об этом сообщает УНИАН, передает Цензор.НЕТ.
В Сумской области уничтожен экипаж бронетранспортера "Ракушка". При этом сама техника осталась невредимой.
"Сумщина, БТР-МД "Ракушка" цела, экипаж утилизирован. Пошли на перегной", - говорится в сообщении.
БТР-МД "Ракушка" – российский десантированный плавающий бронетранспортер. Создан в конструкторском бюро Волгоградский тракторный завод.
Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов с помощью ударного беспилотника Bayraktar.
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Бронетранспортёр создан на базе боевой машины десанта БМД-4. Основным предназначением бронетранспортёра является замена в войсках БТР-Д.
Купу антен бачиш на корпусі? Це саме командно-штабний варіант - для керівництва боєм!
Гарно вони їх з "ракушки" виковиряли.
https://mil.in.ua/uk/news/rosiyany-zagubyly-rakushku-elitni-**********-vdv-rf-nesut-vtraty/
ГолубаяЗеленая устрица.