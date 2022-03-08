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Жители Голой Пристани вышли на митинг против российских оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Более трех тысяч человек протестуют сегодня в Голой Пристани в Херсонской области против российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационное сопротивление.

Люди вышли на улицы с украинской символикой, плакатами и с патриотическими лозунгами. Протестующие принесли на площадь большой национальный флаг и скандируют: "Голая Пристань - Украина!".

Также в городе состоялось шествие за территориальную целостность Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Олешки – Украина!": прошел украинский митинг в захваченном в первые дни войны городе. ВИДЕО

Жители Голой Пристани вышли на митинг против российских оккупантов 01
Жители Голой Пристани вышли на митинг против российских оккупантов 02
Жители Голой Пристани вышли на митинг против российских оккупантов 03

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Топ комментарии
+24
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08.03.2022 14:07
+21
Це для нас та для всього світу, що в українці - це українська нація, а не російськомовне населення, як у білоруссії, чи россії.
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08.03.2022 14:16
+11
В кожного свій фронт.
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08.03.2022 14:22
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Эти протесты оккупантам как мёртвому припарка
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08.03.2022 14:07 Ответить
Це для нас та для всього світу, що в українці - це українська нація, а не російськомовне населення, як у білоруссії, чи россії.
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08.03.2022 14:16 Ответить
напевно й так, але увесь світ бачить їх цинічну брехню!
Та усвідомлює реінкарнацію справжнього фашизму!
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08.03.2022 14:17 Ответить
Це не так. Вони бачать нікчемність свого керівництва, яке прислало їх в Україну з хибних міркувань. Звісно, на всі- але бачать.
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08.03.2022 14:21 Ответить
Да не скажи! Если ты солдат и приходишь "асвабаждать", а тебе говорят "ИДИ нА Х№Й", в мозгу создается когнитивный диссонанс
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08.03.2022 14:23 Ответить
А жопа ещё и чувствует какой-то негаразд, втихаря могут ведь и прибить ночью.
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08.03.2022 14:36 Ответить
Эти протесты важны! Важно не допустить создания российсими оккупантами какой-то очередной "хнр"!
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08.03.2022 14:29 Ответить
Как минимум это отвлекает и размазывает их силы. Считаю надо проводить, конечно без риска для жизни.
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08.03.2022 14:31 Ответить
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08.03.2022 14:07 Ответить
У них говорят, что ВСУ расстреливает тех, кто бежит в рф.
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08.03.2022 22:25 Ответить
На фото Скадовськ, пристань трошки далі
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08.03.2022 14:10 Ответить
люди включайте украинскую музыку, украинские песни, искусство - это тоже сила!
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08.03.2022 14:11 Ответить
які мітинги? кожну ватну тварину треба різати, травити, спалювати техніку, мітинги вже не подоможуть
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08.03.2022 14:21 Ответить
В кожного свій фронт.
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08.03.2022 14:22 Ответить
держитесь, ЛЮДИ! Победа наша 🇺🇦 неотвратима, как весна!
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08.03.2022 14:30 Ответить
Добре роблять, бо москалі останнв роки серуть в вуха усього світу про " угнєтьонних", та ще всякі ****** ім підсирають
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08.03.2022 14:52 Ответить
Есть такой расейский блогер- оппозиционер Слава Мальцев, Недавно он раскритиковал жителей Херсона, что они вышли на митинг против рашистких оккупантов и никого не убили. И это сказал, тот кто сам прячется от ФСБ во Франции. Кто говорит, что нельзя наказывать всех руцьких, а вешать надо только путина и его окружение. И это сказал про жителей временно оккупированного Херсона, которым грозит смерть за сопротивление, гражданин страны, где рабы сами толкают автозаки ОМОНа, которые везут их на нары. Правильно ему запретили въезд в Украину
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08.03.2022 14:52 Ответить
Перші три фото то Скадовськ.
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08.03.2022 15:35 Ответить
 
 