Жители Голой Пристани вышли на митинг против российских оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Более трех тысяч человек протестуют сегодня в Голой Пристани в Херсонской области против российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационное сопротивление.
Люди вышли на улицы с украинской символикой, плакатами и с патриотическими лозунгами. Протестующие принесли на площадь большой национальный флаг и скандируют: "Голая Пристань - Украина!".
Также в городе состоялось шествие за территориальную целостность Украины.
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