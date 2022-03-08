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армия РФ (15337) война (46615) Киевская область (3537) МВД (9221) обстрел (20097) пожар (5559) ГСЧС (4482) Калиновка (185)

В результате обстрела войск РФ загорелись склады в Калиновке на Киевщине, - МВД. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреляли складские помещения в селе Калиновка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Киевская область. В 15:49 в с. Калиновка Броварского района в результате обстрела произошло разрушение двух складских зданий с последующим возгоранием на площади 2 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 6 человек и 1 ед. техники ГСЧС", – говорится в сообщении.

В результате обстрела войск РФ загорелись склады в Калиновке на Киевщине, - МВД 01
В результате обстрела войск РФ загорелись склады в Калиновке на Киевщине, - МВД 02

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у кацапни наверное "карты" времен царя гороха
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08.03.2022 17:25 Ответить
А чого ми чекаємо? Шо на Росії нема що палити?
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08.03.2022 17:26 Ответить
Підбираються до Броварів(
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08.03.2022 17:26 Ответить
На других ресурсах пишут, что ПВО сбили калибр и пожар следствие падения обломков.
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08.03.2022 17:40 Ответить
Россия это страна НЕЛЮДИ
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08.03.2022 19:00 Ответить
 
 