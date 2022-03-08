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В результате обстрела войск РФ загорелись склады в Калиновке на Киевщине, - МВД. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ обстреляли складские помещения в селе Калиновка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
"Киевская область. В 15:49 в с. Калиновка Броварского района в результате обстрела произошло разрушение двух складских зданий с последующим возгоранием на площади 2 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 6 человек и 1 ед. техники ГСЧС", – говорится в сообщении.
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