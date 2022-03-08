В результате обстрела российских террористов женщина и ее 6-летняя дочь погибли в Мариуполе. ФОТО (18+)
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
8 марта в результате артиллерийских обстрелов в Мариуполе погибла женщина и ее дочь. Новость содержит фотографии, которые не рекомендуются для детей и лиц с слабой психикой. 18+
Об этом в телеграмме пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он написал: Таня Мороз, 6 лет. Сегодня в ее дом в Мариуполе прилетел российский снаряд. Таня с мамой скрывались от обстрела, но снаряд попал в укрытие. Мама пыталась закрыть Таню собой, она погибла дома. Ребёнка привезли в больницу, но реанимационное отделение больницы российская авиация разбомбила три дня назад. Таню спасти не удалось. В результате российских бомбежек Мариуполя погибли уже сотни мирных жителей, включая детей, которых российские войска не выпускают из города. Восемь суток в полном окружении Россия убивает Мариуполь.
Пожалуйста, подождите...
Причем даже те кацапы, которые 20 лет не были на родине, - тоже могут быть заражены путлеризмом.
Или россиянину стыдно за то, что делает его страна с украинцами, и тогда этот россиянин - порядочный человек.
Или россиянину пофиг на украинцев, а то он даже радуется "вставанию с колен" - и тогда этот россиянин сволочь.
СМЕРТЬ РУZZOФАШИСТАМ!!!
https://streamable.com/d8dsbq
Может после этого глаза откроются на то, с кем вы имеете дело?