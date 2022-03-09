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В результате авиаудара войск РФ по Малину погибли 5 человек, двое из них - дети, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли город Малин на Житомирщине. В результате авиаудара погибли 5 человек, двое из них - дети.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"8 марта в 20:50 в г. Малин Житомирской области по ул. Вокзальная в результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек, из них 2 детей (2021 г.р.).

Поисково-спасательные работы продолжаются", – говорится в сообщении.

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В результате авиаудара войск РФ по Малину погибли 5 человек, двое из них - дети, - ГСЧС 01
В результате авиаудара войск РФ по Малину погибли 5 человек, двое из них - дети, - ГСЧС 02
В результате авиаудара войск РФ по Малину погибли 5 человек, двое из них - дети, - ГСЧС 03

Автор: Анастасія Потіха
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дітки зовсім груднички...Серце розривається...
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08.03.2022 23:39 Ответить
То ,что я скажу сейчас цинично но это жестокая правда жизни ,которая ещё больше озлобит и даст мотивацию нашим людям ненавидеть и сражаться против рашки особенно тем людям ,которые сегодня там потеряли близких.Рашка сама своми руками создаёт себе сейчас в Украине непримиримых и смертельных врагов
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08.03.2022 23:55 Ответить
Це якийсь *******.І так кожний вечір.Близько 9ї вечора.У Коростенському районі вони почуваються як удома.Вчора був Черняхів та Житомир.Летять підораси зі сторони ***********.
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08.03.2022 23:41 Ответить
Я тоже оттуда .Но в моей стороне(не буду говорить где)периодически 1-3 раза примерно по полчаса в день над нами кружит самолёт (наш) .Видно высматривает незванных воздушных гостей со стороны Белоруси. Бывало даже оттуда ,что то тяжёлое в сторону Киева летало судя по всему те самые крылатые ракеты
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08.03.2022 23:50 Ответить
Таракан ******,ему это так просто не сойдёт.
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09.03.2022 00:19 Ответить
Пристрелялись .Это уже второй удар по Малину за два дня
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09.03.2022 00:21 Ответить
Да
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09.03.2022 00:28 Ответить
Ну ,а мы украинцы тем временем давай и дальше кормить , поить и предоставлять санаторные условия сбитым кацапским лётчикам во время войны .Наше правительство и военное руководство воистину идиоты
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08.03.2022 23:44 Ответить
Діточки.., Боже мій🙏🙏🙏 Ще не встигли життя побачити(( за що їм це… Господи помилуй.
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09.03.2022 00:21 Ответить
 
 