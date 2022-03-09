В результате авиаудара войск РФ по Малину погибли 5 человек, двое из них - дети, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреляли город Малин на Житомирщине. В результате авиаудара погибли 5 человек, двое из них - дети.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"8 марта в 20:50 в г. Малин Житомирской области по ул. Вокзальная в результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек, из них 2 детей (2021 г.р.).

Поисково-спасательные работы продолжаются", – говорится в сообщении.

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