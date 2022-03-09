Япония впервые в истории отправила военную помощь в Украину. ФОТО

Япония послала Украине бронежилеты и шлемы.

Об этом сообщило в твиттере министерство обороны Японии, передает Цензор.НЕТ.

Защитное сооружение было доставлено в Украину с воздушной базы Комаки.

"Минобороны и Силы самообороны продолжат прилагать все усилия, чтобы помочь Украине", - подчеркнули в Токио.

Также читайте: Помогать Украине отправляются 70 добровольцев из Японии, в том числе ветераны сил самообороны и Французского иностранного легиона





