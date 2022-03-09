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помощь (6120) Япония (1240)

Япония впервые в истории отправила военную помощь в Украину. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Япония послала Украине бронежилеты и шлемы.

Об этом сообщило в твиттере министерство обороны Японии, передает Цензор.НЕТ.

Защитное сооружение было доставлено в Украину с воздушной базы Комаки.

"Минобороны и Силы самообороны продолжат прилагать все усилия, чтобы помочь Украине", - подчеркнули в Токио.

Также читайте: Помогать Украине отправляются 70 добровольцев из Японии, в том числе ветераны сил самообороны и Французского иностранного легиона

Япония впервые в истории отправила военную помощь в Украину 01
Япония впервые в истории отправила военную помощь в Украину 02
Япония впервые в истории отправила военную помощь в Украину 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+32
У японців прокинулася надія повернути Сахалін
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09.03.2022 05:20
+20
В мордорі почали чухатись, підпалили військомат . Архів згорів, до війська ослАбодителі не підуть.
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09.03.2022 05:25
+14
Ты то херня. Ванек будут на улице отлавливать и садить в танк. Там решетки на крыше, не от джевелинов, а чтобы танкисты не сбежали)
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09.03.2022 06:53
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У японців прокинулася надія повернути Сахалін
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09.03.2022 05:20 Ответить
О! Катани.
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09.03.2022 05:20 Ответить
В мордорі почали чухатись, підпалили військомат . Архів згорів, до війська ослАбодителі не підуть.
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09.03.2022 05:25 Ответить
Ты то херня. Ванек будут на улице отлавливать и садить в танк. Там решетки на крыше, не от джевелинов, а чтобы танкисты не сбежали)
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09.03.2022 06:53 Ответить
хай краще другий фронт відкривабть
самий час спитати "А хто брав наші Курили? Нє ти? А єслі найду?"
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09.03.2022 05:30 Ответить
Надо послать Зелёных Человечков на Курилы и сделать Референдум!
И 99% будет За присоединение к Японии!
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09.03.2022 07:10 Ответить
уже спрашивают.....
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09.03.2022 07:35 Ответить
Японская военная помощь?! Это КАЧЕСТВО!!!! Браво Nippon!!!!!
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09.03.2022 05:34 Ответить
Не марно я катаюся на двох авто і вони Субару Шкода шо субару не позачиняла заводи в росії... Але гарно шо вони їх там і не будували
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09.03.2022 05:34 Ответить
Японцям пора висалити десант на Сахаліні.
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09.03.2022 05:38 Ответить
погоняло офіцер а не знаєш що японії заборонено мати армію...
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12.03.2022 02:37 Ответить
В сухпай тепер буде входити суші.
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09.03.2022 05:44 Ответить
gurman
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09.03.2022 12:10 Ответить
Дякуємо
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09.03.2022 05:44 Ответить
Вы даже на представляете, насколько японское качество опережает американское!
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09.03.2022 05:55 Ответить
по броникам не факт...амеры далеко продвинулись. я видел кевлар который 762 держит
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09.03.2022 06:21 Ответить
Не буду спорить, но.... вы с физикой вообще дружите? Так вот, после попадания 12.7 в любой самый крутой броник ваше тело превращается в желе! Кинетическая энергия, понимаете7
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09.03.2022 06:36 Ответить
Извиняюсь. Хотел сказать 7.62
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09.03.2022 06:39 Ответить
американцы помешаны на пушках постоянно изобретают https://www.youtube.com/watch?v=rmZsBvZckdk
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09.03.2022 07:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LQMRbxnUXxM
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09.03.2022 07:35 Ответить
я вот тоже не представляю, так насколько?
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09.03.2022 06:24 Ответить
...всё будет цивильно и элегантно : япония - это бренд!!!
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09.03.2022 06:24 Ответить
日本国のありがとうございました！🌷花🌼
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09.03.2022 06:29 Ответить
Не буду спорить, но.... вы с физикой вообще дружите? Так вот, после попадания 12.7 в любой самый крутой броник ваше тело превращается в желе! Кинетическая энергия, понимаете7
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09.03.2022 06:35 Ответить
Что же там за икебаны ?
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09.03.2022 06:55 Ответить
Цікаво б було японські танки випробувати на російських окупантахх… кажуть всі що ці танки одні з найкращих в світі… але вони ніколи не воювали… бо доктрина Японії забороняє їх поставляти в усі країни світу
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09.03.2022 07:14 Ответить
Без зайвих слів,взяли й відправили.Дякуємо!
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09.03.2022 11:57 Ответить
あなたに良い友達を尊重します...
感謝の気持ちを込めて...
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09.03.2022 20:25 Ответить
 
 