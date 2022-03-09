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Япония впервые в истории отправила военную помощь в Украину. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Япония послала Украине бронежилеты и шлемы.
Об этом сообщило в твиттере министерство обороны Японии, передает Цензор.НЕТ.
Защитное сооружение было доставлено в Украину с воздушной базы Комаки.
"Минобороны и Силы самообороны продолжат прилагать все усилия, чтобы помочь Украине", - подчеркнули в Токио.
Топ комментарии
+32 хтось собі такий
показать весь комментарий09.03.2022 05:20
+20 Larissa Kora 56c14f78
показать весь комментарий09.03.2022 05:25
+14 Андрей Косарев
показать весь комментарий09.03.2022 06:53
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самий час спитати "А хто брав наші Курили? Нє ти? А єслі найду?"
И 99% будет За присоединение к Японии!
感謝の気持ちを込めて...