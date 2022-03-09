Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты за один вечер сбросили на жилой сектор в Сумах три бомбы.
Об этом пишет в телеграме глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Первое попадание - жилые дома в Сумах. Эта история по праву может назваться массовым убийством, ведь одна бомба унесла жизни 22 человек. Российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору в Сумах", - рассказал он.
Бомба упала на частный дом на улице Роменской и полностью его уничтожила. В здании было 9 человек – все погибли.
Были полностью разрушены шесть домов, еще около двадцати - частично.
"Среди погибших 22 человек есть 3 ребенка. Сначала сообщали о двух, но сегодня спасатели вытащили из-под завалов тело мальчика. Все они – из одной семьи", – пишет Живицкий в своем Telegram.
Кроме того, были травмированы 8 человек, среди которых 5-летняя девочка.
Вторая бомба российской авиации в ночь на 8 марта попала в жилой дом в селе Битица. В результате бомбардировки один человек погиб, еще один травмирован.
Третью бомбу оккупанты сбросили на базу отдыха "Солнечная поляна". К счастью, обошлось без жертв, но 4 человека получили ранения.
"Враг продолжает геноцид украинского народа, убивая мирных жителей!" - подчеркивает Живицкий.
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Интересно сколько сбитых варваров немцы оставили в живых в ВМВ, там только Дрезден за день получил так как в новости, но в тысячи раз больше. Но они типо дисциплинированные - их уничтожали, а они
летчиковубийц в плен, красный крестик, все дела. И эти твари летят и не боятся что их разорвут местные, катапультируйся они, как в Сирии было. Знают же что тупо убивают братьевлюдей.
Так що "амінь вам всім" тут зовсім недоречно