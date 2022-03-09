Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи. ФОТОрепортаж

Оккупанты за один вечер сбросили на жилой сектор в Сумах три бомбы.

Об этом пишет в телеграме глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое попадание - жилые дома в Сумах. Эта история по праву может назваться массовым убийством, ведь одна бомба унесла жизни 22 человек. Российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору в Сумах", - рассказал он.

Бомба упала на частный дом на улице Роменской и полностью его уничтожила. В здании было 9 человек – все погибли.

Были полностью разрушены шесть домов, еще около двадцати - частично.

Также читайте: РФ собирает жителей населенных пунктов на границе с Украиной для имитации эвакуации украинцев из окруженных городов, - глава Сумской ОВА Живицкий

"Среди погибших 22 человек есть 3 ребенка. Сначала сообщали о двух, но сегодня спасатели вытащили из-под завалов тело мальчика. Все они – из одной семьи", – пишет Живицкий в своем Telegram.

Кроме того, были травмированы 8 человек, среди которых 5-летняя девочка.

Вторая бомба российской авиации в ночь на 8 марта попала в жилой дом в селе Битица. В результате бомбардировки один человек погиб, еще один травмирован.

Также смотрите: Последствия обстрела российскими оккупантами жилых домов в Сумах. ВИДЕО 18+

Третью бомбу оккупанты сбросили на базу отдыха "Солнечная поляна". К счастью, обошлось без жертв, но 4 человека получили ранения.

"Враг продолжает геноцид украинского народа, убивая мирных жителей!" - подчеркивает Живицкий.







































