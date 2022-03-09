Тероборона на Черниговщине продолжает уничтожать технику российских оккупантов, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Силы теробороны в Черниговской области уничтожают технику российских оккупантов.
Об этом идет речь в сообщении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Черниговщина. Территориальная оборона ВС Украины продолжает бить российских оккупантов", - рассказали в Генштабе и опубликовали соответствующие фото.
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