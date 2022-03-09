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Тероборона на Черниговщине продолжает уничтожать технику российских оккупантов, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Силы теробороны в Черниговской области уничтожают технику российских оккупантов.

Об этом идет речь в сообщении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Черниговщина. Территориальная оборона ВС Украины продолжает бить российских оккупантов", - рассказали в Генштабе и опубликовали соответствующие фото.

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Тероборона на Черниговщине продолжает уничтожать технику российских оккупантов, - Генштаб ВСУ 01
Тероборона на Черниговщине продолжает уничтожать технику российских оккупантов, - Генштаб ВСУ 02
Тероборона на Черниговщине продолжает уничтожать технику российских оккупантов, - Генштаб ВСУ 03
Тероборона на Черниговщине продолжает уничтожать технику российских оккупантов, - Генштаб ВСУ 04
Тероборона на Черниговщине продолжает уничтожать технику российских оккупантов, - Генштаб ВСУ 05
Тероборона на Черниговщине продолжает уничтожать технику российских оккупантов, - Генштаб ВСУ 06
Тероборона на Черниговщине продолжает уничтожать технику российских оккупантов, - Генштаб ВСУ 07
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Топ комментарии
+25
Горіти у пеклі москалі
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09.03.2022 08:21
+19
Засоби ППО окупантів - це добрий трофей. Україна потроху сама закриває небо.
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09.03.2022 08:32
+13
Уж Осу то эту не жгите, и заряды там к ней!
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09.03.2022 08:30
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Горіти у пеклі москалі
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09.03.2022 08:21 Ответить
Полтава вас чекає. Пишіть, зустріну, поселю безкоштовно
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09.03.2022 08:27 Ответить
Ракети гарні у кузові на першому знімку - жаль якщо знищили! Їх же цілком можна по "господарях" запустить!
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09.03.2022 08:27 Ответить
Здається вони вціліли.
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09.03.2022 10:15 Ответить
Ну то й добре" Буде чим "в лоб завалить" "мишебратьям" (Або навздогінці!)
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09.03.2022 10:18 Ответить
Танк на фоте в обочине целый на вид!
Забирайте себе
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09.03.2022 08:27 Ответить
Танк, якщо є така змога, краще в тил на перепрошивку, а після - в ЗСУ.
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09.03.2022 08:35 Ответить
Це ще й Т-90. Однозначно заберуть.
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09.03.2022 10:16 Ответить
Уж Осу то эту не жгите, и заряды там к ней!
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09.03.2022 08:30 Ответить
#Осанаш
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09.03.2022 08:33 Ответить
Якщо зберегли то вже мабуть і переобладнали! То старе фото - днів шість тому колону під Сребним (південь Чернігівщини) рознесли
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09.03.2022 10:20 Ответить
Засоби ППО окупантів - це добрий трофей. Україна потроху сама закриває небо.
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09.03.2022 08:32 Ответить
Я дивлюся, як новенькі дороги від Зе "смотрятся" на фоні горілої техніки кацапні. Дороги замість армії це я не розумію.
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09.03.2022 08:46 Ответить
Герої в Україні наразі Народ України! А не можновладці. З другими потім розбиратися будемо. Я писав і говорив про це ще рік тому: для чого ми будуємо дороги, для кацапських танків? Мене ніхто навіть не слухав. Зе і коломойша, який говорив в 19-му році, що кров забудеться і треба дивитися в сторону москви, мабуть правильно, що будували дороги, замість Армії.
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09.03.2022 09:52 Ответить
один аналітик сказав - український народ, як бджоли, працюють і збирають мед, але як тільки ведмідь засуне лапу, щоб поласувати медом, то всі кидаються його безжально кусати і непотрібно наказу. головного або верховного наказу, народ знає що робити
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09.03.2022 11:28 Ответить
Так, народ знає!
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09.03.2022 11:47 Ответить
І пам'ятає!
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09.03.2022 11:48 Ответить
На п'ятій фоткі епічна картина: камаз буксував ЗРК "Оса". Ось вона вся міць кацапських рукожопів
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09.03.2022 09:00 Ответить
насолода для очей
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09.03.2022 09:05 Ответить
Танк пьітался в кювете спрятаться?
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09.03.2022 09:23 Ответить
👋👍
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09.03.2022 11:06 Ответить
Танк решил прикинутся мёртвым
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27.03.2022 22:30 Ответить
 
 