Ночью Житомирщина снова пострадала от авиаударов. В разрушенном общежитии в областном центре найдены тела четырех человек, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
8 марта вечером по г. Житомиру был нанесен очередной авиаудар. В результате погибли и травмированы. Также есть погибшие и разрушения в Малинской громаде. Сейчас на местах происшествия работают полицейские.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, после 20 часов был нанесен прямой ракетный удар в общежитие в областном центре. В результате полностью разрушен многоквартирный дом. В полицию поступила информация о гибели 4 человек. Еще 3 получили ранения. Им оказывается медицинская и психологическая помощь. Разборка завалов продолжается.
Также под ракетный удар попало помещение производственного предприятия в Житомире. Проводятся работы на месте происшествия. Информации о пострадавших людях там пока нет.
Кроме того, сообщается, что авиаудары пришлись и по Малинской громаде.
В с. Малиновцы разрушены частные дома. Погибли 5 человек, 2 из которых – дети. В самом г. Малине в результате обстрела разрушены усадьбы, в которых, предварительно, находился местный житель. Его судьба пока неизвестна. В настоящее время продолжается ликвидация разрушений.
В с. Недашках от ракетного попадания вражеской авиации пострадали помещения местной школы и лесничества. Сведений о пострадавших людях предварительно не поступало.
Полицейские работают на местах авиаударов, фиксируя обстоятельства и последствия разрушений.
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1 ч. ·
Отже, вчора, вперше в історії Європарламенту, зі зверненням до нього на пленарній сесії виступила людина, яка не є ані громадянином ЄС, ані бодай посадовою особою - просто, українським письменником, Ukrainian writer.
Світ таки міняється. (Але, Господи, як же повільно, коли ті' хвилини скапують людськими життями!..)
Ще кілька днів тому розмова про No Fly Zone для України здавалась немислимою (бо ж "це вже Третя світова війна", див. кількома постами нижче). Сьогодні я з трибуни Європарламенту кажу Європі, що Путін їм її вже оголосив, і боронячи нас від рос. бомб, вони захищатимуть не Україну, а себе, - і мені потім цілий день (12 годин у приміщенні Європарламенту) тиснуть руки, а в ліфті кажуть, з напіврозбірливим французьким акцентом, "Слава Україні!" - і я розумію, що наші пішаки посунулися ще на кілька клітинок уперед, а їхній король зовсім, зовсім голий...
Слава Україні.