Ночью Житомирщина снова пострадала от авиаударов. В разрушенном общежитии в областном центре найдены тела четырех человек, - Нацполиция. ФОТО

8 марта вечером по г. Житомиру был нанесен очередной авиаудар. В результате погибли и травмированы. Также есть погибшие и разрушения в Малинской громаде. Сейчас на местах происшествия работают полицейские.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, после 20 часов был нанесен прямой ракетный удар в общежитие в областном центре. В результате полностью разрушен многоквартирный дом. В полицию поступила информация о гибели 4 человек. Еще 3 получили ранения. Им оказывается медицинская и психологическая помощь. Разборка завалов продолжается.

Также под ракетный удар попало помещение производственного предприятия в Житомире. Проводятся работы на месте происшествия. Информации о пострадавших людях там пока нет.

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Кроме того, сообщается, что авиаудары пришлись и по Малинской громаде.

В с. Малиновцы разрушены частные дома. Погибли 5 человек, 2 из которых – дети. В самом г. Малине в результате обстрела разрушены усадьбы, в которых, предварительно, находился местный житель. Его судьба пока неизвестна. В настоящее время продолжается ликвидация разрушений.

В с. Недашках от ракетного попадания вражеской авиации пострадали помещения местной школы и лесничества. Сведений о пострадавших людях предварительно не поступало.

Полицейские работают на местах авиаударов, фиксируя обстоятельства и последствия разрушений.