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73 онкобольных ребенка отправились из Украины в Польшу на лечение, - Зеленская. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера, 8 марта, 73 онкобольных ребенка отправились из Украины в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссыкой на фейсбук первой леди Елены Зеленской. 

73 онкобольных ребенка отправились из Украины в Польшу на лечение, - Зеленская 01
73 онкобольных ребенка отправились из Украины в Польшу на лечение, - Зеленская 02
73 онкобольных ребенка отправились из Украины в Польшу на лечение, - Зеленская 03
73 онкобольных ребенка отправились из Украины в Польшу на лечение, - Зеленская 04
73 онкобольных ребенка отправились из Украины в Польшу на лечение, - Зеленская 05

"Это – маленькие онкологические пациенты из Украины. Еще вчера они прятались от обстрелов в подвалах клиник, а теперь пересекают польскую границу - навстречу безопасности, а главное – продолжению лечения. Ведь ни один агрессор не может препятствовать их победе над болезнью! Министерство здравоохранения Украины и мой офис активно модерировали этот процесс: консолидировали партнеров, волонтеров, посольства, клиники", - отметила Зеленская.

Далее она рассказала о том, как удалось наладить систему безопасной отправки украинских детей для продолжения лечения.

73 онкобольных ребенка отправились из Украины в Польшу на лечение, - Зеленская 06 Сначала детей транспортируют во Львов, в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр. Там их дообследуют, стабилизируют их состояние, восстанавливают медицинскую документацию и переводят ее на разные языки.

73 онкобольных ребенка отправились из Украины в Польшу на лечение, - Зеленская 06Дальше – Польша. Там развернут хаб, где дети получат диагностику и медицинскую поддержку. Он стал возможным благодаря личному привлечению канцелярии президента Польши и участию профессора Петра Чаудерны.

73 онкобольных ребенка отправились из Украины в Польшу на лечение, - Зеленская 06 И уже после этого маленьких пациентов при поддержке международного онкологического сообщества распределят на постоянное лечение: часть останется в Польше, часть перенаправится в другие страны, в частности во Францию, Италию, Германию.

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"Вот и вчера 73 ребенка отправились в Польшу. И такого проекта в медицинской практике мира еще не было никогда. Благодарю за эту уникальную и огромную работу Минздрава и его руководителя Виктора Ляшко, заместителя министра Ирины Микичак. Именно ее группа контактирует с экспертами и врачами зарубежных стран. Спасибо львовским детским врачам, особенно Роману Кизиме и команде ЗУСДМУ, которые ведут маленьких героев к победе. Оказывается, есть вещи страшнее болезни. Война посягнула на жизнь детей", - написала первая леди.

"И, конечно, огромное спасибо Польше, польскому народу, настоящим и искренним друзьям Украины – президенту Анджею Дуде и первой леди Агате Корнгаузер-Дуде – за бесценное партнерство в святом деле спасения детей. Наши детки обязательно выздоровеют и вернутся – в мирную, свободную, отстроенную и безопасную Украину!", - резюмировала она.
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как пиар проходит!но!почему нет на фото (от слова совсем),,первой"так званой леди?? даже в военное время никаких реальных действий видосы (с потустороннего/виртуального мира)
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09.03.2022 11:20 Ответить
не волнуйся скоро будет голосование в Раде про "удаленную работу" для них, всё будет легально, а пока она "работает" в тестовом режиме
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09.03.2022 11:24 Ответить
Нагадайте мені, в якому військовому шпиталі працює волонтером перша лєді? А дітки найвеличнішого скільки маскувальних сіток вже виготовили?
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09.03.2022 11:26 Ответить
Давайте детишек к нам!!!!!
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09.03.2022 11:30 Ответить
 
 