Спасатели разбирают завалы после попадания снаряда в жилой дом в Харьковской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Спасатели продолжают разбирать завалы жилого дома после попадания снаряда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины в телеграм-канале.
"Продолжаются работы по разборке завалов с. Донец Чугуевского района Харьковской области, где накануне, 8 марта, снаряд попал в жилой дом", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...