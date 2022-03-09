Спасатели разбирают завалы после попадания снаряда в жилой дом в Харьковской области. ФОТО

Спасатели продолжают разбирать завалы жилого дома после попадания снаряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины в телеграм-канале.

"Продолжаются работы по разборке завалов с. Донец Чугуевского района Харьковской области, где накануне, 8 марта, снаряд попал в жилой дом", - говорится в сообщении.







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