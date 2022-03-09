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Спасатели разбирают завалы после попадания снаряда в жилой дом в Харьковской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Спасатели продолжают разбирать завалы жилого дома после попадания снаряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины в телеграм-канале.

"Продолжаются работы по разборке завалов с. Донец Чугуевского района Харьковской области, где накануне, 8 марта, снаряд попал в жилой дом", - говорится в сообщении.

Спасатели разбирают завалы после попадания снаряда в жилой дом в Харьковской области 01
Спасатели разбирают завалы после попадания снаряда в жилой дом в Харьковской области 02
Спасатели разбирают завалы после попадания снаряда в жилой дом в Харьковской области 03

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Спасатели разбирают завалы после попадания снаряда в жилой дом в Харьковской области 04
Спасатели разбирают завалы после попадания снаряда в жилой дом в Харьковской области 05

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Спасатели разбирают завалы после попадания снаряда в жилой дом в Харьковской области 06
Спасатели разбирают завалы после попадания снаряда в жилой дом в Харьковской области 07
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