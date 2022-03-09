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В России продают последние бургеры из McDonald's за тысячи рублей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Во вторник, 8 марта, американская компания McDonald's сообщила о решении прекратить работу в России, напавшую на Украину.

Эта новость вызвала безумный ажиотаж среди россиян. Поэтому они выстроились в очереди, чтобы в последний раз попробовать бургеры из известной сети заведений быстрого питания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

В сети опубликовали фото новых цен на заказ в McDonald's. Следовательно, последние бургеры из американской сети заведений продают в России за десятки тысяч рублей.

Смотрите: В Москве ночью выстроились огромные очереди к банкоматам. ВИДЕО

В России продают последние бургеры из McDonalds за тысячи рублей 01
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Топ комментарии
+8
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В телеграм-канала «Труха» появилось видео разгромленной колонны кадыровцев.

«Полк «Азов» передал привет кадыровцам»
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09.03.2022 12:08
+7
Параша - жрите теперь щи
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09.03.2022 12:09
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https://t.me/truexanewsua/31189

В телеграм-канала «Труха» появилось видео разгромленной колонны кадыровцев.

«Полк «Азов» передал привет кадыровцам»
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09.03.2022 12:08 Ответить
Параша - жрите теперь щи
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09.03.2022 12:09 Ответить
Щи и каша - пища наша.
Такими темпами скоро на подножный корм перейдут.
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09.03.2022 12:11 Ответить
щидля них это круто, а вот блины с лопаты в самый раз и бесплатная гречка
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09.03.2022 15:40 Ответить
Кацап всегда был гнилой сущностью, жадной до наживы. Эти продажные мрази и мамку родную продадут, если предложат хорошую цену.
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09.03.2022 12:10 Ответить
500 грн. стакан колы. У нас тоже есть такой - 500грн за стакан чая. Где он кстати? На каком Закарпатье его носит? Крепко замаскировался, и салютов в его исполнении не слышно...
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09.03.2022 12:10 Ответить
Що там "Іскадери" кажуть? Не смішно вже?
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09.03.2022 12:10 Ответить
ягель!
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09.03.2022 12:10 Ответить
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09.03.2022 12:10 Ответить
"остался у меня, на память про тебя
портрет твой, портрет не пабло пикассо" )))
где та малевичи? новая картина типо "последний бургер ночью" скоро будет стоить на аукционах больше чем сам последний бургер )))
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09.03.2022 12:10 Ответить
Скоро мох жерти будуть
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09.03.2022 12:11 Ответить
Теперь я понял смысл слов,последний буй без соли доедают.
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09.03.2022 12:11 Ответить
Їбануті тварини. У них скоро жерти нічого буде, а вони до маківі в черзі стояли і залишки розмітають.
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09.03.2022 12:11 Ответить
это кацап-кацапу спекулируют....
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09.03.2022 12:12 Ответить
останній "ужін макдональдс" за 45 000 *****
наістеся наперед

та й вартість 45 000 ***** нагадує про 45 000 пакетів для українських бандеролів
символічненько.
вподобайка макдональдсу
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09.03.2022 12:12 Ответить
Тепер у білорусів з'явився новий туристичний напрямок. Тур в McDonald's.
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09.03.2022 17:10 Ответить
 
 