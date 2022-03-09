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В России продают последние бургеры из McDonald's за тысячи рублей. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Во вторник, 8 марта, американская компания McDonald's сообщила о решении прекратить работу в России, напавшую на Украину.
Эта новость вызвала безумный ажиотаж среди россиян. Поэтому они выстроились в очереди, чтобы в последний раз попробовать бургеры из известной сети заведений быстрого питания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
В сети опубликовали фото новых цен на заказ в McDonald's. Следовательно, последние бургеры из американской сети заведений продают в России за десятки тысяч рублей.
Топ комментарии
+8 Bob Fayn
показать весь комментарий09.03.2022 12:08
+7 Никита 1fb2dec3
показать весь комментарий09.03.2022 12:09
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Такими темпами скоро на подножный корм перейдут.
портрет твой, портрет не пабло пикассо" )))
где та малевичи? новая картина типо "последний бургер ночью" скоро будет стоить на аукционах больше чем сам последний бургер )))
наістеся наперед
та й вартість 45 000 ***** нагадує про 45 000 пакетів для українських бандеролів
символічненько.
вподобайка макдональдсу