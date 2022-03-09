В Днепре организовали пункт обогрева и десятки опорных пунктов, которые оказывают помощь переселенцам. ФОТОрепортаж

На железнодорожном вокзале Днепра развернули пункт обогрева для переселенцев.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис, информирует Цензор.НЕТ.

"Пунктом обогрева могут воспользоваться жители других областей, прибывающие в Днепр. Важно, чтобы "люди могли комфортно дождаться свой поезд", - подчеркнул Богонис.

Он добавил, что правоохранители области несут свою стражу. "Наряды полиции работают днем ​​и ночью. На вокзале нет очередей. Большинство желающих эвакуироваться - выехали", - отметил Владимир Богонис.

Также в городе волонтеры Днепра сплотились для помощи украинским военным, бойцам территориальной обороны и переселенцам.







"По всему городу развернули десятки опорных пунктов. Там формируют армейские аптечки, плетут маскировочные сетки, собирают теплые вещи", – передает Днепропетровская областная государственная администрация.

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Работа волонтеров слаженная и логистически выстроена, утверждают в ОГА. Каждый отвечает за свое направление. Помощь оказывают и обычные жители, и представители бизнеса. Благодаря такой поддержке волонтерский штаб, сначала занимавший два этажа, ныне расположен на четырех.

В Днепре открывают дополнительные склады для гуманитарных грузов. Сотни водителей на своих машинах развозят помощь. "Работают почти круглосуточно сотни людей", – отмечают в областной администрации.