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Жители оккупированного города Городня на Черниговщине вышли на митинг против российских захватчиков. ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Жители города Городня вышли с флагами Украины на акцию против российских захватчиков, несмотря на оккупацию.

Об этом сообщает бывший премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оккупированная" Городня. Прямо сейчас. Маленький городок на самой границе с РФ и Беларусью. Под тотальным военным контролем орков. Украинцы не сдадутся и не примут власть Путина. Это не сломать никакими танками или ракетами. Победим!" - написал Гончарук.

Жители оккупированного города Городня на Черниговщине вышли на митинг против российских захватчиков 01

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Автор: Анастасія Потіха
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