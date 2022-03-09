Оккупанты открыли огонь во время эвакуации из Демидова. Один правоохранитель погиб, два человека тяжело ранены, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 9 марта, во время очередной эвакуации людей из зоны боевых действий оккупанты открыли стрельбу в сторону полицейских и мирных жителей из Демидова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как сообщается, один полицейский погиб на месте. Еще один правоохранитель и мирный житель тяжело ранены и доставлены в больницу.

"Героически погиб полицейский Киевщины старший сержант Алексей Пономаренко. Ради спасения людей Алексей заплатил самым дорогим - своей жизнью. Гордимся мужеством и самопожертвованием полицейского. Мы продолжим служить и защищать, защищать свою Родину и спасать людей!",- заявил Андрей Небитов.

Также сообщается, что из оккупации удалось вывести 100 мирных жителей, 30 из которых – дети.

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