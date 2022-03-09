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обстрел (20119) Жуков Евгений (36)

"Не брать в руки! Может разорваться в течение суток": Полиция показала, какую опасность могут нести ракеты "Искандер М". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Главный патрульный страны обнародовал фото боевой кассетной части российской ракеты "Искандер М". Эти части, если не разорвались сразу, могут сдетонировать в течение 24 часов и более.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Евгений Жуков написал в Facebook.

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Не брать в руки! Может разорваться в течение суток: Полиция показала, какую опасность могут нести ракеты Искандер М 01

"Важная инфа от пацанов! Особенно для гражданских.

Братья и сестры, по всем нашим передайте: вот такими шнягами нафаршированы Искандеры-М. Похож на банку из-под пива или на масляный фильтр. Если даже сбили Искандера, ни в коем случае не брать их в руки. Только взрывотехники их обезвреживают.

Это боевые кассетные части ракеты. В них находятся шарики как снаряд поражения. Гражданских к ним не подпускать. Один в Покровске уже разобрал себя на части тела. Они могут сдетонировать в течение 24 часов и больше. Большие номерные части передавать военным для идентификации ракеты. Такие ракеты запрещены конвенцией ООН. Это для Гааги", - сообщил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Спасибо, важная информация.
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09.03.2022 15:29 Ответить
Дякую передам своїм
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09.03.2022 16:20 Ответить
ПУТИН ШАРИКОВ ПОЛИГРАФ ПОЛИГРАФЫЧ !!!
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10.03.2022 06:51 Ответить
 
 