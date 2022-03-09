Оккупанты из минометов обстреляли Новолуганское. ФОТО

Пострадавших нет, но повреждены жилые дома, газопровод и линия электропередач.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Так, глава Донецкой ОГА отмечает, что обстрелы продолжаются постоянно, поэтому коммунальщики не могут приступить к восстановительным работам. Поставка газа и электричества прекращена.









Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты приступят к ремонту.

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