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Оккупанты из минометов обстреляли Новолуганское. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Пострадавших нет, но повреждены жилые дома, газопровод и линия электропередач.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Так, глава Донецкой ОГА отмечает, что обстрелы продолжаются постоянно, поэтому коммунальщики не могут приступить к восстановительным работам. Поставка газа и электричества прекращена.

Оккупанты из минометов обстреляли Новолуганское 01
Оккупанты из минометов обстреляли Новолуганское 02
Оккупанты из минометов обстреляли Новолуганское 03
Оккупанты из минометов обстреляли Новолуганское 04
Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты приступят к ремонту.

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Автор: Анастасія Потіха
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