Оккупанты из минометов обстреляли Новолуганское. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Пострадавших нет, но повреждены жилые дома, газопровод и линия электропередач.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.
Так, глава Донецкой ОГА отмечает, что обстрелы продолжаются постоянно, поэтому коммунальщики не могут приступить к восстановительным работам. Поставка газа и электричества прекращена.
Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты приступят к ремонту.
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