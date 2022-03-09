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"Кузня на Рыбальском" передает 500 пулеметов ПКМ, изготовленных на экспорт, Вооруженным Силам Украины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Завод "Кузня на Рыбальском" передает полтысячи пулеметов ПКМ ("Покемон"), которые производились на экспорт, для Вооруженных Сил Украины. Это позволит оснастить шесть бригад украинской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европейской Солидарности.

Кузня на Рыбальском передает 500 пулеметов ПКМ, изготовленных на экспорт, Вооруженным Силам Украины 01
Кузня на Рыбальском передает 500 пулеметов ПКМ, изготовленных на экспорт, Вооруженным Силам Украины 02

"У нас есть кому воевать. Есть чем воевать. Мы на своей земле, мы своего не отдадим. Победа будет за нами", – говорит представитель ВСУ, лейтенант Максим Кодан.

Кузня на Рыбальском передает 500 пулеметов ПКМ, изготовленных на экспорт, Вооруженным Силам Украины 03

"Этот "Покемончик" практически полностью изготовлен на "Кузне на Рыбальском", все, кроме стволов. Остальное изготовили на нашем предприятии. Этот контракт был запланирован еще три года назад. Тысяча единиц на экспорт. Сегодня это позволяет защищать Украину", – говорит гендиректор завода Константин Картошкин.

Кузня на Рыбальском передает 500 пулеметов ПКМ, изготовленных на экспорт, Вооруженным Силам Украины 04

"На сегодняшний день завод "Кузня на Рыбальском" изготовил большое количество пулеметов ПКМ. Это базовый пулемет для Вооруженных сил Украины", – сказал Петр Порошенко.

"У нас пулемет по штатному расписанию должен быть на отделение, три – на взвод, девять – на роту. Соответственно 27 – на батальон и около 70-80 – на бригаду", – объясняет пятый Президент.


Кузня на Рыбальском передает 500 пулеметов ПКМ, изготовленных на экспорт, Вооруженным Силам Украины 05

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"Завод "Кузня на Рыбальском" передает нашим славным Вооруженным силам, в данном случае Сухопутным войскам пулеметное вооружение на шесть полноценных бригад. Сегодня треть из этого выходит для комплектации Сухопутных сил", – сообщил Петр Порошенко.


Кузня на Рыбальском передает 500 пулеметов ПКМ, изготовленных на экспорт, Вооруженным Силам Украины 06

"Мы подчеркиваем, что это будет не только для обороны Киева. Это пойдет и на части Вооруженных сил, и тероборону, если будет принято решение Командующим Сухопутными силами. И для Чернигова, и для Харькова, и для Запорожья, и для обороны Николаева. Везде, где наши войска защищают Украину от агрессора", – объясняет Порошенко.

"Мы сделаем все возможное, чтобы доукомплектовать все необходимые части. Мы работаем в очень эффективном сотрудничестве, и я хочу поблагодарить коллектив завода за то, что в эти времена они вывели людей и делают все, чтобы была проведена доукомплектация для повышения боевых возможностей Вооруженных сил Украины ", – сказал Порошенко.

"Мы поддерживаем Вооруженные Силы Украины. Мы являемся частью Вооруженных Сил Украины. Потому что на сегодняшний день каждый украинец – это солдат, воин, который должен вместе, бок о бок защищать родную землю. Независимо от того – ты на заводе или в теробороне, независимо от того есть ли ты в составе Вооруженных Сил. Поэтому, общей нам всем победы", – говорит Петр Порошенко.
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Топ комментарии
+9
Гетьману слава!
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09.03.2022 15:37
+1
В тебе методичка протухла. А коли там 95 квартал разом з главарем прокинеться? Коли вже зелька бабло з своїх офшорів почне на армію передавать?
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09.03.2022 16:40
+1
Головне що в нас асфальт є і Києв в оточенні майже 2 тижні. Зелька не алкаш гарну оборонну стратегію зробив. При Петці, як тм кажеш, кпупні міста не утюжили бомбами. У зелькі було майже 3 роки замість мінська щось запропонувать- не шмагла? То ж не гавкай, убоге
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09.03.2022 16:43
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Гетьману слава!
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09.03.2022 15:37 Ответить
ххх хххх ххх
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09.03.2022 19:10 Ответить
В тебе методичка протухла. А коли там 95 квартал разом з главарем прокинеться? Коли вже зелька бабло з своїх офшорів почне на армію передавать?
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09.03.2022 16:40 Ответить
И ты, мразь, подумай тоже 10 дней, разрешаем, и передай столько вооружение армии, **** конченная.
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09.03.2022 16:05 Ответить
Головне що в нас асфальт є і Києв в оточенні майже 2 тижні. Зелька не алкаш гарну оборонну стратегію зробив. При Петці, як тм кажеш, кпупні міста не утюжили бомбами. У зелькі було майже 3 роки замість мінська щось запропонувать- не шмагла? То ж не гавкай, убоге
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09.03.2022 16:43 Ответить
Зайшов прочитати новину - а тут знову срач ...
Блін , ворог в Україні !
Об"єднайте до Перемоги спільно свої сили .
А пізніше - можете вести дебати
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09.03.2022 19:30 Ответить
А не так давно "Кузню" звинувачували у виготовленні бракованих катерів, ще й директора, пам'ятається, за грати запроторили. ІПорошенка тягнули до цієї справи.
https://defence-ua.com/news/golova_pravlinnja_kuznja_na_ribalskomu_zaareshtovanij_sudom_na_2_misjatsi-4164.html
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09.03.2022 21:09 Ответить
А можна було б не звиздіти Хто і де виготовляє зброю, набої, ремонту техніку... Чи то є агенти заслані? Тоді СБУ ловить гав а не ворогів....
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18.04.2022 13:34 Ответить
09.03.22 14:02 ?????????????????

..........................................................................................................................................................................

24.02.2022 ??????????????

Кто-то вообще обратил внимание на даты.
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18.04.2022 13:42 Ответить
 
 