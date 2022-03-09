РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15338 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
38 942 72
армия РФ (15344) война (46661) Чорновол Татьяна (651)

Экс-нардеп Чорновол – оператор "Стугны" на первой линии обороны. На ее счету сожженный вражеский "Ураган", Таня ждет танк, - Аваков. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Журналистка, экс-нардеп Татьяна Чорновол пока находится на одной из передовых позиций как оператор "Стугны".

Об этом сообщил в фейсбуке экс-глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Таня! На первой линии. Где, конечно, не буду писать. Оператор "Стугны". На ее счету уже сожженный вражеский "Ураган"... Таня ждет танк! Горжусь! Так и победим.. цепочкой поступков, маленькими и великими подвигами – каждый на своем месте!", - написал Аваков.

Экс-нардеп Чорновол – оператор Стугны на первой линии обороны. На ее счету сожженный вражеский Ураган, Таня ждет танк, - Аваков 01
Экс-нардеп Чорновол – оператор Стугны на первой линии обороны. На ее счету сожженный вражеский Ураган, Таня ждет танк, - Аваков 02
Экс-нардеп Чорновол – оператор Стугны на первой линии обороны. На ее счету сожженный вражеский Ураган, Таня ждет танк, - Аваков 03

Также читайте: На Краматорский район оккупанты выпустили "Искандер", предварительно жертв нет, - Нацполиция

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+61
Британія розглядає передачу Україні ПЗРК Starstreak
показать весь комментарий
09.03.2022 15:45
+57
Ахренеть, респект!
показать весь комментарий
09.03.2022 15:45
+51
удачной охоты
показать весь комментарий
09.03.2022 15:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Британія розглядає передачу Україні ПЗРК Starstreak
показать весь комментарий
09.03.2022 15:45 Ответить
Альтернатива?! Прямой союзнический договор с США, Британия, Польша, Страны Балтии?! Не?!
показать весь комментарий
09.03.2022 15:46 Ответить
Так сам посуди - в том НАТО как и в ЕС полно всякого мусора по типу Венгрий, которые ничего само по себе не стоят, но слово совещательное имеют. Так нахиба такой союз если можно быть союзниками с теми кто реально решает?! Как Израиль и США. Ты сам подумай, бро! Все равно без штатником и бритов все эти франции немеции - баласт и в прибавок закацапский!! Меркель-шмеркель макарон!!
показать весь комментарий
09.03.2022 16:02 Ответить
штатникоВ*
показать весь комментарий
09.03.2022 16:15 Ответить
У Ізраїля 1800 літаків й гвинтокрилів . До 1500 танків й уся ******** зброя .

Плюс сістема резервисткої військової доктрини , здібної за 12 годин відмобілізувати до 700 тисяч бійців . Причьому , це не тероборона, а повністю укомплектованні військові підрозділи .
Уявіть собі , скільки це пожирає ресурсів . В разів 10 більше , ніж членство в НАТО . А скільки це часу відніме , щоб сформувати як мінімум два покоління резервного складу , яке проводить на сборах (якщо це бойова частина , а не т.з. JOB) кожного року по 24 доби . Й це в до 42х років у рядового складу й у офіцерів - до 60 років . Офіцери з резерву більше місяця кожний рік на сборах . Це таке навантаження на економіку .

В Україні , якщо про це можливо було говорити , так тільки в 2014 році .
Зараз вже нема часу , від слова - абсолютно . Зараз це безумство відмовлятися від членства в НАТО .
показать весь комментарий
09.03.2022 16:25 Ответить
Нет разговора про то что вне НАТО лучше - есть понимание, что в НАТО не берут и в ближайшем будущем не возьмут. Ясно же и четко дали понять. В статусе особого военного партнера можно будет хотя бы дожить до изменения ситуации. Как например Финляндия и Швеция.
показать весь комментарий
09.03.2022 19:56 Ответить
100% + Краще бути союзником США поза блоком НАТО.
показать весь комментарий
09.03.2022 18:57 Ответить
Оскорпманий,закрий їбало. Знову на випорожненнях.Не тобі обговорювувути і НАТО,і США і державні справи,мудило...
показать весь комментарий
09.03.2022 16:22 Ответить
Позаблоківість означає саме відмову від будь яких блоків й військових договорів .
показать весь комментарий
09.03.2022 16:10 Ответить
Какая Польша, очкуют истребители передать и в НАТО, на нато уже смотрят по другому никто не хочет ничего давать потому что никто нинакого не надеется
показать весь комментарий
09.03.2022 16:41 Ответить
Це зміни до Конституції України. Як гадаєте, 300 голосів наберуть? Чи фізично втратять частину голосувавших за нейтральний статус?
показать весь комментарий
09.03.2022 15:48 Ответить
Як ви боти задовбали уже!!!
показать весь комментарий
09.03.2022 15:51 Ответить
120%
показать весь комментарий
09.03.2022 16:39 Ответить
Танюха и без СТУГНы даст жару - как залезет в люк танка - будут выскакивать как раки из кипятка!!
показать весь комментарий
09.03.2022 15:45 Ответить
Ахренеть, респект!
показать весь комментарий
09.03.2022 15:45 Ответить
Отож а де уся ота киздота з 95 кварталу що кривлялася зі сцени на якому рубежі? Можливо хтось знає де там лисий та інші? І оті усі "зрітелі" що жерли це лайно по підвалах впевнений.
показать весь комментарий
09.03.2022 15:58 Ответить
В подвалах Польши и Испании
показать весь комментарий
09.03.2022 16:06 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2022 16:11 Ответить
Мерзкая жирная харя, в ТРО не вступает, отсиживается. Неужели кто-нибудь когда-нибудь придёт на их концертики? Прокляну!!
показать весь комментарий
09.03.2022 17:09 Ответить
удачной охоты
показать весь комментарий
09.03.2022 15:45 Ответить
линии фронта как таковой нет ,то все может быть
показать весь комментарий
09.03.2022 15:49 Ответить
ти на передовій? йди туди і відпочинь, а то ти тут дуже стомився!
показать весь комментарий
09.03.2022 15:50 Ответить
Може то якийсь інший ураган (наприклад "Тигр")? Аваков переплутав...
показать весь комментарий
09.03.2022 15:51 Ответить
ну як варіант .. тоді згідний !
показать весь комментарий
09.03.2022 15:54 Ответить
Ну, такоє....
показать весь комментарий
09.03.2022 15:52 Ответить
ща Ляшко покажет как он вилами танковою колонну захоплюе... )))
показать весь комментарий
09.03.2022 15:54 Ответить
а где интересно эта ляшка сейчас?
показать весь комментарий
09.03.2022 15:55 Ответить
С вилами - это не тот.
показать весь комментарий
09.03.2022 16:09 Ответить
А, Олежа)))
показать весь комментарий
09.03.2022 16:10 Ответить
Таньці хвала!
Бережи себе!
показать весь комментарий
09.03.2022 15:55 Ответить
Poshla v Vkus, ponravilos. Nu udachi tebe devka - lupi svolotu.
показать весь комментарий
09.03.2022 15:56 Ответить
Шана та повага.
показать весь комментарий
09.03.2022 15:57 Ответить
Таня чекаэ танк... А ты? Уже вернул награбленое с рюкзаков и казино в бюджет? Или тебе за бугром оно нужнее?
показать весь комментарий
09.03.2022 16:02 Ответить
Танька вона така)))
показать весь комментарий
09.03.2022 16:07 Ответить
Ну то й що? У велику куртку кутатись зручніше.
показать весь комментарий
09.03.2022 16:18 Ответить
Есть такая старая поговорка "В армии 2 размера- большой и маленький".
показать весь комментарий
09.03.2022 16:19 Ответить
Мочи, Танюха!!!
показать весь комментарий
09.03.2022 16:15 Ответить
"Демократия - хреновая система, но лучше мы пока не придумали."
"НАТО - сомнительная защита, но лучше мы пока не придумали!"
показать весь комментарий
09.03.2022 16:16 Ответить
А сам аваков де? "Воює" у фейсбуці чи записався в тероборону? (питання риторичне).
показать весь комментарий
09.03.2022 16:21 Ответить
Це вендетта, за нього щонайменше сотню красножопих
показать весь комментарий
09.03.2022 16:23 Ответить
Таня,звір.Справжня українська жінка.По всіх минулих зашкварах-повна амністія.
показать весь комментарий
09.03.2022 16:26 Ответить
яких зашкварах?
показать весь комментарий
09.03.2022 16:37 Ответить
Таня заховайся невисовуйся
показать весь комментарий
09.03.2022 16:43 Ответить
Молодець!
показать весь комментарий
09.03.2022 16:59 Ответить
Оце я називаю не словом а ділом!
показать весь комментарий
09.03.2022 17:21 Ответить
Респект, Таня!
Бережи себе!
показать весь комментарий
09.03.2022 17:23 Ответить
Молодец. Отец бы гордился
показать весь комментарий
09.03.2022 17:24 Ответить
Обезбашена Танька хоче обезбашити танк, ай да молодець. Успіхів тобі і нехай мрія збудеться
показать весь комментарий
09.03.2022 17:28 Ответить
Як хтось з наших хлопців кацапам писав :" Це ви ще з нашими жінками не воювали. А ми їх самі боїмось"
Молодчинка, Тетянко. Бережи себе!
показать весь комментарий
09.03.2022 17:39 Ответить
Садистка. Там же в танке живые организмы.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:59 Ответить
Она родственица лидера руха 90 ых?
показать весь комментарий
09.03.2022 18:49 Ответить
Нет.
показать весь комментарий
09.03.2022 19:04 Ответить
Сколько не лили на нее грязи, но я всегда ей верила.
показать весь комментарий
09.03.2022 18:54 Ответить
А Пашинский воюет где-то рядом ?
Берёт языков ?
показать весь комментарий
09.03.2022 19:06 Ответить
А як цю людину покидьки обсирали...
Зара на диванах дулі крутять.. А вона воює.
показать весь комментарий
09.03.2022 19:19 Ответить
У Тетяни завжди були сталеві яйці та броня в два пальці.
показать весь комментарий
09.03.2022 19:26 Ответить
 
 