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Экс-нардеп Чорновол – оператор "Стугны" на первой линии обороны. На ее счету сожженный вражеский "Ураган", Таня ждет танк, - Аваков. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Журналистка, экс-нардеп Татьяна Чорновол пока находится на одной из передовых позиций как оператор "Стугны".
Об этом сообщил в фейсбуке экс-глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"Таня! На первой линии. Где, конечно, не буду писать. Оператор "Стугны". На ее счету уже сожженный вражеский "Ураган"... Таня ждет танк! Горжусь! Так и победим.. цепочкой поступков, маленькими и великими подвигами – каждый на своем месте!", - написал Аваков.
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+61 H f57ab51b
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+57 Aleksey NotBad
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+51 GoodWin
показать весь комментарий09.03.2022 15:45
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Плюс сістема резервисткої військової доктрини , здібної за 12 годин відмобілізувати до 700 тисяч бійців . Причьому , це не тероборона, а повністю укомплектованні військові підрозділи .
Уявіть собі , скільки це пожирає ресурсів . В разів 10 більше , ніж членство в НАТО . А скільки це часу відніме , щоб сформувати як мінімум два покоління резервного складу , яке проводить на сборах (якщо це бойова частина , а не т.з. JOB) кожного року по 24 доби . Й це в до 42х років у рядового складу й у офіцерів - до 60 років . Офіцери з резерву більше місяця кожний рік на сборах . Це таке навантаження на економіку .
В Україні , якщо про це можливо було говорити , так тільки в 2014 році .
Зараз вже нема часу , від слова - абсолютно . Зараз це безумство відмовлятися від членства в НАТО .
Бережи себе!
"НАТО - сомнительная защита, но лучше мы пока не придумали!"
Бережи себе!
Молодчинка, Тетянко. Бережи себе!
Берёт языков ?
Зара на диванах дулі крутять.. А вона воює.