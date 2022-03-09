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Раненные во время российских обстрелов в Харькове дети. ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В сети были опубликованы фото раненных в Харькове во время российских обстрелов детей. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!!!

Об этом написала на своей странице в Facebook волонтер Ирина Каптур, передает Цензор.НЕТ.

"Это фото детей - раненных в Харькове во время обстрела. Диме 8 лет. Он из того дома на Салтовке, куда россияне ударили ракетой. У него ее обломок в шее. Вова меньше. У него шаровое в голову, мамы не стало. И девочку Таню, умершую в Мариуполе без воды вместе с мамой, а может убили.А Сумы, Чернигов, Киев - на них летят бомбы.Сколько сейчас умирает детей, людей в заблокированных городах!!У нас снова все повторяется, как во время голодомора. Нас уничтожают, чтобы не было украинской нации!!! Но не все снова это понимают. В Полтаве нет войны, потому что стоят Харьков, Киев, Сумы, Чернигов, Ахтырка... А страны НАТО только волнуются, небо не закрыли... Поэтому снова будут лететь бомбы на головы наших городов!И снова НАШИ, не их дети будут гибнуть!! !!В этих и других городах – боль, которая в каждой клетке!!!. А она порождает ненависть!!Страшную ненависть!!!И никогда не будет прощена! Никогда не будет прощения рашке !! Никогда!!! Нам выстоять!!! И моя дочь вывернула душу, и потекли слезы, потому что приветствовала также!!! Свою пенсию (как и прежде это тоже делала, я не видела - все некогда) перечислила на помощь!!!!", - рассказала волонтер.

Также читайте: С начала российского вторжения в Украине погиб 61 ребенок, 100 - ранены, - Денисова

ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!!!

Раненные во время российских обстрелов в Харькове дети 01
Раненные во время российских обстрелов в Харькове дети 02
Раненные во время российских обстрелов в Харькове дети 03
Раненные во время российских обстрелов в Харькове дети 04
Раненные во время российских обстрелов в Харькове дети 05
Раненные во время российских обстрелов в Харькове дети 06
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Топ комментарии
+29
Ще хтось хоче брати "мішебратьєв" в полон?
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09.03.2022 15:51
+16
Горіть у пеклі, кляті москалі! Діям кацапів немає виправдання!
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09.03.2022 15:51
+14
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09.03.2022 15:57
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Ще хтось хоче брати "мішебратьєв" в полон?
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09.03.2022 15:51 Ответить
Ніхто не хоче. На превеликий жаль - треба. Щоб здавалися, а не билися до кінця, та щоб потім обміняти на наших можна було.
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09.03.2022 15:53 Ответить
Деяких не треба..
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09.03.2022 15:56 Ответить
Много кацапы взяли наших в плен? Цыфры в студию!!!
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09.03.2022 15:56 Ответить
У них нет расспознавательных знаков параши. А значит они террористы. А террористов расстреливают!!!
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09.03.2022 15:57 Ответить
Горіть у пеклі, кляті москалі! Діям кацапів немає виправдання!
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09.03.2022 15:51 Ответить
в Гаагу! преступления цапских выродков!!!
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09.03.2022 15:51 Ответить
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09.03.2022 15:57 Ответить
Падлы кацапские, навечно горите в АДУ. Ох же ваш кацапстан будет разваливаться и умирать,а я буду радоваться и не нарадуюсь
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09.03.2022 15:59 Ответить
Тільки за одну дитячу кровинку, сльозинку рвати на частини цих упирів!
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09.03.2022 16:00 Ответить
А ось це навіщо?(((

"В містах, де немає війни знову байдуже, вони думають тільки про власну шкіру (((("

В тилу люди також займаються тим, щоб наблизити перемогу над кацапстаном.
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09.03.2022 16:02 Ответить
твари рашистские
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09.03.2022 16:03 Ответить
Гордитесь наверное собой кацапы?
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09.03.2022 16:11 Ответить
А наша влада роздумує про новий "будапештський меморандум" з цими тварюками.
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09.03.2022 16:17 Ответить
Самое интересное, что это не растрогает калорашных свиней. Они будут говорить свои байки про 8 лет. имхо
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09.03.2022 16:53 Ответить
будьте вы вечно прокляты,проклятые кацапы!горите вечно в огне фашисты!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.03.2022 16:57 Ответить
За дітей нищіти потвор. *****, здохнеш падло.
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09.03.2022 17:58 Ответить
 
 