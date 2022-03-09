РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15338 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
30 302 23
война (46661) крылатые ракеты (717) ПВО (1474) ракеты (2707)

На Востоке украинские военные сбили ракету оккупантов "Искандер". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На Востоке силы ПВО Вооруженных Сил Украины сбили российскую ракету "Искандер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.

На Востоке украинские военные сбили ракету оккупантов Искандер 01
На Востоке украинские военные сбили ракету оккупантов Искандер 02
На Востоке украинские военные сбили ракету оккупантов Искандер 03

Також читайте: На Краматорський район окупанти випустили "Іскандер", попередньо жертв немає, - Нацполіція

На Востоке украинские военные сбили ракету оккупантов Искандер 04
На Востоке украинские военные сбили ракету оккупантов Искандер 05
На Востоке украинские военные сбили ракету оккупантов Искандер 06
На Востоке украинские военные сбили ракету оккупантов Искандер 07

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раненые в Харькове во время российских обстрелов дети. ФОТОрепортаж 18+
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+43
По кОпаному, вашу ж мать !!! От їм баба Настя задасть !...
показать весь комментарий
09.03.2022 15:59
+31
Длинная труба с "иголками", а на пятом снимке "кругляши" кассетных боеприпасов. Импользование таких против мирного население - военное преступление, серб Караджич был осужден пожизненно именно за это.
показать весь комментарий
09.03.2022 16:09
+11
Аналоговнетовская а пада як усі.
показать весь комментарий
09.03.2022 16:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По кОпаному, вашу ж мать !!! От їм баба Настя задасть !...
показать весь комментарий
09.03.2022 15:59 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2022 17:17 Ответить
аналоговнетную ракету сбили? ни верю!! Она сама. Заблудилась. Хотела в военторг.
показать весь комментарий
09.03.2022 16:05 Ответить
Аналоговнетовская а пада як усі.
показать весь комментарий
09.03.2022 16:06 Ответить
Длинная труба с "иголками", а на пятом снимке "кругляши" кассетных боеприпасов. Импользование таких против мирного население - военное преступление, серб Караджич был осужден пожизненно именно за это.
показать весь комментарий
09.03.2022 16:09 Ответить
Радісна новина
показать весь комментарий
09.03.2022 16:09 Ответить
Конвенция по кассетным боеприпасам (англ. Convention on Cluster Munitions, CCM) - международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов, то есть таких боеприпасов, которые разбрасывают множество разрывных суббоеприпасов («bomblets»), каждый массой не более 20 кг.

Вступление в силу: 1 августа 2010
показать весь комментарий
09.03.2022 16:14 Ответить
Так в Сирии они использовали и ничего им за это не сделали(
показать весь комментарий
09.03.2022 16:16 Ответить
империя его не подписала.
показать весь комментарий
09.03.2022 16:22 Ответить
это ничего не меняет...
показать весь комментарий
09.03.2022 16:26 Ответить
Для нас. У оккупанта - оправдание(имеем право).
показать весь комментарий
09.03.2022 16:29 Ответить
Зеленский согласен на "любые гарантии безопасности , в том числе от РФ" ЭТО АБСУРД. ПРЕДАТЕЛЬСТВО
показать весь комментарий
09.03.2022 16:33 Ответить
Я этого не видел, но если это он сказал -- поймите это политика расчитана на западных партнёров потому-что Украина хочет мира. Россия -- войны. А всем и так понятно что па-Раше нельзя доверять.
показать весь комментарий
09.03.2022 16:42 Ответить
На проросійські українські телеканали запрошують російськомовних «політологів-прогнозистів», які «женуть пургу». Відповідая на провокаційні запитання телеведучій пані Мосейчук (автор мема «Томос на хліб не намажеш») про вступ України до НАТО, вони наполегливо вселяють глядачам «зомбоящика думку», що якщо Україна на перемовах відмовиться вступати до Альянсу, то путін «перестане бомбардувати «Калібрами», літаками та артилерією Харків, Чернігів та Київ і відведе свої війська до місць постійної дислокації».

Це повна демагогія*, нісенітниця і нагла брехня. У 2014 році Україна мала позаблоковий статус, але це не завадило діду Пабед сорокатисячним угрупованням анексувати український Крим, а потім «відкусити» частину Донбасу.

*Демагогия - набор ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить её на свою сторону с помощью ложных теоретических рассуждений, основанных на логических ошибках. Чаще всего применяется для достижения политических целей, в рекламе и пропаганде. Википедия
показать весь комментарий
09.03.2022 18:06 Ответить
Molodci, spasli zjizni ljudei.
показать весь комментарий
09.03.2022 16:14 Ответить
Все йде до того, що Зеленському вдасться розсмішити до смерті Іскандери, якими так хизувались московіти. Слава Україні!
показать весь комментарий
09.03.2022 16:15 Ответить
пока только Столтенберга. Искандеры не успеет - они уже заканчиваются.
показать весь комментарий
09.03.2022 16:27 Ответить
Искандеры больше не смеются?
показать весь комментарий
09.03.2022 16:36 Ответить
Отсмеялись Искандеры... Загрустили Тополя...
Так и будут на футболках угрожать издалека...
показать весь комментарий
09.03.2022 16:38 Ответить
Весь распался на куски.
показать весь комментарий
09.03.2022 16:41 Ответить
Смерть окупантам!
показать весь комментарий
09.03.2022 16:57 Ответить
Коли вже така вундервафля буде падати по Мацквє ?😄
показать весь комментарий
09.03.2022 23:00 Ответить
И КАК ЕЁ В ХОЗЯЙСТВЕ ПРИМЕНЯТЬ !?) ПРИДУМАЛИ Ж НЕЛЮДИ !!!
показать весь комментарий
10.03.2022 06:44 Ответить
 
 