На Востоке украинские военные сбили ракету оккупантов "Искандер". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
На Востоке силы ПВО Вооруженных Сил Украины сбили российскую ракету "Искандер".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.
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Вступление в силу: 1 августа 2010
Це повна демагогія*, нісенітниця і нагла брехня. У 2014 році Україна мала позаблоковий статус, але це не завадило діду Пабед сорокатисячним угрупованням анексувати український Крим, а потім «відкусити» частину Донбасу.
*Демагогия - набор ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить её на свою сторону с помощью ложных теоретических рассуждений, основанных на логических ошибках. Чаще всего применяется для достижения политических целей, в рекламе и пропаганде. Википедия
Так и будут на футболках угрожать издалека...